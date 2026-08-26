 Ucrainean reținut la București, suspectat că face parte dintr-o rețea de sabotaj coordonată de Rusia | adevarul.ro
search
Miercuri, 26 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ucrainean reținut la București, suspectat că face parte dintr-o rețea de sabotaj coordonată de Rusia

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un cetățean ucrainean în vârstă de 24 de ani, reținut în România în legătură cu o anchetă privind pregătirea unor atacuri cu dispozitive incendiare, este suspectat de autorități că ar avea legături cu o rețea de agenți coordonată de serviciile ruse.

Ucrainean reținut la București, suspectat că face parte dintr-o rețea de sabotaj coordonată de Rusia
Ucrainean reținut la București, suspectat că face parte dintr-o rețea de sabotaj coordonată de Rusia Foto: Shutterstock

Potrivit publicației germane Der Spiegel, anchetatorii investighează și o posibilă legătură a bărbatului cu o ascunzătoare de arme și muniții descoperită în apropiere de Berlin, relatează News.ro.

Der Spiegel citează documente dintr-o anchetă desfășurată în Polonia, potrivit cărora suspectul ar fi călătorit cu autobuzul din Polonia spre Berlin, la 1 octombrie anul trecut.

Ajuns în capitala Germaniei, acesta ar fi ridicat două colete care conțineau arme de foc, preluate de pe marginea unui drum din estul orașului. Ulterior, armele ar fi fost ascunse într-un spațiu subteran din apropierea unui lac, în sud-estul Berlinului.

Bărbatul s-ar fi întors apoi în Polonia, înainte de a fi reținut ulterior la București împreună cu un alt cetățean ucrainean. Cei doi sunt suspectați că ar fi expediat colete care conțineau dispozitive incendiare prin intermediul companiei ucrainene de curierat Nova Post.

Potrivit Der Spiegel, serviciile de informații românești consideră că cei doi suspecți ar face parte dintr-o rețea de sabotori coordonată de serviciile de stat ruse și implicată în operațiuni îndreptate împotriva unor țări europene.

Informațiile nu au fost confirmate public de autoritățile ruse. Ambasada Rusiei la Berlin nu a răspuns imediat solicitării de comentarii, iar procurorii federali germani au refuzat să ofere detalii.

Nici agenția poloneză de securitate internă și nici parchetul polonez nu au răspuns solicitărilor publicației germane.

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, declara săptămâna trecută că nu poate exclude implicarea unor servicii străine în acest caz. Oficialul l-a descris pe suspect drept un „agent de rang inferior”, despre care nu ar fi cunoscut structura de comandă din spatele operațiunilor.

Dobrindt a mai spus că bărbatul a fost reținut și pentru suspiciuni privind implicarea în pregătirea unor atacuri cu colete-capcană.

