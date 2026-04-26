Un nou pachet de sancțiuni pentru Rusia. UE pregăteşte interzicerea importurilor unei materii prime folosită în industria petrochimică

Uniunea Europeană va interzice, începând cu 1 ianuarie 2027, importurile de condensat provenit din proiecte ruseşti precum Yamal LNG şi alte facilităţi similare, potrivit jurnalului oficial al blocului comunitar.

Decizia face parte dintr-un nou pachet de sancţiuni adoptat de UE, care include şi aprobarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, în contextul continuării războiului cu Rusia şi al suspendării negocierilor de pace mediate de Statele Unite.

Blocul comunitar îşi intensifică presiunea asupra Moscovei, după ce a interzis deja importurile de petrol rusesc în decembrie 2022 şi a introdus ulterior un plafon de preţ. În prezent, UE a eliminat aproape complet importurile de cărbune, ţiţei şi produse petroliere din Rusia, după ce în 2021 acestea reprezentau 43% din consumul de combustibili şi 25% din aprovizionarea cu ţiţei, scrie News.

Rusia produce condensat de gaze – un tip de petrol uşor – în principal în cadrul proiectelor Yamal LNG şi Arctic LNG-2. Terminalul Yamal LNG din zona arctică a exportat 1,12 milioane de tone de condensat către Rotterdam, în Olanda, în 2024, în creştere cu 16,3% faţă de anul anterior, iar livrările totale au ajuns la aproximativ 1,2 milioane de tone anul trecut.

Condensatul de gaze este utilizat ca materie primă în industria petrochimică, dar şi pentru producţia de combustibili auto. Iniţial, Uniunea Europeană a exclus acest tip de produs din sancţiunile impuse în 2022, invocând necesitatea asigurării securităţii aprovizionării cu gaz natural lichefiat.