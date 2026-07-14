Bulgaria a blocat sancțiunile UE împotriva Rusiei pentru a proteja metroul din Sofia. Un om de afaceri rus a fost scos de pe listă

Premierul Bulgariei, Rumen Radev, a recunoscut că Sofia s-a opus includerii unui om de afaceri rus pe lista sancțiunilor Uniunii Europene împotriva Moscovei, susținând că măsura ar fi putut afecta funcționarea metroului din Sofia. Decizia Bulgariei a întârziat adoptarea celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei.

Rumen Radev a declarat marți că Bulgaria era pregătită să blocheze întregul pachet de sancțiuni dacă solicitarea sa nu era acceptată.

Potrivit premierului bulgar, unul dintre cetățenii ruși propuși pentru sancționare avea legături cu furnizarea de echipamente și servicii necesare sistemului de transport subteran din capitala Bulgariei.

„Am insistat pentru eliminarea unei persoane care are legătură cu funcționarea în siguranță a metroului din Sofia. Ați văzut că a fost eliminată de pe listă”, a declarat Radev pentru postul bTV.

Premierul nu a dezvăluit numele persoanei vizate, însă presa bulgară l-a identificat drept Iskander Mahmudov, proprietarul majoritar al grupului rus Transmashholding. Subsidiara acestuia, Metrovagonmash, furnizează trenuri pentru metroul din Sofia încă din 2006, relatează Novinite.

Conform presei bulgare, argumentul autorităților de la Sofia a fost că menținerea lui Mahmudov pe lista sancțiunilor ar putea afecta livrarea pieselor de schimb și mentenanța infrastructurii de transport subteran.

Bulgaria a cerut și eliminarea Patriarhului Kirill de pe listă

Omul de afaceri rus nu este singura persoană pentru care Bulgaria a făcut presiuni în cadrul negocierilor privind sancțiunile europene.

Sofia a obținut și eliminarea Patriarhului Kirill, liderul Bisericii Ortodoxe Ruse, de pe lista persoanelor vizate de sancțiuni. Kirill fusese inclus în propunerea inițială a Comisiei Europene după ce a susținut invazia Rusiei în Ucraina și a descris războiul drept un „război sfânt”.

Ministrul bulgar de Externe, Velislava Petrova-Chamova, a apărat decizia, afirmând că sancțiunile trebuie să aibă efecte economice reale și nu să fie doar gesturi simbolice.

„Atunci când ai sancțiuni care sunt măsuri pur simbolice, dar nu au consecințe economice pentru Rusia, riști să creezi un mediu propice retoricii antieuropene într-o țară ortodoxă precum Bulgaria”, a declarat aceasta.

Bulgaria a mai susținut anterior și eliminarea lui Vagit Alekperov, fondator și coproprietar al companiei petroliere Lukoil, de pe lista sancțiunilor europene.

Întârzierea sancțiunilor poate avantaja Moscova

Blocajul creat de Bulgaria are consecințe la nivel european, deoarece întârzierea adoptării celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni poate afecta și mecanismul de plafonare a prețului petrolului rusesc.

Potrivit informațiilor citate de presa europeană, dacă noul pachet nu este aprobat la timp, plafonul pentru petrolul rusesc ar putea crește de la 44 la 58 de euro pe baril, ceea ce ar aduce beneficii financiare Kremlinului.

Pachetul propus de Comisia Europeană vizează sectoare-cheie pentru economia Rusiei, inclusiv energia, serviciile financiare, activele cripto și comerțul, precum și noi restricții privind accesul unor persoane în Uniunea Europeană.

Radev, criticat pentru poziția față de Ucraina

Disputa privind sancțiunile vine pe fondul criticilor privind poziția Bulgariei față de sprijinul european pentru Ucraina.

Rumen Radev a refuzat recent invitația președintelui francez Emmanuel Macron ca Bulgaria să participe la reuniunea „Coaliției pentru Voință” de la Paris, afirmând că Sofia nu ar trebui să facă parte dintr-un format care susține continuarea ajutorului financiar și militar pentru Ucraina.

Decizia a fost criticată de opoziția bulgară, fostul premier Nikolai Denkov acuzând conducerea de la Sofia că face „un nou pas spre izolarea Bulgariei de eforturile europene comune în domeniul securității”.

Cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni urmează să fie supus votului la Bruxelles în această săptămână, după negocieri prelungite între statele membre.