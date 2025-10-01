Video Ucrainenii au distrus patru obuziere nord-coreene operate de forțele ruse pe front

Forțele de Sisteme Fără Pilot (SBS) ale Ucrainei au anunțat că au distrus patru obuziere autopropulsate Koksan de fabricație nord-coreeană, operate de trupele rusești în sudul și estul Ucrainei. Atacul a fost efectuat de operatorii de drone din Regimentul 412 Nemesis, în coordonare cu alte unități ale Forțelor de Apărare Ucrainene, relatează Euromaidan Press.

SBS a publicat o înregistrare video a operațiunii pe canalul său oficial de Telegram.

Piloții Regimentului 412 Nemesis au detectat și eliminat pe rând sistemele de artilerie Koksan în regiunile Lugansk și Zaporijie.

Coreea de Nord, principalul furnizor de muniție de artilerie în războiul Rusiei împotriva Ucrainei, a transferat diverse sisteme de artilerie forțelor ruse, inclusiv până la 200 de obuziere autopropulsate M-1978 Koksan.

Obuzierul Koksan cu tunuri de 170 mm și unul dintre sistemele de artilerie cu cea mai lungă rază de acțiune la nivel global, a contribuit la restabilirea forței de artilerie a Rusiei după pierderi majore ale acestui tip de echipamente pe câmpul de luptă din Ucraina.