search
Luni, 8 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Cum a transformat războiul din Ucraina viața infanteristului

0
0
Publicat:

În al patrulea an al invaziei ruse, războiul din Ucraina continuă să macine vieți și să transforme radical frontul.  Viața unui infanterist în 2025 ar putea arăta încă similar cu cea din primul an al războiului la scară largă. Tranșee, adăposturi, posturi de tragere; o atmosferă care continuă să evoce Frontul de Vest din Primul Război Mondial. Realitatea de pe teren, însă, a suferit o transformare completă, în mare parte datorită apariției abundentelor drone de atac de înaltă precizie de ambele părți.

Infanterist ucrainean/FOTO:AFP
Infanterist ucrainean/FOTO:AFP

Cerul este acum la fel de periculos ca pământul, iar dronele au devenit stăpânele invizibile ale războiului.

„La început, te uiți doar în față. Acum te uiți mai mult în sus”, spune locotenentul ucrainean Taras, într-un interviu acordat publicației „Kyiv Independent“. În 2023, în timpul contraofensivei, infanteria ucraineană încă mai putea acționa în mod tradițional — cucerind sau apărând poziții. În 2025, infanteristul este prins într-un război vertical, mereu cu ochii la zgomotele de sus și la umbrele mecanice ale dronelor.

Un război în tranșee, dar nu ca în cărți

La suprafață, pozițiile de luptă din estul Ucrainei evocă imagini din Primul Război Mondial: tranșee, posturi de observație, gropi de adăpost. Însă acest război se poartă în tăcere, cu o tehnologie de precizie nemaiîntâlnită, și cu soldați care trebuie să îndure săptămâni sau luni izolați în subteran.

Ruslan, un infanterist de 54 de ani din Brigada 93 Mecanizată, fost deținut și acum voluntar în unitatea cunoscută informal drept „Alcatraz”, a petrecut aproape cinci luni în tranșeele din Donbas, sub foc constant. „La început, am crezut că vom sta o lună. Număram zilele. Apoi mi-am dat seama cât de naiv eram”, povestește el, vizibil marcat, într-o cafenea din Kramatorsk, imediat după rotație.

În lipsa unei armate profesioniste suficient de numeroase, tranșeele au fost populate de bărbați mobilizați din valuri succesive — unii voluntari, alții aduși cu forța. Și pe măsură ce pierderile cresc, iar oboseala psihologică se acumulează, moralul devine o resursă la fel de rară ca muniția.

Cerul — noul câmp de luptă

În fiecare poziție de pe linia zero, soldații dorm pe rând. Unul stă de veghe, ascultând dronelor. „La început vin dronele, apoi loviturile aeriene. Uneori folosesc și gaz. Apoi, dacă cred că nu mai e nimeni, trimit infanteria să curețe poziția”, explică „Khokhol”, un alt infanterist din batalionul „Alcatraz”.

Aprovizionarea — cu apă, mâncare, muniție — a devenit aproape imposibilă prin mijloace tradiționale. Totul se face acum cu drone sau vehicule terestre autonome, și chiar și acestea sunt adesea interceptate de forțele ruse.

Comandantul batalionului, cunoscut sub indicativul „Validol”, admite: „Omul nu devine sălbatic, dar percepe lumea altfel când se întoarce de pe front”.

O criză de oameni și de voință

În tot acest peisaj distopic, lipsa acută de personal în infanterie a devenit una dintre cele mai grave probleme ale armatei ucrainene. Brigăzile sunt, în multe cazuri, formate din soldați trecuți de 40–50 de ani, adesea recrutați forțat, fără motivație reală. Mulți aleg să dezerteze.

Citește și: Trei avioane MiG-29, observate în luptă sub comanda Ucrainei. Se speculează că provin din flota Azerbaidjanului

Potrivit datelor oficiale citate de Ukrainska Pravda, peste 110.000 de cazuri de absență nejustificată au fost înregistrate doar în primele șapte luni ale anului 2025. Practic, mai mult de jumătate din totalul de cazuri de dezertare de la începutul războiului.

Unii comandanți de batalion vorbesc despre unități care au rămas cu doar câțiva infanteriști activi. „Am aceleași ordine ca în 2022, doar că acum nu mai am infanterie”, spune un comandant. „În locul lor, am șoferi, bucătari și artileriști.”

Tranșee goale, poziții simbolice

Din cauza lipsei de oameni, pozițiile sunt rare și izolate. Uneori, o echipă de doar două persoane trebuie să apere sute de metri de front. Rușii au învățat să exploateze aceste breșe, trimițând mici grupuri de asalt care avansează rapid. Așa s-a întâmplat în august, la Dobropillia, unde o ofensivă rusă a reușit să pătrundă peste 15 kilometri dincolo de linia ucraineană.

Pentru că ordinul oficial este acela de a nu se retrage „niciun pas”, comandanții preferă uneori să mintă asupra realității din teren. Pe hărțile Statului Major apar poziții apărate, care, în realitate, sunt goale.

„E o moștenire sovietică care produce pierderi inutile”, explică un ofițer. „Apărăm linii neavantajoase până la ultimul om și apoi nu mai avem oameni să le ținem nici pe cele bune.”

