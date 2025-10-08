Avion rar al Rusiei în valoare de peste 300 milioane de dolari, observat în zona morții, în bătaia dronelor ucrainene

Un avion spion rar și valoros al Rusiei, din care armata rusă mai are doar câteva exemplare, a fost observat în apropiere de front, la o bază din sudul Rusiei, o mutare care îl aduce în raza dronelor ucrainene, relatează euromaidanpress.

Capabile să detecteze aeronave, drone și rachete ucrainene de la sute de kilometri distanță, avioanele de avertizare timpurie A-50U oferă o supraveghere constantă vitală. Dar e ca și cum Rusia și-ar pune o mare țintă pe spate, gata să fie lovită.

Din perspectiva rușilor, desfășurarea unuia dintre cele patru avioane A-50U care ar mai putea fi funcționale reprezintă o oportunitate de a-și consolida apărarea aeriană în sudul Ucrainei și în sudul Rusiei, eventual de a atenua impactul campaniei intensificate de atacuri cu drone și rachete din partea Ucrainei.

Din punctul de vedere al ucrainenilor, aceasta ar putea fi o oportunitate de a distruge un alt avion spion A-50U, orbind apărarea aeriană rusească. Dacă ar reuși, lovitura ar face mai facilă trecerea dronelor și rachetelor ucrainene în sudul Rusiei și în Crimeea ocupată.

Contul AviVector, care analizează imaginile din satelit ale bazelor aeriene rusești, a fost printre primii observatori independenți care au observat avionul radar A-50U cu patru motoare parcat la baza aeriană Taganrog, în sudul Rusiei, la 170 km de linia frontului, pe 28 septembrie.

Un avion A-50U operațional cu numărul de serie RF-94268 „a sosit la bază între 24 și 28 septembrie, probabil pentru întreținere sau reparații”, a speculat AviVector. De altfel la baza Taganrog există o unitate de producție pentru avioane Beriev.

O țintă pentru Ucraina

Această bază se află în raza de acțiune a majorității dronelor de atac și a rachetelor de croazieră lansate de la sol și din aer ale Ucrainei. Trebuie amintit că ucrainenii au vizat deja baza Taganrog de mai multe ori, probabil având drept ținte predilecte instalația Beriev și avioanele de război care ar fi parcate în apropiere.

De aceea, analiștii de la AviVector au fost surprinși să observe un avion A-50U parcat la o bază vulnerabilă. „Este prima dată când o aeronavă atât de valoroasă pentru Rusia este staționată atât de aproape de linia frontului, unde se afla n raza majorității dronelor ucrainene.”

Potrivit expertului în aviație Tom Cooper, la începutul războiului pe scară largă, Rusia avea probabil șapte avioane de spion A-50U active.

În urma Operațiunii „Pânză de Păianjen” din 1 iunie - o serie de atacuri ucrainene coordonate asupra a cinci baze ale forțelor aeriene rusești cu drone de atac cu rază scurtă de acțiune, care potrivit serviciului de securitate (SBU) au fost lansate în apropierea bazelor în camioane deturnate - rușii ar mai putea avea doar patru A-50U funcționale. Cinci dacă au reușit să repare un astfel de avion, avariat în urma unui atac cu drone în februarie 2023.

Campania ucraineană de vânare a avioanelor radar, una de succes

Ucraina a vizat sistematic flota rusească de aeronave A-50U pe tot parcursul războiului, distrugând sau avariind mai multe astfel de aeronave.

O dronă ucraineană a avariat o aeronavă A-50U aflată la sol în Belarus în februarie 2023.

În ianuarie 2024, o rachetă ucraineană cu rază lungă de acțiune – probabil o Patriot de fabricație americană – a doborât un A-50U deasupra Mării Azov, în sudul Ucrainei.

Șase săptămâni mai târziu, în februarie 2024, o altă rachetă ucraineană lansată de un sistem S-200 sovietic, a lovit o altă aeronavă A-50U în aceeași zonă.

Rusia se grăbește să înlocuiască echipamente de neînlocuit

Forțele aeriene ruse au imobilizat la sol restul de aeronave A-50U și s-au grăbit să le înlocuiască pe cele pierdute. Asta a însemnat să repare cel puțin un A-50U mai vechi din câteva zeci de aparate Beriev construite în anii 1980 - la uzina din Taganrog.

Când lucrurile s-au liniștit, rușii aveau cel mult cinci de aeronave A-50U funcționale, majoritatea staționate în nordul Rusiei sau în Extremul Orient rusesc, pentru a fi protejate de atacurile ucrainene.

Este posibil ca două aparate A-50U să fi fost staționate în vestul sau sudul Rusiei. Două avioane A-50U sunt însă cel mai probabil insuficiente, estimarea fiind că ar fi necesare cel puțin trei pentru a asigura supravegherea continuă a unei anumite zone.