Franța nu va putea furniza Ucrainei 100 de avioane de vânătoare Rafale. Care este motivul?

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vizitat Parisul pe 17 noiembrie pentru a semna o scrisoare de intenție privind intenția Kievului de a cheltui miliarde de dolari pe arme franceze, de la drone și bombe ghidate la sisteme de apărare antirachetă Samp/T și 100 de avioane de vânătoare Rafale.

Dacă acordul se va concretiza, coroborat cu promisiunea recentă a Ucrainei de a achiziționa până la 150 de avioane Gripen din Suedia, s-ar crea cea mai mare flotă europeană de avioane de vânătoare din afara Rusiei, potrivit The Wall Street Journal.

Anunțul a stârnit reacții sceptice din partea analiștilor din domeniul apărării, care se întreabă dacă cheltuielile uriașe pentru avioanele de vânătoare sunt în concordanță cu nevoile Ucrainei pe câmpul de luptă și cu realitățile financiare ale aliaților săi europeni.

Nici Kievul, nici Parisul nu au bani pentru a finanța producția. Potrivit oficialilor Uniunii Europene, Ucraina ar putea rămâne fără bani până în primăvară, iar dificultățile Franței de a-și reduce propriul deficit bugetar au dus la căderea mai multor guverne la rând.

„Președintele francez Emmanuel Macron a declarat într-o conferință de presă că așteaptă finanțare din partea Uniunii Europene. Cu toate acestea, programele actuale ale UE pentru finanțarea armatei ucrainene sunt prea mici pentru a acoperi costurile planurilor sale”, adaugă WSJ.

Totuși, dorința lui Zelenski de a achiziționa arme franceze și suedeze subliniază faptul că Ucraina ar putea căuta alternative la Statele Unite pentru viitoarele sale nevoi de echipamente militare.

Banii UE

Oficialii francezi declară că fac presiuni pentru dezvoltarea de către UE a unei strategii pe termen lung pentru finanțarea potențialului militar al Ucrainei în următorii ani. UE are în vedere un plan de a acorda Ucrainei un împrumut de 183 de miliarde de euro garantat cu active financiare rusești blocate în Belgia.

Utilizarea fondurilor garantate cu active rusești este o problemă controversată. Majoritatea acestor active sunt deținute la intermediarul financiar Euroclear din Belgia, iar oficialii se tem că, dacă planul se va confrunta cu probleme politice sau juridice, țara s-ar putea confrunta cu datorii potențial egale cu o treime din PIB-ul său național.

Discuții complexe au avut deja loc la Bruxelles cu privire la posibila utilizare a acestor fonduri în cazul aprobării împrumutului.

Franța și, într-o oarecare măsură, Germania insistă ca Ucraina să cheltuiască o parte semnificativă din fondurile sale pentru achiziționarea de arme europene, urmărind să stimuleze producția de arme în industria europeană de apărare.

Alții subliniază că Ucraina ar trebui să fie liberă să achiziționeze armele de care are nevoie pentru a continua lupta, indiferent de originea acestora. În octombrie, Zelenski a declarat că a înțeles importanța utilizării creditului european pentru achiziționarea de arme europene.

Dassault Aviation va întâmpina dificultăți în a produce 100 de avioane de vânătoare în următorii 10 ani

În prezent, majoritatea analiștilor din domeniul apărării consideră că declarațiile Franței și Suediei sunt mai degrabă de natură politică decât militară.

Potrivit analistului în domeniul apărării Nick Cunningham de la Agency Partners LLP, planurile Ucrainei de a achiziționa echipamente franceze ar putea fi legate de încercările sale de a atrage Franța în convingerea Belgiei de a elibera activele rusești confiscate în favoarea Kievului.

„Ai dreptate dacă interpretezi asta într-un context politic. Totuși, cu cât ești mai aproape de Rusia, cu atât ai nevoie de mai multe echipamente”, a remarcat Cunningham.

Leo Periya-Pegne, cercetător la Institutul Francez de Relații Internaționale, a declarat că producătorul Rafale, Dassault Aviation, va întâmpina dificultăți în a produce 100 de avioane de vânătoare în următorii 10 ani. Producția avioanelor de vânătoare durează aproximativ doi-trei ani, iar luna trecută compania a declarat că mai are 233 de comenzi pentru avioane, pe care intenționează să le livreze în următorii cinci ani.

„În acest moment, acestea sunt doar vorbe goale”, a spus Periya-Pegne, referindu-se la declarația lui Macron.