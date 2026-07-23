 UE a aprobat al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Petrolul rusesc, plafonat la 44 de dolari pe baril | adevarul.ro
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UE a aprobat al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Petrolul rusesc, plafonat la 44 de dolari pe baril

Război în Ucraina
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Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord privind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, după mai multe săptămâni de negocieri la Bruxelles. Noile măsuri vizează sectorul financiar, criptomonedele, flota de petroliere utilizată pentru ocolirea restricțiilor internaționale și industria militară rusă.

UE a aprobat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Foto Shutterstock
UE a aprobat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Foto Shutterstock

Elementul central al pachetului îl reprezintă prelungirea cu încă un an a plafonării prețului petrolului rusesc exportat, stabilit la 44 de dolari pe baril potrivit AFP, citată de Agerpres.

Măsura are drept scop limitarea veniturilor obținute de Moscova din exporturile energetice, considerate o sursă importantă de finanțare a războiului din Ucraina.

Compromis cu Grecia privind GNL-ul rusesc

Forma finală a sancțiunilor este însă mai puțin dură decât propunerea inițială a Comisiei Europene, după obiecțiile formulate de Grecia în privința transporturilor de gaze naturale lichefiate (GNL) provenite din Rusia.

Grecia a solicitat menținerea posibilității ca firmele europene să transporte GNL rusesc către state din afara Uniunii Europene. După negocieri, s-a ajuns la un compromis care permite aceste operațiuni pentru contractele încheiate după 24 februarie 2022, data declanșării invaziei ruse în Ucraina. Derogarea va fi reevaluată anual de statele membre.

Noi restricții pentru sectorul financiar și flota „fantomă”

Pachetul include interdicții suplimentare privind tranzacțiile din sectorul financiar rus și introduce noi măsuri care vizează utilizarea criptomonedelor.

Totodată, Uniunea Europeană extinde lista petrolierelor din așa-numita „flotă fantomă”, nave folosite de Rusia sub diferite pavilioane pentru transportul petrolului și al altor mărfuri, în încercarea de a evita sancțiunile occidentale.

Noile măsuri prevăd și restricții comerciale suplimentare menite să reducă accesul industriei militare ruse la produse și tehnologii esențiale.

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