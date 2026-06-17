Dronele ucrainene dotate cu inteligență artificială schimbă regulile războiului. Cum au ajuns să depășească performanțele sistemelor HIMARS

Noua generație de drone ucrainene cu rază medie de acțiune schimbă echilibrul de forțe pe front și oferă Kievului o armă capabilă să lovească în profunzimea dispozitivului militar rus. Potrivit unei analize publicate de Business Insider, aceste sisteme fără pilot reușesc să îndeplinească misiuni care, în primii ani ai războiului, puteau fi executate aproape exclusiv cu ajutorul lansatoarelor americane HIMARS.

Un exemplu recent este atacul asupra unui centru de comandă al armatei ruse din regiunea Zaporojie, unde se aflau operatori de drone FPV. Potrivit sursei citate, o dronă ucraineană de tip „cruise” a lovit cu precizie clădirea, distrugând complet acoperișul și afectând infrastructura folosită de militarii ruși.

HIMARS, arma care a schimbat războiul în 2022

În primele luni ale invaziei la scară largă, sistemele HIMARS furnizate de Statele Unite au reprezentat unul dintre cele mai eficiente instrumente ale armatei ucrainene. Cu ajutorul lor au fost distruse depozite de muniții, centre de comandă și noduri logistice aflate la zeci de kilometri în spatele frontului.

Perioada de maximă eficiență a acestor sisteme a fost vara și toamna anului 2022. Ulterior însă, armata rusă a început să se adapteze. Potrivit analistului militar Mikola Bielieskov, de la fundația ucraineană „Întoarce-te viu”, sistemele rusești de război electronic au devenit tot mai eficiente în perturbarea ghidajului GPS al rachetelor, în timp ce stocurile de muniție de precizie disponibile Ucrainei au început să se reducă.

Inteligența artificială schimbă regulile jocului

Experții consideră că apariția dronelor autonome reprezintă începutul unei noi etape a conflictului.

„Loviturile ucrainene cu drone de rază medie marchează practic o nouă fază a războiului”, a declarat George Barros, director pentru inovare și analiză open-source în cadrul Institute for the Study of War.

Potrivit acestuia, aceste sisteme oferă Kievului posibilitatea de a afecta capacitatea ofensivă a Rusiei și de a perturba fluxurile logistice care susțin operațiunile militare de pe front.

De ce sunt dronele mai eficiente decât HIMARS

Analiștii citați de Business Insider identifică mai multe avantaje care explică succesul noilor drone ucrainene.

În primul rând, costul este incomparabil mai redus. O dronă poate costa între 15.000 și 50.000 de dolari, în timp ce prețul unei singure rachete utilizate de sistemele HIMARS variază între aproximativ 190.000 și un milion de dolari, în funcție de tip.

În plus, dronele pot lovi ținte aflate la distanțe de până la 300 de kilometri și transportă încărcături explozive suficient de puternice pentru a distruge obiective militare importante.

Diferența majoră este însă reprezentată de integrarea inteligenței artificiale. Aceste aparate pot identifica singure ținta în etapa finală a zborului și, în anumite situații, își pot continua misiunea chiar dacă pierd legătura cu operatorul.

De asemenea, ele pot ataca atât obiective fixe, precum depozite sau centre de comandă, cât și ținte aflate în mișcare, inclusiv camioane de aprovizionare, cisterne sau coloane militare.

„Este o tehnologie nouă și extrem de importantă, care nu există în sistemele clasice de lovire la distanță”, a explicat Barros.

Logistica rusă, sub presiune

Efectele acestor atacuri încep să fie resimțite tot mai puternic de armata rusă. În ultimele luni, dronele ucrainene au vizat în mod repetat infrastructuri energetice, depozite de combustibil și obiective industriale situate la sute de kilometri de linia frontului.

Printre cele mai recente ținte s-a numărat și una dintre cele mai importante rafinării din Moscova. Autoritățile ruse au anunțat că zeci de drone au atacat capitala, provocând incendii la rafinăria Moscova, considerată cea mai mare unitate de acest tip din oraș și una dintre cele mai importante din Federația Rusă.

Ulterior, analiști independenți specializați în informații din surse deschise au identificat instalația afectată ca fiind unitatea ELOU-AVT-6, componentă esențială a procesului de rafinare și prelucrare primară a petrolului.

Pentru Ucraina, astfel de lovituri nu au doar valoare simbolică. Ele urmăresc să reducă resursele logistice și energetice ale Rusiei și să îngreuneze susținerea operațiunilor militare pe front, demonstrând în același timp că noile drone autonome pot deveni una dintre cele mai importante arme ale războiului modern.