Infanteria: coloană vertebrală în derivă

Chiar și în aceste condiții, infanteria rămâne esențială. „Ucraina rezistă pentru că infanteria rezistă”, transmitea Statul Major General pe 6 mai, de Ziua Infanteriei.

Comandanții de brigadă intervievați de „Kyiv Independent“ admit că un soldat care rezistă 40 sau 90 de zile în linia întâi devine erou. Dar șansele ca el să mai fie capabil să revină, fizic sau psihologic, sunt mici.

„Vrem ca oamenii să treacă o singură dată prin asta”, spune comandantul brigăzii 37, Serhii Șatalov. „Apoi, să li se ofere o ieșire demnă.”

Pentru unii, precum Ruslan din batalionul „Alcatraz”, nu există ieșire. El va lupta până la capăt. „Uneori, acolo jos, îți pierzi mințile. Dar știi că ești esențial. Am vrut să fiu erou. Cred că am reușit.”

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk care nu a fugit din calea ofensivei ucrainene
digi24.ro
image
Profesorii protestează în prima zi de școală. Mii de dascăli din toată țara au ajuns la Cotroceni
stirileprotv.ro
image
Data exactă când intră pensiile pe card, în septembrie 2025. Ce transmite CNPP
gandul.ro
image
METEO. Prognoza pentru următoarele 2 săptămâni. Temperaturile vor începe să scadă în toată țara
mediafax.ro
image
Cu câți bani s-a ales, de fapt, Carlos Alcaraz după câștigarea US Open 2025. Aproape 2 milioane de dolari s-au dus pe impozit
fanatik.ro
image
Apogeul rușinii politice. AUR și partenerii săi au bătut recordul minimului de voturi la o moțiune de cenzură
libertatea.ro
image
„Șoferul fantomă” al unei mașini tip Formula 1, identificat în sfârșit de polițiști: bolidul alerga pe autostrăzi din 2019
digi24.ro
image
Ilie Năstase nu s-a putut abține și a comentat, în stilul său caracteristic, transformarea fizică a Serenei Williams
gsp.ro
image
Ianis Hagi s-a răzgândit, pe ultima sută de metri. I-au pus banii pe masă și l-au convins
digisport.ro
image
Ministrul Apărării intră în coliziune directă cu serviciul secret al Armatei: Cei care știau vor fi dați afară!
stiripesurse.ro
image
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
antena3.ro
image
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
observatornews.ro
image
Unde a fost găsită Edith, adolescenta din București dată dispărută, după 7 zile. Mama ei vrea să ia legătura cu DIICOT
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Pensia minimă garantată după 20, 30 și 35 de ani de muncă. Ce prevede noua lege
playtech.ro
image
Bombă pe final de mercato: Leo Bolgado, de la CFR Cluj la Rapid! Detalii de ultimă oră. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Bă, ești nebun?!" Românul care şi-a luat Lamborghini după primul salariu din Italia a dus mașina înapoi, după două zile
digisport.ro
image
Bucurie și tristețe în Japonia. Primul membru masculin al familiei regale care a ajuns la maturitate în ultimii 40 de ani. El ar putea fi şi ultimul
stiripesurse.ro
image
O întreagă familie a fost la un pas de tragedie, în prima zi de școală! Părinți și cei doi copii au fost loviți de un autoturism scăpat de sub control
kanald.ro
image
Românii care pot râmâne fără pensie. Trebuie să depună un document până pe 30 septembrie, e ebligatoriu
playtech.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
wowbiz.ro
image
800 de lei în plus la salariu pentru profesori din septembrie
romaniatv.net
image
Se renunță la CASS pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei. Anunțul ministrului Muncii
mediaflux.ro
image
Gigi Becali s-a enervat: „Să se învețe minte! Toți trebuie să stea drepți în fața mea”. Decizia luată de patronul FCSB
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Doliu la Casa Regală din Marea Britanie. Kate și William au făcut anunțul
actualitate.net
image
Unde se câștigă cel mai bine în România: „Acestea sunt sectoarele cu cele mai mari și mai mici salarii”
click.ro
image
Clopoțelul a sunat iar! Emoții uriașe pentru părinții Cristi Borcea și Cristina Șișcanu. Ce copii frumușei are Georgiana Lobonț!
click.ro
image
Avertismentul unui medic privind două medicamente des utilizate de români: „Este o problemă uriașă”. De ce și când pot fi periculoase
click.ro
FotoJet (39) jpg
După divorțul răsunător, Jennifer Lopez a apărut la cumpărături cu fiul cel mic al lui Ben Affleck
okmagazine.ro
John Candy foto Profimedia jpg
Actorul din „Singur acasă” și-a prezis singur moartea. S-a stins din viață la numai 43 de ani!
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dan Negru, mesaj tranșant despre greva profesorilor: „Demnitatea s-a pierdut, nu fluturașul de salariu”
image
Unde se câștigă cel mai bine în România: „Acestea sunt sectoarele cu cele mai mari și mai mici salarii”

OK! Magazine

image
Adevăratul motiv pentru care Prințesa Kate și Prințul William nu se pot ține de mână în public. Nu dorm nici în același pat

Click! Pentru femei

image
Actorul din „Singur acasă” și-a prezis singur moartea. S-a stins din viață la numai 43 de ani!

Click! Sănătate

image
Medicamentele care pot cauza hepatită toxică