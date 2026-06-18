Ucraina și Germania vor produce împreună rachete balistice și sisteme antibalistice. Acordul a fost anunțat la reuniunea Ramstein

Ucraina și Germania fac un nou pas în consolidarea cooperării militare, trecând de la livrări de armament la dezvoltarea și producția comună de tehnologii de apărare. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, în cadrul reuniunii Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, desfășurată în formatul Ramstein, semnarea unui acord privind producția comună de rachete balistice și sisteme de apărare antibalistică pe teritoriul ucrainean.

Anunțul vine într-un moment în care Ucraina continuă să se confrunte cu atacuri intense cu rachete rusești, iar necesarul de sisteme de apărare antiaeriană și de muniție rămâne una dintre cele mai presante provocări pentru Kiev.

Potrivit lui Zelenski, proiectul va combina experiența și tehnologiile dezvoltate de industria ucraineană de rachete cu capacitățile industriale și financiare ale sectorului german de apărare.

„Rachetele balistice rusești reprezintă în continuare una dintre cele mai dificile amenințări pentru sistemele noastre de apărare aeriană”, a declarat liderul ucrainean. El a subliniat că, deși Ucraina reușește să intercepteze aproximativ 90% dintre dronele și rachetele de croazieră lansate de Rusia, apărarea împotriva rachetelor balistice necesită soluții suplimentare și tehnologii mai avansate.

Președintele ucrainean a afirmat că industria națională dispune deja de infrastructura și expertiza necesare pentru producerea unor sisteme moderne de rachete, iar parteneriatul cu Germania va accelera dezvoltarea acestui sector strategic.

Primele rezultate concrete ale colaborării ar urma să fie prezentate până la sfârșitul acestui an, potrivit oficialilor de la Kiev.

Un proiect cu impact dincolo de Ucraina

Volodimir Zelenski a insistat că beneficiile acordului nu se vor limita la apărarea Ucrainei. În opinia sa, dezvoltarea unei capacități comune de producție va contribui la întărirea securității întregului continent european, într-un context marcat de tensiuni geopolitice și de necesitatea creșterii capacităților militare ale statelor europene.

Liderul ucrainean a lansat și un apel către alte state partenere să se alăture inițiativei, argumentând că proiectele comune de apărare reprezintă o investiție pe termen lung în stabilitatea și securitatea regiunii.

De la livrări de armament la producție comună

În ultimii ani, cooperarea militară dintre Kiev și Berlin a cunoscut o transformare semnificativă. Dacă la începutul războiului sprijinul german s-a concentrat în principal pe furnizarea de echipamente și sisteme de armament, accentul se mută acum tot mai mult către dezvoltarea și producția comună de tehnologii militare.

Pe agenda colaborării se află deja proiecte care vizează sisteme de apărare antiaeriană, drone de atac și alte tehnologii avansate destinate câmpului de luptă modern.

Analiștii consideră că noul acord reflectă tendința tot mai evidentă a Europei de a-și consolida autonomia industrială și militară, în contextul unui război care a schimbat fundamental prioritățile de securitate ale continentului.