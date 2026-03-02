search
Luni, 2 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Gardienii Revoluției susțin că au lovit un complex de comunicații al armatei israeliene. Trump, noi declarații despre atacurile asupra Iranului

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Corpul Gardienilor Revoluției (IRGC) din Iran a revendicat o lovitură cu rachete și drone asupra orașului Beersheba (Bir as-Sab) din Israel, marcând a 11-a serie de atacuri ale Iranului, potrivit agenției de presă Tasnim.

image

În atac a fost vizat complexul industrial de comunicații al armatei israeliene, susțin Gardienii Revoluției. Tasnim a publicat ulterior o fotografie despre care susține că arată clădirea vizată din Beersheba „care găzduiește companii internaționale importante, inclusiv Microsoft.”

Armata israeliană a confirmat că interceptează un nou val de rachete iraniene. Într-un comunicat, Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au declarat că rachetele lansate din Iran sunt interceptate de sistemele de apărare, în timp ce Comandamentul Frontului Intern a trimis alerte directe pe telefoanele mobile ale persoanelor din zonele afectate. „Publicul este rugat să fie responsabil și să acționeze conform instrucțiunilor,” se arată în comunicat.

Escaladarea survine în contextul continuării atacurilor iraniene asupra activelor israeliene și americane în regiunea Golfului. Numărul victimelor continuă să crească, cel puțin 555 de persoane fiind ucise în Iran ca urmare a operațiunilor comune ale SUA și Israelului. Șeful securității, Ali Larijani, a negat relatările recente din presa americană care sugerau o reluare a negocierilor nucleare cu Washingtonul.

Între timp, președintele SUA, Donald Trump, a afirmat că cel mai mare val de lovituri împotriva Iranului abia urmează să aibă loc. Vorbind pentru CNN, Trump a declarat: „Nici măcar nu am început să lovim puternic. Valul mare nu a avut loc încă. Valul mare va veni în curând.”

Întrebat despre calendarul Operațiunii Epic Fury, Trump a spus: „Am socotit că va dura patru săptămâni. Și suntem puțin înainte de calendar.” El a adăugat că SUA ia, de asemenea, măsuri nespecificate în afara acțiunii militare „pentru poporul iranian.”

Președintele american a mai declarat că „cea mai mare surpriză” a conflictului până acum au fost atacurile Iranului asupra vecinilor arabi.

„Le-am spus: ‘Ne ocupăm noi de asta’, și acum vor să lupte. Și luptă agresiv. Aveau de gând să nu se implice prea mult și acum insistă să se implice,” a declarat el

Potrivit lui Trump, Khamenei se întâlnea cu cercul său restrâns pentru micul dejun în momentul când a fost bombardat complexul său din Teheran, fiind convinși că sunt în siguranță și nu va avea loc un atac în plină zi.

„Au fost eliminați 49 de lideri. Anticipam că va dura patru săptămâni să scăpăm de conducerea iraniană.,” a explicat Trump pentru Fox News. „Am fost șocați când am aflat ce se întâmpla. Știam exact ce se întâmpla și unde.”

Despre cine ar putea fi noul lider al Iranului, Trump spune că are nicio idee în circumstanțele actuale. „Poate vor avea noroc și vor găsi pe cineva care știe ce face.”

„Ei nu știu cine conduce. E precum la coada pentru șomaj,” a spus el.

