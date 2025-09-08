Trupele ruse înaintează spre Harkov și își ajustează pozițiile pentru a lovi orașul cu artileria. Trupe de elită în zona Porkrovsk

Rusia continuă ofensiva pe frontul de nord-est al Ucrainei, în special în regiunea Harkov, unde forțele Moscovei încearcă să-și consolideze pozițiile pentru a aduce orașul în raza artileriei. Avansul este semnalat de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), care citează dovezi geolocalizate și surse de pe teren.

Potrivit unei evaluări publicate în 7 septembrie, trupele ruse s-au apropiat recent de perimetrul fabricii de extracție petrolieră din Vovceansk, în partea vestică a orașului, situat la nord-est de Harkov. Acest progres, deși limitat, are o semnificație strategică: Rusia vizează poziții care i-ar permite să bombardeze Harkovul fără a depăși linia frontului.

În paralel, bloggeri militari ruși au susținut că unități ale armatei au avansat aproximativ 200 de metri într-o zonă împădurită din apropierea localității Sînnelnikove. Informația nu a fost confirmată independent de ISW.

Experții americani subliniază că obiectivul imediat al Rusiei este împingerea forțelor ucrainene din proximitatea graniței cu regiunea rusă Belgorod, cu scopul de a reduce distanța dintre pozițiile lor și orașul Harkov, astfel încât acesta să poată fi lovit eficient cu artilerie grea.

La rândul său, Statul Major General al Ucrainei a anunțat în raportul din seara zilei de 7 septembrie că trupele ruse au desfășurat nu mai puțin de 12 atacuri asupra pozițiilor ucrainene în direcția sud-sloboziană, în special în zonele Vovceansk, Ambarne și Kam’ianka.

Escaladare în Donbas: Rusia aduce trupe de elită pentru o nouă ofensivă

Pe fondul stagnării ofensivei din timpul verii în zona Pokrovsk, Moscova pare să își reconfigureze strategia, redislocând trupe de elită și tehnică militară grea în mai multe sectoare ale regiunii Donețk. ISW atrage atenția asupra intensificării activităților militare în apropierea orașelor Pokrovsk, Dobropillia, Kramatorsk și Siversk.

Locotenent-colonelul Oleksi Belșki, din cadrul Grupului de Forțe „Dnipro” al Ucrainei, a declarat că Rusia a transferat infanterie navală și blindate către Pokrovsk, după eșecul de a ocupa orașele Pokrovsk și Mirnohrad în cursul verii. În paralel, trupele ruse folosesc echipe mici de infiltrare pentru a forța liniile ucrainene și pentru a pătrunde în așa-numitele „zone gri”.

Conform datelor oferite de Corpul 7 Armată al Ucrainei, Rusia intensifică presiunea pe flancurile Pokrovskului, vizând întreruperea rutelor de aprovizionare și crearea condițiilor pentru o eventuală încercuire.

De asemenea, au fost identificate mișcări de trupe ruse în direcția orașului strategic Siversk, unde un ofițer ucrainean de rang superior a confirmat rotația unităților ruse, semnalând o posibilă escaladare iminentă.

Regrupări din mai multe zone ale Rusiei

ISW notează că Moscova a început să aducă în Donbas unități provenite din diverse regiuni ale Federației Ruse. Printre acestea se numără Brigada 155 de Infanterie Navală din cadrul Flotei Pacificului, Brigada 40 și Regimentul 177 din cadrul Flotilei Caspice. Unități din Divizia 70 Motorizată, anterior staționate în Herson, au fost și ele mutate în zona Bahmut.

Pe 5 septembrie, un militar ucrainean a raportat că Rusia a dislocat spre Dobropillia între cinci și șase brigăzi de infanterie navală, un regiment de tancuri, un regiment de infanterie și două brigăzi motorizate. Mișcările confirmă, potrivit ISW, că Rusia își menține concentrarea asupra ofensivei la nord-est de Pokrovsk.