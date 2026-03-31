UE îndeamnă statele membre să se pregătească pentru „perturbări prelungite” ale piețelor energetice din cauza războiului cu Iranul

Comisarul UE pentru energie, Dan Jorgensen, a declarat că guvernele Uniunii Europene ar trebui să se pregătească pentru o „perturbare prelungită” a piețelor energetice ca urmare a unui război cu Iranul. Într-o scrisoare adresată miniștrilor energiei din 30 martie, consultată de Reuters , șeful departamentului de energie a adăugat că guvernele sunt „sfatuite să ia măsuri în timp util pentru a aborda potențialele perturbări prelungite ale pieței”.

Dependența puternică a Europei de combustibilii importați înseamnă că continentul este extrem de vulnerabil la impactul conflictului din Orientul Mijlociu asupra prețurilor globale la energie. Prețurile europene la gaze au crescut cu peste 70% de la începutul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, pe 28 februarie.

În același timp, aprovizionarea cu țiței și gaze naturale a UE nu a fost afectată direct de închiderea principalei rute de transport maritim din Strâmtoarea Ormuz, deoarece Europa importă majoritatea acestor surse de energie de la furnizori din afara Orientului Mijlociu.

Cu toate acestea, Jorgensen a declarat că Bruxelles-ul este deosebit de îngrijorat pe termen scurt de aprovizionarea cu produse petroliere rafinate către Europa, cum ar fi combustibilul pentru avioane și motorina.

Scrisoarea precizează că guvernele ar trebui să evite măsurile care ar putea crește consumul de combustibil, restricționa comerțul cu produse petroliere sau reduce stimulentul pentru producție în rafinăriile europene care procesează aceste produse.

„Statele membre sunt sfătuite să amâne orice operațiune de întreținere a rafinăriilor de petrol, cu excepția cazului în care este o nevoie urgentă”, se arată în scrisoare.