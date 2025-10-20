search
Luni, 20 Octombrie 2025
Ucraina pregătește un contract pe termen lung pentru 25 de sisteme Patriot după întâlnirile din SUA, anunță Zelenski

Război în Ucraina
Publicat:

Ucraina urmărește să achiziționeze încă 25 de sisteme de apărare antiaeriană Patriot într-un aranjament pe termen lung cu Statele Unite, a declarat, luni, președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Ucrainei i-au fost livrate cel puțin șapte baterii Patriot complete până acum FOTO Shutterstock
Ucrainei i-au fost livrate cel puțin șapte baterii Patriot complete până acum FOTO Shutterstock

Livrat pentru prima dată Ucrainei în 2023, sub administrația Biden, sistemul de rachete sol-aer Patriot rămâne esențial pentru apărarea împotriva atacurilor masive cu rachete rusești asupra țintelor militare ucrainene și a infrastructurii civile.

„În coordonare cu agențiile relevante din SUA, am stabilit discuții cu companii din domeniul apărării privind sistemele de apărare aeriană și pregătim un contract pentru 25 de sisteme Patriot”, a spus Zelenski în cadrul unei întâlniri cu jurnaliștii, la care a fost prezent și Kyiv Independent.

Comentariile lui Zelenski au venit după o vizită fulger la Washington, unde, pe lângă o întâlnire descrisă ca tensionată cu omologul său american, Donald Trump, s-a întâlnit cu reprezentanți ai industriei de apărare, inclusiv cu Raytheon, producătorul Patriot.

„Am dedicat mult timp comunicării cu companiile și discuțiilor la Casa Albă și personal cu președintele”, a spus Zelenski.

De la inaugurarea lui Trump, niciun nou pachet major de finanțare din SUA pentru ajutor militar acordat Ucrainei nu a fost adoptat, ceea ce ridică îngrijorări că Kievul ar putea rămâne fără sisteme-cheie precum Patriot.

Ca răspuns, țările europene au fost de acord să preia costurile, prin noul mecanism Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), lansat în această toamnă între SUA și alte state membre NATO. Totuși, în ciuda noilor inițiative, livrările totale de ajutor militar străin către Ucraina au scăzut dramatic în ultimele luni, potrivit unei analize publicate de Institutul Kiel pe 14 octombrie.

În prezent, pierderile fiind luate în calcul, Ucrainei i-au fost livrate cel puțin șapte baterii Patriot complete, inclusiv din partea SUA, Germaniei, Țărilor de Jos și României, precum și o baterie de origine israeliană neanunțată oficial, despre care Zelenski a spus că a început să funcționeze în Ucraina spre sfârșitul verii.

Europa

