Donald Trump respinge, deocamdată, ideea furnizării de rachete Tomahawk către Ucraina

Preşedintele american Donald Trump a declarat că nu ia în considerare, cel puţin pentru moment, un acord care ar permite Ucrainei să obţină rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune pentru a le folosi împotriva Rusiei, transmite Reuters.

Liderul de la Casa Albă s-a arătat rezervat faţă de planul Statelor Unite de a vinde astfel de rachete ţărilor membre NATO, care le-ar putea transfera ulterior Ucrainei, argumentând că nu doreşte o escaladare a conflictului.

„Nu, nu chiar”, a răspuns Trump, întrebat de reporteri aflaţi la bordul avionului prezidenţial Air Force One, în timp ce zbura din Palm Beach, Florida, spre Washington. Totuşi, acesta a precizat că îşi poate schimba poziţia „în viitor”.

Donald Trump şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, au discutat despre subiectul rachetelor Tomahawk la întâlnirea de la Casa Albă din 22 octombrie. Rutte a declarat ulterior că analiza este în desfăşurare şi că decizia finală aparţine Statelor Unite.

Potrivit CNN, Pentagonul a aprobat tehnic livrarea rachetelor Tomahawk Ucrainei, după ce a evaluat că aceasta nu ar afecta stocurile SUA, însă decizia politică finală rămâne la latitudinea preşedintelui.

Rachetele Tomahawk au o rază de acţiune de până la 2.500 de kilometri, suficientă pentru a lovi ţinte situate adânc pe teritoriul Rusiei, inclusiv în apropierea Moscovei.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut oficial livrarea acestor rachete, însă Kremlinul a avertizat că o astfel de decizie ar duce la o „ripostă foarte puternică” din partea Rusiei.