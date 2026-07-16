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„Obiectivul lor era să ne ucidă pe toți trei". Oligarhul Vadim Ermolaiev acuză serviciile secrete ucrainene de atentatul de la Monaco și îi mulțumește lui Zelenski

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Într-o scrisoare semnată olograf, oligarhul ucrainean Vadim Ermolaiev, principala țintă a atentatului comis la 29 iunie în Principatul Monaco, denunță lașitatea agresorilor și acuză implicarea unor ofițeri din cadrul GUR, serviciul de informații militare al Ucrainei, în această tentativă de asasinat.

Oligarhul ucrainean Vadim Ermolaiev/FOTO:X
Oligarhul ucrainean Vadim Ermolaiev/FOTO:X

Vadim Ermolaiev a luat vorbit prima dată, pe 15 iulie, printr-o scrisoare transmisă presei prin intermediul cabinetului de avocatură ucrainean Dynasty Law & Investment, care îi reprezintă interesele, și autentificată și de avocatul său din Monaco.

Acuzații directe la adresa serviciilor de informații ucrainene

„Având în vedere elementele anchetei care ne-au fost comunicate, suntem convinși că ofițeri activi din cadrul Direcției principale de informații a Ministerului ucrainean al Apărării, cunoscută sub numele de GUR, sunt implicați direct în această tentativă de asasinat. Elementele disponibile în prezent sugerează, de asemenea, că operațiunea nu se limitează la executanți și organizatorii direcți, ci implică ofițeri din GUR, dintre care unii ar fi apropiați de conducerea actuală sau anterioară a serviciului", se arată în scrisoare.

Fără ocolișuri, Ermolaiev desemnează aparatul de securitate ucrainean drept comanditar al atacului care i-a vizat, pe teritoriu monegasc, pe el, pe partenera sa și fiul acestora.

„Sunt pe deplin conștient de gravitatea acestor acuzații. Dacă le fac publice, este pentru că, în opinia mea, ele trebuie să facă obiectul unei anchete complete, independente și transparente. Dacă agenți activi ai unui serviciu de informații își folosesc funcția, mijloacele sau rețelele pentru a organiza asasinarea unei familii pe teritoriul european, nu mai este vorba doar despre o crimă împotriva celor dragi mie. Este vorba despre o problemă de securitate internațională și de încredere în instituții."

Mulțumiri „sincere" adresate președintelui Zelenski

Deși vizează un serviciu guvernamental ucrainean, Ermolaiev adresează totodată mulțumiri „sincere" președintelui Volodimir Zelenski, „pentru atenția personală acordată acestui caz și pentru ajutorul deja oferit. În condițiile în care securitatea familiei mele, stabilirea adevărului și încrederea noastră în justiție sunt în joc, acest sprijin contează enorm pentru noi."

Este oare o modalitate de a nu-și condamna țara natală și nici pe cel mai înalt demnitar al acesteia? „Această declarație nu este îndreptată nici împotriva Ucrainei, nici împotriva poporului ucrainean. Ucraina depinde de încrederea aliaților săi. Nicio instituție, niciun serviciu de informații și niciun oficial nu se poate situa deasupra legii. Eu și avocații mei vom continua să cooperăm pe deplin cu autoritățile responsabile de anchetă și le vom transmite toate elementele care ar putea contribui la stabilirea adevărului. Solicit autorităților monegasce, franceze și ucrainene, precum și instituțiilor internaționale competente, să garanteze protecția familiei mele, a celor apropiați, a martorilor, a avocaților mei și a tuturor persoanelor implicate în acest caz, până când toți responsabilii, inclusiv comanditarul acestei crime, vor fi identificați și aduși în fața justiției."

„Supraviețuirea noastră ține de miracol"

Revenind asupra atacului din 29 iunie din Monaco, unde un dispozitiv exploziv amplasat la intrarea imobilului a fost declanșat la trecerea familiei Ermolaiev, capul familiei denunță cruzimea gestului. „Știm că autorii atacului au văzut o femeie și un copil alături de mine înainte de a declanșa explozia. Au acționat, obiectivul lor era să ne ucidă pe toți trei, fără nicio distincție de vârstă sau sex."

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Partenera oligarhului și fiul lor în vârstă de 13 ani au fost grav răniți. „Partenera mea, Anna, a suferit leziuni extrem de grave, cu consecințe ireversibile. Fiul nostru a fost victima unor arsuri, fracturi și traumatisme severe. În prezent sunt internat la terapie intensivă și abia încep o lungă perioadă de recuperare. Pentru fiecare dintre noi, lunile și anii următori vor fi marcați de intervenții chirurgicale, îngrijiri medicale și recuperare. Supraviețuirea noastră ține de miracol. Deflagrația a fost de o asemenea violență încât a smuls balustradele metalice și a pulverizat treptele de piatră ale locuinței noastre. Nu a fost un avertisment. A fost o tentativă de omor. Astăzi, familia mea luptă să se reconstruiască. Pe măsură ce ancheta va progresa, voi continua să informez opinia publică."

În această scrisoare adresată presei, Vadim Ermolaiev își exprimă, de asemenea, „profunda recunoștință" față de prințul Albert al II-lea, precum și față de autoritățile monegasce, „care s-au mobilizat fără încetare pentru a ne salva și pentru a face ancheta să avanseze." El le mulțumește, totodată, președintelui francez Emmanuel Macron și autorităților franceze pentru sprijinul acordat. Scrisoarea se încheie cu trei solicitări: „adevărul, protecția și justiția."

Cazul rămâne în atenția autorităților din Principatul Monaco.

Potrivit publicației Ukrainska Pravda, doi bărbați vizați deja într-un alt dosar penal, privind uciderea Anastasiei Berezovska, ar putea avea legături și cu atentatul asupra lui Ermolaev. În acel caz, autoritățile ucrainene au formulat acuzații împotriva unui ofițer activ al GUR, Vladislav Reut, și a unui fost angajat al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Vitali Jîkovici.

La 10 iulie, procurorul general al Principatului Monaco, Stéphane Thibault, a declarat pentru BFMTV că ancheta este în desfășurare și că „toate ipotezele rămân deschise”. El a precizat, totodată, că starea persoanelor rănite în urma exploziei s-a ameliorat.

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