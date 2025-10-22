search
Miercuri, 22 Octombrie 2025
Vladimir Putin a supravegheat exerciții nucleare strategice în Rusia. Kremlinul mizează pe continuarea conflictului din Ucraina. Ce au promis generalii ruși?

Război în Ucraina
Președintele rus Vladimir Putin a supervizat personal, miercuri, un exercițiu planificat al forțelor nucleare strategice ale Rusiei, a anunțat Kremlinul.

În cadrul simulării, a fost lansată o rachetă balistică intercontinentală de tip Yars de la Cosmodromul Plesetsk spre poligonul de testare Kura, situat în regiunea Kamceatka. În paralel, bombardiere strategice Tu-95MS au executat lansări de rachete de croazieră din aer, iar submarinul nuclear „Bryansk” a tras o rachetă balistică de tip Sineva din Marea Barents.

Potrivit autorităților ruse, exercițiul a avut ca scop testarea capacităților de comandă și control ale triadei nucleare – terestră, aeriană și navală – demonstrând coordonarea și nivelul de pregătire al forțelor de descurajare strategică.

„Toate obiectivele exercițiului au fost atinse”, a precizat Kremlinul într-un comunicat, subliniind că exercițiile au evaluat „gradul de pregătire al conducerii militare și competențele operaționale în gestionarea forțelor aflate sub comandă”.

Exercițiile au loc într-un moment de tensiuni accentuate între Rusia și Occident. Între timp, eforturile președintelui american Donald Trump de a obține un acord de pace privind Ucraina par să fi intrat într-un impas, în urma anulării unui summit planificat cu Vladimir Putin la Budapesta.

Kremlinul mizează pe continuarea conflictului

Potrivit unor informații publicate de publicația rusă „Verstka”, citând surse apropiate administrației prezidențiale de la Moscova, Kremlinul nu anticipează un progres rapid în negocierile de pace cu Ucraina și nici nu este interesat de o soluție care să presupună înghețarea liniei frontului actuale. Conducerea militară rusă i-ar fi promis lui Vladimir Putin cucerirea orașelor ucrainene Kupiansk și Pokrovsk, unde luptele sunt în prezent intense.

Un oficial citat afirmă că oprirea ofensivei în acest moment ar însemna o oportunitate pentru Ucraina de a-și reface forțele, ceea ce Moscova consideră inacceptabil: „Dacă semnăm o declarație privind înghețarea liniei actuale, va trebui să ne întâlnim cu Zelenski. Ce rost ar avea asta pentru Putin?”, a declarat sursa.

Potrivit experților apropiați cercurilor de putere de la Moscova, amenințările cu furnizarea de rachete Tomahawk către Ucraina nu au schimbat calculele strategice ale Rusiei, care intenționează să continue războiul, mizând pe uzura Occidentului.

Summitul Trump-Putin, anulat

Summitul Trump-Putin, care urma să aibă loc în capitala Ungariei, a fost anulat marți, pe fondul refuzului Rusiei de a accepta un armistițiu imediat în Ucraina. Președintele Trump a declarat că nu dorește o „întâlnire inutilă”, dar a adăugat că o eventuală reluare a discuțiilor rămâne posibilă.

Analiștii americani avertizează că inițiativele de pace ale liderului de la Casa Albă întâmpină dificultăți tot mai mari. După o încercare nereușită de a intermedia pacea în Ucraina în timpul verii, Trump s-a concentrat pe conflictul israeliano-palestinian, unde a reușit să negocieze un armistițiu fragil între Israel și Hamas – acord care, însă, este pus la încercare de recentele violențe.

Pacea în Ucraina – o misiune tot mai dificilă

CNN notează că ultimele evoluții arată lipsa de disponibilitate a Rusiei de a se angaja sincer în procesul de pace. Atacurile recente asupra infrastructurii energetice ucrainene sugerează o revenire la strategia Moscovei de a folosi iarna ca armă împotriva populației civile.

Deși Trump ar fi fost dispus să trimită rachete Tomahawk în sprijinul Ucrainei, o convorbire telefonică cu Putin, ce a avut loc înaintea unei întâlniri oficiale cu Volodimir Zelenski, pare să fi influențat schimbarea de poziție a președintelui american.

Ulterior, Trump a adoptat o linie mai rezervată, cerând părților să înceteze focul pe liniile actuale ale frontului. Această poziție este însă favorabilă Kremlinului, care poate câștiga timp pentru a-și consolida controlul asupra teritoriilor ocupate. În acest timp, Kremlinul își flutură din nou armele nucleare.

Rusia

