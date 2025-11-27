Cum face Rusia rost de recruți de peste hotare. Dezvăluiri despre cifre și metodele folosite

Ucraina a luat prizonieri aproape 200 de cetățeni străini recrutați de Rusia, potrivit statisticilor centrului de coordonare pentru tratamentul prizonierilor de război. Aceștia provin din 37 de țări și au fost recrutați prin diverse mijloace - reclame, dar și înșelăciune și șantaj, relatează CNN.

Pe fondul dificultăților tot mai mari ale Rusiei de a face recrutări în rândul propriilor cetățeni, Kremlinul se bazează din ce în ce mai mult pe combatanți străini.

În prezent, au fost identificați peste 18.000 de soldați străini din 128 de țări și teritorii care luptă în Ucraina de partea Rusiei, spune generalul de brigadă Dmitri Usov.

O explozie a recruților străini pentru războiul său în Ucraina nu a scăpat guvernelor țărilor din care provin aceștia astfel că multe au cerut explicit Rusiei să oprească recrutările.

Printre aceste țări se numără Kenya, Africa de Sud - după ce 17 cetățeni au făcut apel public să fie scoși din Donbas - dar și India, care a cerut Moscovei să trimită înapoi cei 44 de indieni din armata rusă.

Cuba a anunțat recent că a condamnat 26 de persoane implicate în rețelele ce promiteau locuri de muncă în străinătate. Nepalul a documentat numeroase cazuri de recrutare sub promisiuni false și a interzis călătoriile în Rusia și Ucraina în scop de angajare.

Potrivit serviciilor de informații militare ucrainene, recrutările străinilor au explodat în 2025 - fiind dublu până acum față de anul precedent.

Acest fenomen și aceste cifre sunt revelatoare pentru războiul sângeros purtat de Rusia în Ucraina. Potrivit estimărilor serviciilor occidentale, pierderile armatei ruse se ridică la peste un milion de soldați - morți și răniți, în timp ce zilnic circa 1.000 de soldați sunt uciși sau răniți.

În timp ce are această rată de pierderi Moscova se confruntă cu o situație de dată mai recentă - disponibilitatea cetățenilor ruși de a se înrola a scăzut dramatic.

În multe regiuni, autoritățile au majorat considerabil sumele oferite recruților, semn că propaganda ideologică nu mai este suficientă pentru a atrage voluntari.

Principalele metode de recrutare ale rușilor

Potrivit serviciilor secrete ucrainene, Rusia recurge la metode precum șantaj, mită și înșelăciune pentru a recruta străini.

Vizele, permisele de ședere și promisiunile de cetățenie sunt principalele instrumente folosite în cazul în special al migranților din Asia Centrală (Uzbekistan, Tadjikistan, Kîrgîzstan) - dar acestea sunt și mijloace de coerciție, aceștia fiind amenințați cu deportarea sau închisoarea.

Rusia recunoaște indirect aceste practici. De pildă, Alexander Bastrikin, șeful Comitetului de Investigații, a admis că 80.000 de cetățeni recent naturalizați au fost „depistați” că au ocolit înregistrarea la birourile militare; 20.000 dintre aceștia au ajuns să servească pe front.

Rusia recrutează și de peste hotare, potrivit unei analize a organizației OpenMinds, care constatat o explozie a reclamelor de recrutare adresate străinilor, în special pe rețelele de socializare.

Potrivit grupului de cercetare, specializat în războiul informațional, numărul reclamelor care promovează serviciul militar contractual și care vizează în mod specific străinii a crescut de peste șapte ori de la această vară.

Anunțurile includ adesea asigurări că recruții nu vor fi trimiși la unități de asalt și vor fi repartizați în poziții specifice cu riscuri mai mici pentru viața lor, a declarat OpenMinds.

Promit în schimb salarii generoase, vize rapide, servicii medicale gratuit și un mediu sigur.

Beneficii generoase cel puțin pentru unii recruți

Datele, partajate în exclusivitate cu CNN, arată că aproximativ jumătate din reclame vizează străinii vorbitori de limbă rusă din țările post-sovietice, în timp ce restul sunt destinate națiunilor africane, Indiei, Bangladeshului, Irakului, Yemenului și altor țări.

În anumite cazuri, mesajele sunt adaptate. Multe dintre reclamele în limba rusă promit beneficii sociale și financiare, precum și asistență pentru obținerea unui pașaport rusesc.

În reclamele ce țintesc cetățeni chinezi, accentul este pus pe salarii și „masculinitate”, în timp ce pe canalele arabe ofertele sunt salarii de 2.000–2.500 USD și o gamă largă de beneficii, inclusiv asistență medicală gratuită. Canalele menționează luptători din Maroc, Iordania, Irak, Algeria și Siria ca recruți dezirabili.

Un contract militar rusesc semnat de un cetățean chinez și văzut de CNN include avantaje precum promisiunea că soldatul va avea acces la educație gratuită după trei ani de serviciu și că „mesele, îmbrăcămintea și alte provizii” vor fi plătite de Rusia.

În schimb, soldatul care semna contractul se angaja „să participe la luptă, să îndeplinească îndatoririle în perioada de mobilizare, în situații de urgență și în timpul legii marțiale, în conflicte armate, să participe la activități de menținere și restabilire a păcii și securității internaționale sau la activități teroriste internaționale de top în afara teritoriului Federației Ruse”.

Pe de altă parte, au fost raportate multe cazuri în care cetățenii unor țări - în principal din Sri Lanka, Cuba, Nepal și țări africane - au fost înșelați să semneze contracte cu armata rusă după ce au fost momiți cu locuri de muncă în sectorul civil, precum construcții sau securitate.

Cetățeni kenyeni au declarat că au fost nevoiți să facă muncă periculoasă precum asamblarea dronelor sau manipularea substanțelor chimice.

Numărul total al străinilor morți în serviciul armatei ruse se ridică la cel puțin 3.388.

Prizonierii de război care au vorbit cu anchetatorii ucraineni au declarat că antrenamentul lor de luptă dura între una și două săptămâni, după care erau trimiși pe linia frontului, adesea în unitățile de asalt.