Germania a anunțat anterior că analizează posibilitatea de a solicita extrădarea suspectului din România.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un politician vrea să organizeze o petrecere cu sex chiar în sediul primăriei
digi24.ro
image
Avertismentul ministrului Muncii în scandalul legii salarizării: „Astăzi este ceasul al 12-lea”. Ce riscă România
stirileprotv.ro
image
Faimosul lider interlop Costi Litrașu, ridicat cu scandal de jandarmii de la Brigada Specială. A stat în libertate numai șase zile
gandul.ro
image
Avertisment dur de la Kremlin. Pot fi atacate fabricile de drone din Marea Britanie
mediafax.ro
image
Ei sunt jucătorii care vor fi titulari bătuți în cuie la FCSB. Anunț categoric al patronului Gigi Becali. Exclusiv
fanatik.ro
image
CTP face o acuzație gravă în scandalul Legii Salarizării. Ce intenție spune că ar avea PSD / „Nicușor Dan, principalul agent de tragere a României în vechiul sistem”
libertatea.ro
image
Țara despre care Medvedev crede că nu va adera niciodată la UE
digi24.ro
image
Șomer de 4 luni, Chiricheș a anunțat ce vrea să facă. Studiază în Italia, la celebra școală de la Coverciano
gsp.ro
image
Cum a murit Isabelle Sava în somn, la doar 19 ani. Explicațiile medicului Diana Cimpoeșu
digisport.ro
image
Românii care au ajuns să câștige mai puțin decât părinții lor: „La bătrânețe o să o ducem mai rău ca ei”
click.ro
image
Ce cuvânt românesc a ales Mirabela Grădinaru pentru Vocabularul lansat luni la Kiev
antena3.ro
image
Efectul autostrăzilor. Harta puterii de cumpărare arată cum prăpastia se reduce, iar Moldova, cea mai săracă regiune a României, capătă tracţiune
zf.ro
image
Şoferii, avertizaţi să nu mai meargă cu martorul de carburant aprins. Riscă reparaţii de mii de lei
observatornews.ro
image
Influencerul Andrei Bordeianu, accident teribil pe motocicletă. Ar fi ajuns în stare gravă la spital
cancan.ro
image
Anunț oficial de la Ministerul Muncii despre a 13-a pensie. Când s-ar putea da?
newsweek.ro
image
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
prosport.ro
image
Analizele medicale gratuite s-ar putea face fără goana de la începutul lunii. Ce vrea să schimbe CNAS
playtech.ro
image
Cum a câștigat Gigi Becali 1.000.000 de euro dintr-o greșeală: „Asta e idioțenie!”
fanatik.ro
image
Cum își desemnează alte state judecătorii constituționali, în comparație cu România
ziare.com
image
FOTO A plecat din ”iadul” de la Cluj, a semnat un contract de 900.000 € și s-a fotografiat cu iubita celebră
digisport.ro
image
Meghan Markle, pusă la zid de menajerele din California: „Snoabă și nepoliticoasă”. De ce refuzau să lucreze pentru ea
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Dana Budeanu a scos untul din produsele de la Miţa Biciclista. VIDEO fabulos
romaniatv.net
image
Rusia pregătește un posibil atac asupra NATO! Directorul CIA, vizită secretă la Moscova pentru a-l avertiza pe Putin
mediaflux.ro
image
Scăpat din calvarul de la CFR Cluj, fotbalistul s-a fotografiat alături de iubita celebră » A participat și la Survivor România
gsp.ro
image
Scandalul „merdenelelor” a ajuns fenomen național. Ce s-a întâmplat cu Edmond Niculușcă după atacul la Patiseria Amzei
actualitate.net
image
Dolly Parton vorbea despre problemele ei de sănătate cu doar câteva zile înainte să moară. Ce i-a provocat moartea?
actualitate.net
image
Marea dezamăgire a lui Octavian Ursulescu la Festivalul Mamaia 2026: „Tot sperăm să o vedem și pe Angela Similea!”
click.ro
image
De ce te trezești în fiecare noapte la 02:30? Explicația unui renumit profesor român și regula simplă pentru un somn bun
click.ro
image
Ce a putut să zică Nouria Nouri despre foștii bărbați din viața sa? Daniel Iordăchioaie s-a numărat printre ei! „Nu-mi pusesem problema că cel de lângǎ mine e un incapabil”
click.ro
Sophia Loren și Marlon Brando profimedia 0108629302 (2) jpg
Starul dependent de sex i-a făcut viața un chin divei italiene, la filmări. Cu ce s-a ales după ce a pipăit-o dizgrațios
okmagazine.ro
mita biciclista jpg
Mița Biciclista și Mimi Moft, răsfățate de regi și bogați! Femeile „ușoare” care făceau ravagii în lumea bună a Bucureștiului
okmagazine.ro
București. Târgul moșilor, acuarelă de Amedeo Preziosi, din 1869
Ce mâncau și ce beau localnicii la Târgul Moșilor, în 1879? Mărturia unui călător ceh
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Doliu în lumea muzicii! Dolly Parton a murit la vârsta de 80 de ani. Ce declara cu patru zile înainte de deces
image
Marea dezamăgire a lui Octavian Ursulescu la Festivalul Mamaia 2026: „Tot sperăm să o vedem și pe Angela Similea!”

OK! Magazine

image
Un fost amant a vândut presei intimitățile trăite cu Prințesa Diana: „Se agăța de el în pat și nu-l lăsa să plece”