search
Miercuri, 17 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Dronele ucrainene dotate cu inteligență artificială schimbă regulile războiului. Cum au ajuns să depășească performanțele sistemelor HIMARS

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Noua generație de drone ucrainene cu rază medie de acțiune schimbă echilibrul de forțe pe front și oferă Kievului o armă capabilă să lovească în profunzimea dispozitivului militar rus. Potrivit unei analize publicate de Business Insider, aceste sisteme fără pilot reușesc să îndeplinească misiuni care, în primii ani ai războiului, puteau fi executate aproape exclusiv cu ajutorul lansatoarelor americane HIMARS.

Sistem HIMARS/FOTO:Profimedia
Sistem HIMARS/FOTO:Profimedia

Un exemplu recent este atacul asupra unui centru de comandă al armatei ruse din regiunea Zaporojie, unde se aflau operatori de drone FPV. Potrivit sursei citate, o dronă ucraineană de tip „cruise” a lovit cu precizie clădirea, distrugând complet acoperișul și afectând infrastructura folosită de militarii ruși.

HIMARS, arma care a schimbat războiul în 2022

În primele luni ale invaziei la scară largă, sistemele HIMARS furnizate de Statele Unite au reprezentat unul dintre cele mai eficiente instrumente ale armatei ucrainene. Cu ajutorul lor au fost distruse depozite de muniții, centre de comandă și noduri logistice aflate la zeci de kilometri în spatele frontului.

Perioada de maximă eficiență a acestor sisteme a fost vara și toamna anului 2022. Ulterior însă, armata rusă a început să se adapteze. Potrivit analistului militar Mikola Bielieskov, de la fundația ucraineană „Întoarce-te viu”, sistemele rusești de război electronic au devenit tot mai eficiente în perturbarea ghidajului GPS al rachetelor, în timp ce stocurile de muniție de precizie disponibile Ucrainei au început să se reducă.

Inteligența artificială schimbă regulile jocului

Experții consideră că apariția dronelor autonome reprezintă începutul unei noi etape a conflictului.

„Loviturile ucrainene cu drone de rază medie marchează practic o nouă fază a războiului”, a declarat George Barros, director pentru inovare și analiză open-source în cadrul Institute for the Study of War.

Potrivit acestuia, aceste sisteme oferă Kievului posibilitatea de a afecta capacitatea ofensivă a Rusiei și de a perturba fluxurile logistice care susțin operațiunile militare de pe front.

De ce sunt dronele mai eficiente decât HIMARS

Analiștii citați de Business Insider identifică mai multe avantaje care explică succesul noilor drone ucrainene.

În primul rând, costul este incomparabil mai redus. O dronă poate costa între 15.000 și 50.000 de dolari, în timp ce prețul unei singure rachete utilizate de sistemele HIMARS variază între aproximativ 190.000 și un milion de dolari, în funcție de tip.

În plus, dronele pot lovi ținte aflate la distanțe de până la 300 de kilometri și transportă încărcături explozive suficient de puternice pentru a distruge obiective militare importante.

Diferența majoră este însă reprezentată de integrarea inteligenței artificiale. Aceste aparate pot identifica singure ținta în etapa finală a zborului și, în anumite situații, își pot continua misiunea chiar dacă pierd legătura cu operatorul.

De asemenea, ele pot ataca atât obiective fixe, precum depozite sau centre de comandă, cât și ținte aflate în mișcare, inclusiv camioane de aprovizionare, cisterne sau coloane militare.

„Este o tehnologie nouă și extrem de importantă, care nu există în sistemele clasice de lovire la distanță”, a explicat Barros.

Logistica rusă, sub presiune

Efectele acestor atacuri încep să fie resimțite tot mai puternic de armata rusă. În ultimele luni, dronele ucrainene au vizat în mod repetat infrastructuri energetice, depozite de combustibil și obiective industriale situate la sute de kilometri de linia frontului.

Printre cele mai recente ținte s-a numărat și una dintre cele mai importante rafinării din Moscova. Autoritățile ruse au anunțat că zeci de drone au atacat capitala, provocând incendii la rafinăria Moscova, considerată cea mai mare unitate de acest tip din oraș și una dintre cele mai importante din Federația Rusă.

Ulterior, analiști independenți specializați în informații din surse deschise au identificat instalația afectată ca fiind unitatea ELOU-AVT-6, componentă esențială a procesului de rafinare și prelucrare primară a petrolului.

