Bulgaria amenință că va bloca noul pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei

Premierul Bulgariei, Rumen Radev, a declarat joi că țara sa va bloca noul pachet de sancțiuni pregătit de Uniunea Europeană împotriva Rusiei, dacă acesta va afecta interesele economice ale Bulgariei și va include sancțiuni împotriva patriarhului Kiril, liderul Bisericii Ortodoxe Ruse.

Declarația a fost făcută înaintea reuniunii Consiliului European de la Bruxelles.

Radev a afirmat că există riscuri semnificative pentru activitatea companiei petroliere Lukoil, care operează rafinăria Burgas, singura rafinărie din Bulgaria, și este unul dintre cei mai mari distribuitori de carburanți din țară.

„Există un risc semnificativ pentru funcționarea Lukoil. Dorim ca aceasta să fie exclusă de pe listă”, a declarat premierul bulgar, scrie Reuters.

Potrivit lui Radev, sancțiunile ar putea afecta și aprovizionarea cu piese de schimb pentru metroul din Sofia, precum și livrările de îngrășăminte.

„Toate aceste aspecte trebuie analizate în cadrul organismelor decizionale ale Uniunii Europene. În ce fel au oprit aceste sancțiuni războiul până acum? Și în ce fel au contribuit la pace?”, a spus acesta.

Opoziție față de sancțiunile împotriva patriarhului Kiril

Luni, Uniunea Europeană a extins lista sancțiunilor împotriva Rusiei, adăugând 34 de persoane și 47 de entități implicate în industria de apărare, transportul petrolului și gazelor și activități de influență politică.

Printre persoanele sancționate se află și patriarhul Kiril, liderul Bisericii Ortodoxe Ruse.

Radev a criticat această decizie și a spus că Bulgaria nu susține sancționarea patriarhului Kiril.

„Acest război a depășit deja tranșeele. Se extinde dincolo de economie și energie. Îi vedem impactul asupra culturii și sportului, iar acum nu mai lipsește decât să cuprindă și religia”, a declarat premierul bulgar.

Bulgaria susține negocierile de aderare ale Ucrainei

În ciuda criticilor la adresa sancțiunilor, Radev a afirmat că Bulgaria nu va bloca deciziile comune ale Uniunii Europene privind Ucraina.

„Vom susține procesul de negocieri pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană”, a declarat acesta, mai notează Reuters.

Rumen Radev, considerat un politician eurosceptic și apropiat de Rusia, a câștigat alegerile parlamentare din aprilie, după ce a demisionat din funcția de președinte al Bulgariei pentru a candida.