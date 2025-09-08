search
Luni, 8 Septembrie 2025
Adevărul
Un aliat al premierului slovac Fico compară Ucraina cu Hamas: „A fost o agresiune provocată”

Publicat:

Retorica pro-rusă a guvernului slovac condus de Robert Fico capătă accente tot mai radicale. Într-o declarație controversată, Tibor Gašpar, vicepreședinte al partidului de guvernământ Smer și fost șef al poliției slovace, a comparat Ucraina cu organizația teroristă Hamas și a susținut că invazia Rusiei în Ucraina ar fi fost „provocată”.

Tibor Gašpar, vicepreședinte al partidului de guvernământ Smer și fost șef al poliției slovace/FOTO:
Afirmă acest lucru într-o emisiune televizată difuzată de canalul slovac Markíza, unde l-a confruntat pe liderul opoziției progresiste, Michal Šimečka. Discuția s-a transformat rapid într-un schimb tensionat de replici, pe fondul războiului din Ucraina și al poziționărilor tot mai ambigue ale guvernului slovac față de Moscova.

„Robert Fico a spus în mod repetat că invazia Rusiei este o încălcare a dreptului internațional, dar, spre deosebire de domnul Šimečka, care a numit-o o agresiune nejustificată, eu o consider o agresiune provocată”, a afirmat Gašpar.

Acesta a adăugat că Fico susține de multă vreme ideea unui „conflict provocat”, insinuând că vina pentru declanșarea războiului ar aparține și Kievului – o narativă tot mai frecventă în spațiul public slovac de la revenirea lui Fico la putere.

Declarațiile lui Gašpar au devenit și mai problematice în momentul în care a comparat situația Ucrainei cu atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, în care și-au pierdut viața aproximativ 1.200 de israelieni.

Este un conflict provocat, exact ca atunci când teroriștii palestinieni au atacat Israelul. Așa a început și războiul din Ucraina”, a spus Gašpar, provocând reacția indignată a lui Šimečka: „Nu puteți fi serios! Doriți să spuneți că ucrainenii au invadat Rusia și au ucis civili?”.

Liderul progresist a reamintit că, în 2022, Fico – pe atunci în opoziție – a votat în favoarea unei rezoluții a parlamentului slovac care condamna „agresiunea neprovocată a Rusiei împotriva Ucrainei”.

Din ce în ce mai aproape de Kremlin?

Tibor Gašpar nu este la prima declarație care alarmează electoratul pro-european din Slovacia. După o vizită oficială la Moscova, în cadrul unei delegații parlamentare slovace, acesta a sugerat că ieșirea Slovaciei din Uniunea Europeană ar putea fi „o opțiune în caz extrem”.

Afirmațiile au declanșat un val de proteste în mai multe orașe slovace, organizate sub sloganul „Slovacia este Europa”, iar premierul Fico a fost nevoit să reacționeze public, susținând că manifestațiile „sunt alimentate de minciuni” și că „nu există niciun plan guvernamental privind ieșirea din UE”.

În același registru, Gašpar a oferit recent un interviu agenției de presă ruse TASS, în care a declarat că Ucraina „a primit deja suficient ajutor” și l-a criticat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Atitudinea sa pare să continue linia adoptată de Fico: o combinație de euroscepticism, discurs anti-occidental și o deschidere tot mai vizibilă către pozițiile Kremlinului.

Un climat politic în schimbare

Tonul și conținutul declarațiilor lui Gašpar reflectă o tendință mai largă în Europa Centrală, unde partidele populiste, odinioară pro-europene, cochetează tot mai mult cu narativele de sorginte rusă. În Slovacia, această dinamică este cu atât mai vizibilă cu cât vine pe fondul unei polarizări sociale profunde, al unei prăbușiri a încrederii în instituțiile democratice și al oboselii generate de războiul din Ucraina.

Comparația cu Hamas nu este doar o gafă diplomatică, ci o declarație cu potențial exploziv într-un context geopolitic tensionat. Dincolo de implicațiile politice interne, ea riscă să fragilizeze și mai mult relațiile Bratislavei cu partenerii săi occidentali, într-un moment în care solidaritatea față de Ucraina rămâne esențială pentru unitatea europeană.

Europa

