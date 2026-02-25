Ucraina atacă posturi de comandă și depozite de muniție rusești cu sisteme ATACMS

Forțele ucrainene au efectuat, în noaptea de 24 februarie, lovituri coordonate asupra pozițiilor de comandă și logistică ale trupelor ruse din teritoriile ocupate, a anunțat Statul Major al Armatei Ucrainei.

Potrivit sursei, atacurile fac parte dintr-un efort continuu de a reduce capacitatea de luptă a armatei ruse prin perturbarea rețelelor de comandă, a lanțurilor de aprovizionare și a infrastructurii de întreținere, limitând astfel posibilitatea Moscovei de a desfășura operațiuni eficiente.

Pentru lovituri au fost folosite rachete balistice ATACMS de fabricație americană, cu o rază de acțiune de până la 300 de kilometri.

Post de comandă al 5-a Armată și centrul „Rubicon”, printre ținte

Un post de comandă al celei de-a 5-a Armate ruse, situat în apropiere de Novopetrivka, în Donetsk ocupat, a fost lovit, alături de facilități de depozitare și echipamente ale centrului de drone „Rubicon”, situat lângă Vasylivka, în Zaporizhzhia ocupată.

Unitățile ucrainene au vizat și depozite de muniție și logistică în apropiere de Pryazovske (Donetsk) și Oleksandrivka (Zaporizhzhia), precum și o facilitate de întreținere în apropiere de Yakymivka, în aceeași oblast.

Cu o zi înainte, forțele ucrainene au lovit poziții rusești folosite pentru controlul operațiunilor cu drone și pentru posturile de observație din Udachne și Pokrovsk, în Donetsk. Detaliile privind pierderile și amploarea pagubelor sunt în continuare verificate.