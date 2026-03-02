Dronele ucrainene continuă să slăbească apărarea aeriană a Rusiei chiar deasupra liniei frontului. La 1 martie, forțele ucrainene au distrus o stație radar rusă esențială, cunoscută sub numele de „Kasta”, în zona Zaporojie, a anunțat Robert Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei.

Atacul a fost realizat de militari din Brigada 414 Separată de Atac UAV „Birds of Madiar”, împreună cu Forțele de Operațiuni Speciale ale Ucrainei. Potrivit oficialilor ucraineni, lovitura a avut ca scop „orbirea” apărării aeriene rusești în apropierea liniei de contact.

Radarul distrus este un sistem de supraveghere a spațiului aerian de tip 35N6 „Kasta”, autopropulsat, cu două coordonate. Acesta este conceput pentru a detecta ținte aeriene la altitudini extrem de joase și pentru a transmite date către apărarea aeriană rusă, forțele aerospațiale și structurile de comandă și control.

Conform datelor publice, radarul poate urmări simultan până la 20 de ținte aeriene pe minut, inclusiv drone sau aeronave care zboară la altitudini de aproximativ 100 de metri. Sistemul are o rază de detecție de până la 115 kilometri și poate acoperi altitudini de până la 6.000 de metri, pe o adâncime de aproximativ 44 de kilometri. Astfel de echipamente permit forțelor ruse să „vadă” din timp dronele și avioanele ucrainene care se apropie, relatează Euromaidan Press.

Sursa video: X/ @EuromaidanPress

Ucraina: fiecare a treia lovitură confirmată este realizată cu drone

Forțele de sisteme fără pilot ale Ucrainei au transmis că, pe parcursul iernii, fiecare a treia lovitură confirmată asupra inamicului a fost efectuată cu ajutorul dronelor. În total, în lunile de iarnă, trupele ucrainene au lovit 30.090 de militari ruși.

În decembrie au fost raportate 12.037 de lovituri, în ianuarie 9.381, iar în februarie 8.672. Potrivit autorităților de la Kiev, dronele sunt folosite sistematic pentru distrugerea armelor și echipamentelor militare rusești, inclusiv a mijloacelor de apărare aeriană.

Distrugerea radarului „Kasta” este considerată unul dintre episoadele-cheie ale acestei campanii, menită să reducă capacitatea Rusiei de a detecta și contracara atacurile aeriene pe front.