Gardienii Revoluției susțin că au lovit un complex de comunicații al armatei israeliene. Trump, noi declarații despre atacurile asupra Iranului

Corpul Gardienilor Revoluției (IRGC) din Iran a revendicat o lovitură cu rachete și drone asupra orașului Beersheba (Bir as-Sab) din Israel, marcând a 11-a serie de atacuri ale Iranului, potrivit agenției de presă Tasnim.

În atac a fost vizat complexul industrial de comunicații al armatei israeliene, susțin Gardienii Revoluției. Tasnim a publicat ulterior o fotografie despre care susține că arată clădirea vizată din Beersheba „care găzduiește companii internaționale importante, inclusiv Microsoft.”

Armata israeliană a confirmat că interceptează un nou val de rachete iraniene. Într-un comunicat, Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au declarat că rachetele lansate din Iran sunt interceptate de sistemele de apărare, în timp ce Comandamentul Frontului Intern a trimis alerte directe pe telefoanele mobile ale persoanelor din zonele afectate. „Publicul este rugat să fie responsabil și să acționeze conform instrucțiunilor,” se arată în comunicat.

Escaladarea survine în contextul continuării atacurilor iraniene asupra activelor israeliene și americane în regiunea Golfului. Numărul victimelor continuă să crească, cel puțin 555 de persoane fiind ucise în Iran ca urmare a operațiunilor comune ale SUA și Israelului. Șeful securității, Ali Larijani, a negat relatările recente din presa americană care sugerau o reluare a negocierilor nucleare cu Washingtonul.

Între timp, președintele SUA, Donald Trump, a afirmat că cel mai mare val de lovituri împotriva Iranului abia urmează să aibă loc. Vorbind pentru CNN, Trump a declarat: „Nici măcar nu am început să lovim puternic. Valul mare nu a avut loc încă. Valul mare va veni în curând.”

Întrebat despre calendarul Operațiunii Epic Fury, Trump a spus: „Am socotit că va dura patru săptămâni. Și suntem puțin înainte de calendar.” El a adăugat că SUA ia, de asemenea, măsuri nespecificate în afara acțiunii militare „pentru poporul iranian.”

Președintele american a mai declarat că „cea mai mare surpriză” a conflictului până acum au fost atacurile Iranului asupra vecinilor arabi.

„Le-am spus: ‘Ne ocupăm noi de asta’, și acum vor să lupte. Și luptă agresiv. Aveau de gând să nu se implice prea mult și acum insistă să se implice,” a declarat el

Potrivit lui Trump, Khamenei se întâlnea cu cercul său restrâns pentru micul dejun în momentul când a fost bombardat complexul său din Teheran, fiind convinși că sunt în siguranță și nu va avea loc un atac în plină zi.

„Au fost eliminați 49 de lideri. Anticipam că va dura patru săptămâni să scăpăm de conducerea iraniană.,” a explicat Trump pentru Fox News. „Am fost șocați când am aflat ce se întâmpla. Știam exact ce se întâmpla și unde.”

Despre cine ar putea fi noul lider al Iranului, Trump spune că are nicio idee în circumstanțele actuale. „Poate vor avea noroc și vor găsi pe cineva care știe ce face.”

„Ei nu știu cine conduce. E precum la coada pentru șomaj,” a spus el.

New York Times a relatat la începutul acestei luni că Khamenei a pregătit detaliate pentru succesiunea sa și pentru lanțurile de comandă de urgență în cazul în care el sau alți lideri de rang înalt ar fi uciși în posibile atacuri americane sau israeliene, însărcinându-l-pe vechiul său consilier militar Ali Larijani să gestioneze criza.