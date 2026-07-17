 Ucraina publică imaginile atentatului cu bombă din Monaco care la vizat pe oligarhul Vadim Ermolaiev. „O probă cheie” în anchetă | adevarul.ro
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Video Ucraina publică imaginile atentatului cu bombă din Monaco care la vizat pe oligarhul Vadim Ermolaiev. „O probă cheie” în anchetă

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Parchetul General al Ucrainei a publicat vineri o înregistrare video care surprinde momentul exploziei din atentatul comis la Monaco împotriva oligarhului ucrainean Vadim Ermolaev și a familiei sale.

Imaginile sunt descrise de anchetatori drept o „probă cheie” în dosar, relatează AFP, citată de Agerpres.

Atacul a avut loc pe 29 iunie și l-a vizat pe Vadim Ermolaev, un om de afaceri ucrainean în vârstă de 58 de ani, care deține și cetățenie cipriotă. Acesta, partenera sa și fiul lor în vârstă de 13 ani au fost răniți după detonarea unui dispozitiv exploziv în clădirea în care locuiau.

Toate cele trei victime au supraviețuit și sunt internate în spital.

Înregistrarea atentatului de la Monaco, recuperată de anchetatori

Procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravcenko, a anunțat că anchetatorii au reușit să recupereze materialul video, deși suspecții ar fi încercat să îl distrugă.

„Anchetatorii au recuperat una dintre probele cheie pe care suspecţii încercaseră să le distrugă”, a declarat Kravcenko.

Potrivit acestuia, imaginile provin de la o cameră de supraveghere instalată în apropierea locului crimei.

„Este vorba despre o înregistrare video provenită de la o cameră de supraveghere (...) instalată în prealabil în apropierea locului crimei pentru a se asigura că respectivul contract a fost executat”, a adăugat procurorul general.

În filmarea de aproximativ 40 de secunde se vede o persoană care lasă o geantă în fața intrării într-un imobil și părăsește zona. La scurt timp, dispozitivul explodează chiar în momentul în care un bărbat, o femeie și un adolescent ajung în fața clădirii.

Suspecta principală, găsită moartă lângă Kiev

În dosar apare și numele Anastasiei Berezovska, o ucraineancă de 39 de ani suspectată că ar fi plasat bomba. Femeia a fost găsită moartă, împușcată în cap, în apropiere de Kiev, la câteva zile după atentat.

Autoritățile din Monaco o căutau prin Interpol pentru tentativă de omor, amplasarea unui dispozitiv exploziv într-un loc public și asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni.

Atacul a avut loc pe 29 iunie. Captură video Facebook Руслан Кравченко
Atacul a avut loc pe 29 iunie. Captură video Facebook Руслан Кравченко

La scurt timp după descoperirea cadavrului, anchetatorii ucraineni au arestat doi suspecți. este vorba de un fost polițist și un ofițer activ al Direcției Principale de Informații (GUR) a Ministerului Apărării - acuzați de uciderea femeii.

Atentatul a provocat un puternic șoc în Monaco, principatul cunoscut pentru nivelul ridicat de securitate și pentru comunitatea sa formată în mare parte din persoane foarte înstărite

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