New York Times a relatat la începutul acestei luni că Khamenei a pregătit detaliate pentru succesiunea sa și pentru lanțurile de comandă de urgență în cazul în care el sau alți lideri de rang înalt ar fi uciși în posibile atacuri americane sau israeliene, însărcinându-l-pe vechiul său consilier militar Ali Larijani să gestioneze criza.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump, un nou atac la adresa aliaților, în plină ofensivă împotriva Iranului. „Am fost foarte dezamăgiţi de Keir”
digi24.ro
image
LIVE UPDATE. A treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane în Iran. Ședință la Guvern privind românii blocați
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care ninge de Paște. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza
gandul.ro
image
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
mediafax.ro
image
O afaceristă româncă din Dubai explică lecția dată de arabi după ce Emiratele au fost atacate de Iran: „Nu avem buncăre aici”. Aeroporturile din Dubai se redeschid
fanatik.ro
image
Văduva lui Ali Khamenei a murit. Cine a fost Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh
libertatea.ro
image
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea bazelor sale pentru atacuri asupra Iranului
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Fiasco! Ce s-a întâmplat la prima apariție a Iranului, după startul bombardamentelor și moartea ayatollahului Ali Kahmenei
digisport.ro
image
Ungaria privește cu invidie: România intră în jocul marilor puteri și devine hub strategic pentru 'aurul viitorului'
stiripesurse.ro
image
„Așteptați din nou sunetul clopotului morții”. Iranul amenință și arată la televiziunea de stat imagini cu stocurile de arme
antena3.ro
image
Femei de Succes: Povestea Georgetei Gărduş, "îngerul animalelor din Dej". A salvat mii de vieţi în 20 de ani
observatornews.ro
image
DOLIU în politică! A murit consilierul județean Camelia Ciornia
cancan.ro
image
Ajutoarele la pensie anunțate pentru 2026 s-ar putea înjumătăți. Ce bani s-au găsit pentru pensionari?
newsweek.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
prosport.ro
image
Ce poți face dacă ai rămas blocat în Dubai: cum îți recuperezi banii pentru hotel și masă
playtech.ro
image
Victor Pițurcă, sfat în direct pentru Gigi Becali după ce a ratat play-off-ul! Părere fermă despre Mirel Rădoi și Adrian Ilie la FCSB
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Pe viață la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul la Palat, după ce campioana a ratat play-off-ul
digisport.ro
image
Șoc pentru România: Prețul carburantului va bubui și urcă la 10 lei pe litru, iar asta va fi pe termen lung (Asociația Energia Inteligentă)
stiripesurse.ro
image
O fetiță de un an și cinci luni din Bistrița a intrat în stop cardiorespirator după ce a înghițit o alună
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Celulă de criză la Guvern! Bolojan cere măsuri URGENTE! Decizia de ULTIMĂ ORĂ luată de Executiv în plin război în Teheran!
romaniatv.net
image
Eliza, fiica Adriana Iliescu a împlinit 21 de ani. Cum arată astăzi tânăra
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Testul cu 5 întrebări pe care fiecare adult ar trebui să-l treacă, dar mulți nu reușesc
actualitate.net
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Regulă strictă pentru locatarii de la bloc. Este interzis atât pe casa scării, cât și în fața ușii apartamentului. Vecinii au dreptul să depună reclamații
click.ro
image
Cum a reușit Damian Drăghici să slăbească peste 70 de kilograme în urmă cu 15 ani. La ce alimente a renunțat complet și cum se menține acum: „Mă săturasem să nu îmi mai placă de mine”
click.ro
image
O comună din România este scoasă la vânzare. Primăria are datorii de 1,2 milioane de euro
click.ro
Ei doi si ma sa jpg
Bizarul văl de pe fața reginei, când venea vorba de nora nimfomană. Elisabeta era celebră pentru strictețea sa
okmagazine.ro
Kate Hudson foto Profimedia jpg
Cu diamante la gât, Kate Hudson a sfidat pe toată lumea aseară: „Nu-s chiar așa de bogată!”
clickpentrufemei.ro
7 sahul si regina jpg
Cum arăta Iranul înainte de revoluţia din 1979. Femei la universitate, iar americanii erau prieteni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Clătite de post pufoase cu apă minerală. Rețetă rapidă, economică și delicioasă
image
Regulă strictă pentru locatarii de la bloc. Este interzis atât pe casa scării, cât și în fața ușii apartamentului. Vecinii au dreptul să depună reclamații

OK! Magazine

image
Demi Moore, schimbată la 63 de ani! În vibe de anorexică, s-a reinventat cu tunsoarea din tinerețe, amintind de ”Propunere Indecentă”

Click! Pentru femei

image
Cu diamante la gât, Kate Hudson a sfidat pe toată lumea aseară: „Nu-s chiar așa de bogată!”

Click! Sănătate

image
Când este Lună Plină în 2026 şi cum ne influenţează