Marea Britanie furnizează Ucrainei mii de drone interceptoare „Octopus”

Marea Britanie își extinde semnificativ sprijinul acordat Ucrainei pentru a-și consolida apărarea aeriană, plănuind furnizarea a mii de noi drone interceptoare, precum și a sute de rachete.

Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a anunțat un program comun privind producția unei noi drone interceptoare denumită „Octopus”, relatează UK Defence Journal. Acest ajutor vine în contextul în care Ucraina se pregătește pentru intensificarea atacurilor aeriene rusești pe timp de iarnă.

Pachetul are însemnătate strategică în măsura în care oferă Ucrainei un mijloc de contracarare a dronelor eficient - economic din punct de vedere al costurilor și substanțial ca volum - pentru a proteja infrastructura critică și permițând țării să conserve rachetele antiaeriene mai puține și mai costisitoare.

Marea Britanie va produce mii de drone interceptoate Octopus în cadrul unui „program comun inedit”, urmând ca acestea să fie livrate lunar Ucrainei.

Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a precizat că noul pachet de asistență este un răspuns la intensificarea atacurilor Rusiei asupra infrastructurii civile și energetice a Ucrainei.

„Bombardamentul aerian al lui Putin asupra Ucrainei este cinic, ilegal și este îndreptat asupra civililor”.

Marea Britanie a livrat într-un ritm accelerat și alte echipamente esențiale de apărare aeriană. Healey a confirmat că peste 200.000 de unități de muniție antiaeriană, precum și „sute de rachete aer-aer” au fost livrate la Kiev în această toamnă.

De asemenea, sprijinul include noul sistem antiaerian „Gravehawk”, finanțat în comun de Marea Britanie și Danemarca, care a fost deja testat în Ucraina.

În iunie, Marea Britanie s-a angajat să furnizeze 350 de rachete ASRAAM; proiectate pentru utilizare aer-aer, acestea au fost adaptate rapid de inginerii britanici pentru a putea fi lansate de la sol cu ajutorul sistemului mobil de apărare aeriană RAVEN, dezvoltat în Regatul Unit.

Până în iunie 2025, Ucraina desfășurase deja operațional opt sisteme Raven, alte cinci urmând a fi livrate în perioada următoare. Pachetul, în valoare de 70 de milioane de lire sterline, a fost finanțat folosind dobânzi generate de activele rusești blocate.

Un sistem de apărare stratificat

Combinația de noi sisteme oferă Ucrainei o rețea stratificată de apărare aeriană. Dronele „Octopus”, care vor fi disponibile în volum mare și la costuri reduse, împreună cu sisteme precum „Gravehawk” și „Raven”, sunt proiectate pentru a intercepta atacuri în masă cu drone de tip Shahed.

Un astfel de scut aerian se poate dovedi vital pentru protejarea rețelei energetice a Ucrainei înainte de iarnă.

Având la dispoziție aceste sisteme contra atacurilor cu roiuri de drone, Ucraina are posibilitatea de a economisi rachetele mai avansate și mai scumpe, cum ar fi Patriot, furnizate de SUA, care să fie utilizate împotriva rachetelor balistice și de croazieră rusești.

Ajutorul militar furnizat Ucrainei de Marea Britanie se ridică la 4,5 miliarde de lire sterline în acest an.

Ucraina primește un nou lot de rachete Storm Shadow

Marea Britanie a transferat Ucrainei rachete de croazieră Storm Shadow suplimentare, consolidând astfel capacitatea de atac cu rază lungă de acțiune împotriva țintelor din interiorul Rusiei, a relatat Bloomberg pe 3 noiembrie, citând surse anonime.

Rachetele Storm Shadow furnizate de Marea Britanie au fost folosite în mod repetat de forțele ucrainene pentru a ataca obiective pe teritoriul Rusiei. La sfârșitul lunii octombrie, Ucraina a vizat uzina chimică Briansk, la aproximativ 110 kilometri de Ucraina.

Un număr nedivulgat de rachete au fost livrate pentru a reaproviziona arsenalul Ucrainei înainte de iarnă, când se așteaptă ca Rusia să își intensifice atacurile, a declarat sursa pentru Bloomberg.

Rachetele Storm Shadow pot lovi la 250 și 560 de kilometri. Dotate cu sisteme de ghidare sofisticate, acestea zboară la altitudini joase și viteze mari, ceea ce le face extrem de eficiente.