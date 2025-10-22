Ucraina va cumpăra 120 de avioane Gripen. Acordul deschide calea către o colaborare strategică în domeniul apărării

Ucraina a parafat o înțelegere preliminară cu Suedia pentru achiziția a 120 de avioane de luptă JAS 39 Gripen E, a anunțat miercuri, 22 octombrie, premierul suedez Ulf Kristersson. Deși discuțiile inițiale vizau un număr mai mare de aparate – până la 150 –, documentul semnat reflectă o etapă intermediară în cadrul negocierilor bilaterale.

Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă comune la Stockholm, la care au participat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și prim-ministrul Suediei. Potrivit presei suedeze (TV4), este vorba de o „declarație de intenție”, nu de un contract ferm, însă documentul trasează direcțiile unui acord de amploare între compania SAAB și statul ucrainean.

„Este începutul unui drum lung, dar care ne apropie de una dintre cele mai importante înțelegeri de export pentru SAAB și pentru Suedia în relație cu Ucraina”, a declarat Kristersson.

Gripen E – un pas spre modernizarea forțelor aeriene ucrainene

Conform informațiilor disponibile, Suedia ar putea pune la dispoziție, într-o primă fază, aproximativ 10 avioane din versiunile anterioare Gripen C/D, însă detaliile privind disponibilitatea acestora – dacă provin din rezervele existente sau urmează a fi fabricate – nu au fost clarificate public.

Acordul vizează, în mod explicit, modelul Gripen E, cea mai recentă versiune a avionului multirol dezvoltat de SAAB, gândit pentru a răspunde nevoilor de apărare ale unui stat aflat în conflict. Avionul este echipat cu un motor mai puternic, sisteme radar de ultimă generație și o autonomie sporită față de versiunile anterioare.

Pe lângă capacitățile tehnice, Gripen E este apreciat pentru mentenanța relativ facilă și operarea eficientă în condiții de infrastructură limitată – o caracteristică importantă în contextul infrastructurii aeriene ucrainene afectate de război.

Un semnal politic și industrial

Deși nu este, încă, un contract executoriu, semnarea acestei declarații marchează un semnal politic puternic privind intențiile Suediei de a susține pe termen lung capacitatea defensivă a Ucrainei. Totodată, oferă companiei SAAB o oportunitate importantă de extindere a producției și de afirmare pe piața apărării într-un context geopolitic complex.

Ucraina, confruntată cu atacuri continue asupra infrastructurii sale critice, își propune să își reconstruiască și modernizeze forțele aeriene, iar parteneriatele bilaterale, precum cel cu Suedia, devin instrumente esențiale în acest demers.

Inițiativa survine într-un moment în care mai multe state europene își reevaluează politicile de apărare și investițiile în industria militară, în lumina conflictului prelungit din Ucraina și a persistenței amenințării ruse. Pentru Suedia, aflată în pragul aderării la NATO, un parteneriat strategic cu Ucraina nu este doar o chestiune economică, ci și un pas în consolidarea propriei poziții în arhitectura de securitate europeană.