Pentru Ucraina, astfel de lovituri nu au doar valoare simbolică. Ele urmăresc să reducă resursele logistice și energetice ale Rusiei și să îngreuneze susținerea operațiunilor militare pe front, demonstrând în același timp că noile drone autonome pot deveni una dintre cele mai importante arme ale războiului modern.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Benzinăria Moscovei” este în flăcări. Ucraina a atacat una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. Mesajul lui Zelenski
digi24.ro
image
Surse: Sorin Grindeanu, următoarea opțiune a lui Nicușor Dan dacă Guvernul Veștea eșuează. Ce scenarii mai sunt pe masă
stirileprotv.ro
image
Războiul tarifelor UE-SUA a luat sfârșit. UE a aprobat acordul comercial semnat de Trump și von der Leyen acum un an. Ce înseamnă pentru România
gandul.ro
image
Avem IMAGINILE momentului! Apropiații lui Bolojan fac strategii într-un restaurant discret din București, în toiul crizei politice
mediafax.ro
image
Vezi live tragerea la sorți pentru turul 2 preliminarii Conference League și află cu cine joacă FCSB și CFR Cluj. Program complet, live blog de la tragere
fanatik.ro
image
Cum e combătută canicula de favoritele Cupei Mondiale: medicină sportivă avansată, echipamente inovative, saună și dușuri fierbinți
libertatea.ro
image
Doi pensionari au devenit milionari în euro după ce au dat statul în judecată în urma unor lucrări împotriva inundațiilor
digi24.ro
image
Iubita lui Neymar a arătat mai mult decât voia în timpul meciului Braziliei! Imaginea surprinsă în tribune
gsp.ro
image
Neverosimil! Istvan Kovacs, caz UNIC la Cupa Mondială 2026, după decizia FIFA
digisport.ro
image
11 lucruri pe care soții le fac și își doresc ca soțiile să aprecieze mai mult. „Unii bărbați simt că nu pot ajunge la așteptările femeilor”
click.ro
image
Surse: Ce au discutat, în secret, Bolojan, Kelemen Hunor şi Fritz. Cele două soluţii pe care i le propun împreună lui Nicuşor Dan
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
"O casă pentru fiecare". În cartierul care se voia "al doilea Dorobanţi" oamenii trăiesc ca la sat
observatornews.ro
image
ULTIMUL mesaj al Mariei, tânăra de 21 de ani care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță. Și-ar fi prevestit moartea 😲
cancan.ro
image
Avalanșă de cereri la Casa de Pensii pentru recuperea CASS la pensie. De ce fac pensionarii acest lucru?
newsweek.ro
image
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe șezlong!
prosport.ro
image
Românii care pot circula fără centură în 2026. Lista completă a bolilor acceptate prin lege, aşa nu primesc amendă
playtech.ro
image
Răzvan Sava a luat decizia finală: vine la U Craiova? Anunțul făcut de tatăl său
fanatik.ro
image
Cea mai bogată australiancă a cumpărat acțiuni SpaceX de 1 miliard de dolari
ziare.com
image
Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului, a răbufnit în ședință la Minsk: ”Începem să ne prăbușim”
digisport.ro
image
Trucurile simple care păstrează lenjeria de pat curată mai mult timp între spălări. Sfaturile recomandate de specialiști
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de lux, de un milion de euro, a lui Serghei Mizil. În living are o statuie cu tatăl său, iar bucătăria e plină de sticle de băutură scumpă: Asta e familia mea, fiecare are vila sa, 3 case una lângă alta / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Scad facturile la gaze naturale. Noile tarife aprobate de la 1 iulie 2026
mediaflux.ro
image
Denis Drăguș, surprins în vacanță cu „agenții” lui Gigi Becali
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
VIDEO Un adolescent de 14 ani, aproape de comă alcoolică pe plaja din Constanța. Cum a fost salvat de la moarte: „Toți erau mangă”
actualitate.net
image
Cornel Ilie, noi dezvăluiri după aproape 6 ani de la divorțul de Eliza Suditu: „Zara a descoperit întâmplător, de pe net”
click.ro
image
Lora, mărturisiri cutremurătoare despre o fostă relație: „A încercat să mă abuzeze”
click.ro
image
Ce spune Oana Roman despre viața fără partener: „Este o libertate extraordinară, nu trebuie să dau socoteală nimănui”
click.ro
Sinuciderea Cleopatrei, pictură de Giovanni Francesco Guerrieri profimedia 0706001352 jpg
Regina avea un fetiș uimitor în dormitor. I s-a dus vestea, dar bărbații nu se înghesuiau s-ajungă în ”catalogul amanților”
okmagazine.ro
Bruce Willis cu soția foto Profimedia jpg
Soția lui Bruce Willis clarifică situația actorului afectat de demență. Vorbește, merge, mai are memorie?
clickpentrufemei.ro
Mocănița Văii Hârtibaciului din Sibiu Foto Asociația Prietenii Mocăniței Facebook
Mocănița a revenit pe Valea Hârtibaciului. Calea ferată îngustă lega odinioară orașele Sibiu și Sighișoara
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Codruța Filip a dat uitării trecutul. Motivul pentru care fosta soție a lui Valentin Sanfira a ars rochia de mireasă. „Vreau să mă bucur de mine”
image
Cornel Ilie, noi dezvăluiri după aproape 6 ani de la divorțul de Eliza Suditu: „Zara a descoperit întâmplător, de pe net”

OK! Magazine

image
Prințesa Diana făcuse o pasiune nebună pentru acest actor celebru? Au fost descoperite scrisorile erotice pe care i le-a trimis

Click! Pentru femei

image
Soția lui Bruce Willis clarifică situația actorului afectat de demență. Vorbește, merge, mai are memorie?

Click! Sănătate

image
Crude sau gătite: cum sunt mai sănătoase roşiile?