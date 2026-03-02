search
Zelenski speră ca negocierile cu Rusia să continue, în contextul războiului din Orientul Mijlociu

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Președintele Volodimir Zelenski a declarat luni, 2 martie, că speră ca războiul din Orientul Mijlociu să nu afecteze discuţiile tripartite Ucraina-Rusia-SUA care vor avea loc între 5 şi 8 martie.

Volodimir Zelenski/FOTO: EPA-EFE
Volodimir Zelenski/FOTO: EPA-EFE

O nouă rundă de discuţii între Kiev şi Moscova, cu mediere americană, era preconizată pentru începutul lunii martie la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite (EAU), pentru a încerca să se găsească o soluţie negociată la războiul din Ucraina, intrat în al cincilea an, scrie Agerpres.

„Din cauza luptelor în curs, nu putem confirma astăzi că reuniunea va avea loc la Abu Dhabi, dar nimeni nu a anulat-o. Întâlnirea ar trebui să aibă loc”, a afirmat Volodimir Zelenski, răspunzând întrebărilor unor jurnalişti, între care şi corespondentul AFP.

Cu toate acestea, precizează președintele ucrainean, Turcia și Elveția ar putea reprezenta destinații alternative pentru negocieri. Potrivit acestuia, Abu Dhabi a devenit un loc prea periculos din cauza loviturilor cu drone iraniene.

La rândul său, Moscova a anunțat că își dorește „continuarea acestor negocieri”.

„Rămânem total deschişi acestor negocieri, continuăm să apreciem în mod absolut eforturile de mediere depuse de Statele Unite”, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Zelenski a spus că Kievul este îngrijorat că conflictul din Orientul Mijlociu ar putea afecta livrările de echipamente esențiale pentru apărarea antiaeriană împotriva atacurilor rusești.

El a precizat că nu a primit încă semnale în acest sens de la partenerii europeni sau americani, dar a avertizat că un război prelungit și intensitatea ostilităților ar putea afecta capacitatea de apărare.

Între timp, cel puțin cinci persoane au murit în atacurile aeriene rusești asupra mai multor regiuni din Ucraina.

