Video Ucraina susține că a lovit logistica militară rusă. Imagini cu atacurile asupra depozitelor de combustibil și muniții

Agenția de informații militare a Ucrainei (HUR) a publicat miercuri, 27 iunie, imagini video despre care afirmă că surprind o serie de operațiuni desfășurate împotriva infrastructurii logistice a armatei ruse, vizând combustibil, muniții, vehicule și alte resurse destinate trupelor Moscovei din teritoriile ocupate.

Potrivit HUR, imaginile prezintă acțiunile unității speciale „Prymary” („Fantomele”), desfășurate în lunile aprilie și mai 2026. Agenția ucraineană susține că atacurile au avut ca țintă principalele rute de transport și aprovizionare folosite de armata rusă pentru susținerea operațiunilor de pe front.

Conform informațiilor furnizate de serviciul de informații ucrainean, loviturile ar fi dus la distrugerea unor stocuri de combustibil, muniții și echipamente militare înainte ca acestea să ajungă la unitățile combatante. De asemenea, Kievul afirmă că operațiunile au perturbat lanțurile de aprovizionare, au încetinit mobilizarea rezervelor și au afectat capacitatea operațională a forțelor ruse, conform Kyiv Post.

„Inamicul poate schimba rutele, își poate dispersa resursele și poate încerca să-și ascundă mișcările, dar Prymary continuă să identifice punctele critice și să lanseze lovituri precise”, au transmis reprezentanții HUR.

Totuși, agenția ucraineană HUR nu a precizat locațiile exacte ale atacurilor și nici nu a prezentat evaluări independente care să confirme amploarea pagubelor indicate în materialul video.

Noi atacuri cu drone asupra infrastructurii petroliere din Rusia

Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice și petroliere din Rusia, o strategie pe care Kievul o descrie drept o formă de „sancțiuni pe termen lung”, menită să reducă resursele financiare utilizate de Moscova pentru continuarea războiului.

Marți, drone ucrainene cu rază lungă de acțiune ar fi lovit un depozit de petrol din regiunea rusă Krasnodar și ar fi vizat cea mai mare rafinărie de petrol din zona Moscovei. Autoritățile regionale din Krasnodar au anunțat că resturile unei drone doborâte au provocat un incendiu la un depozit de petrol din localitatea Poltavskaya, situată în raionul Krasnoarmeysky.

În aceeași zi, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că apărarea antiaeriană a interceptat 35 de drone care se îndreptau spre capitala Rusiei, într-un interval de aproximativ două ore.

De asemenea, presa ucraineană a relatat că vineri au fost vizate rafinăriile Taneco și TAIF-NK din Nizhnekamsk, două dintre cele mai importante obiective ale industriei petroliere ruse.

Penurie de combustibil în Crimeea ocupată

Pe fondul intensificării atacurilor asupra infrastructurii energetice și logistice, au apărut informații privind o penurie de combustibil în Crimeea ocupată de Rusia, situație pe care autoritățile ucrainene o pun pe seama operațiunilor menite să perturbe aprovizionarea peninsulei.

Andrii Kovalenko, directorul Centrului ucrainean pentru combaterea dezinformării, a susținut că responsabilitatea pentru efectele economice și logistice ale războiului revine atât conducerii de la Kremlin, cât și societății ruse, pe care o acuză că l-a menținut la putere pe președintele rus Vladimir Putin.