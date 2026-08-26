Un cetățean ucrainean în vârstă de 24 de ani, reținut în România în legătură cu o anchetă privind pregătirea unor atacuri cu dispozitive incendiare, este suspectat de autorități că ar avea legături cu o rețea de agenți coordonată de serviciile ruse.

Ucrainean reținut la București, suspectat că face parte dintr-o rețea de sabotaj coordonată de Rusia Foto: Shutterstock

Potrivit publicației germane Der Spiegel, anchetatorii investighează și o posibilă legătură a bărbatului cu o ascunzătoare de arme și muniții descoperită în apropiere de Berlin, relatează News.ro.

Der Spiegel citează documente dintr-o anchetă desfășurată în Polonia, potrivit cărora suspectul ar fi călătorit cu autobuzul din Polonia spre Berlin, la 1 octombrie anul trecut.

Ajuns în capitala Germaniei, acesta ar fi ridicat două colete care conțineau arme de foc, preluate de pe marginea unui drum din estul orașului. Ulterior, armele ar fi fost ascunse într-un spațiu subteran din apropierea unui lac, în sud-estul Berlinului.

Bărbatul s-ar fi întors apoi în Polonia, înainte de a fi reținut ulterior la București împreună cu un alt cetățean ucrainean. Cei doi sunt suspectați că ar fi expediat colete care conțineau dispozitive incendiare prin intermediul companiei ucrainene de curierat Nova Post.

Potrivit Der Spiegel, serviciile de informații românești consideră că cei doi suspecți ar face parte dintr-o rețea de sabotori coordonată de serviciile de stat ruse și implicată în operațiuni îndreptate împotriva unor țări europene.

Informațiile nu au fost confirmate public de autoritățile ruse. Ambasada Rusiei la Berlin nu a răspuns imediat solicitării de comentarii, iar procurorii federali germani au refuzat să ofere detalii.

Nici agenția poloneză de securitate internă și nici parchetul polonez nu au răspuns solicitărilor publicației germane.

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, declara săptămâna trecută că nu poate exclude implicarea unor servicii străine în acest caz. Oficialul l-a descris pe suspect drept un „agent de rang inferior”, despre care nu ar fi cunoscut structura de comandă din spatele operațiunilor.

Dobrindt a mai spus că bărbatul a fost reținut și pentru suspiciuni privind implicarea în pregătirea unor atacuri cu colete-capcană.

Germania a anunțat anterior că analizează posibilitatea de a solicita extrădarea suspectului din România.