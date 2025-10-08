search
Miercuri, 8 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Avion rar al Rusiei în valoare de peste 300 milioane de dolari, observat în zona morții, în bătaia dronelor ucrainene

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un avion spion rar și valoros al Rusiei, din care armata rusă mai are doar câteva exemplare, a fost observat în apropiere de front, la o bază din sudul Rusiei, o mutare care îl aduce în raza dronelor ucrainene, relatează euromaidanpress.

image

Capabile să detecteze aeronave, drone și rachete ucrainene de la sute de kilometri distanță, avioanele de avertizare timpurie A-50U oferă o supraveghere constantă vitală. Dar e ca și cum Rusia și-ar pune o mare țintă pe spate, gata să fie lovită.

Din perspectiva rușilor, desfășurarea unuia dintre cele patru avioane A-50U care ar mai putea fi funcționale reprezintă o oportunitate de a-și consolida apărarea aeriană în sudul Ucrainei și în sudul Rusiei, eventual de a atenua impactul campaniei intensificate de atacuri cu drone și rachete din partea Ucrainei.

Din punctul de vedere al ucrainenilor, aceasta ar putea fi o oportunitate de a distruge un alt avion spion A-50U, orbind apărarea aeriană rusească. Dacă ar reuși, lovitura ar face mai facilă trecerea dronelor și rachetelor ucrainene în sudul Rusiei și în Crimeea ocupată.

Contul AviVector, care analizează imaginile din satelit ale bazelor aeriene rusești, a fost printre primii observatori independenți care au observat avionul radar A-50U cu patru motoare parcat la baza aeriană Taganrog, în sudul Rusiei, la 170 km de linia frontului, pe 28 septembrie.

Un avion A-50U operațional cu numărul de serie RF-94268 „a sosit la bază între 24 și 28 septembrie, probabil pentru întreținere sau reparații”, a speculat AviVector. De altfel la baza Taganrog există o unitate de producție pentru avioane Beriev.

O țintă pentru Ucraina

Această bază se află în raza de acțiune a majorității dronelor de atac și a rachetelor de croazieră lansate de la sol și din aer ale Ucrainei. Trebuie amintit că ucrainenii au vizat deja baza Taganrog de mai multe ori, probabil având drept ținte predilecte instalația Beriev și avioanele de război care ar fi parcate în apropiere.

De aceea, analiștii de la AviVector au fost surprinși să observe un avion A-50U parcat la o bază vulnerabilă. „Este prima dată când o aeronavă atât de valoroasă pentru Rusia este staționată atât de aproape de linia frontului, unde se afla n raza majorității dronelor ucrainene.”

Potrivit expertului în aviație Tom Cooper, la începutul războiului pe scară largă, Rusia avea probabil șapte avioane de spion A-50U active.

În urma Operațiunii „Pânză de Păianjen” din 1 iunie - o serie de atacuri ucrainene coordonate asupra a cinci baze ale forțelor aeriene rusești cu drone de atac cu rază scurtă de acțiune, care potrivit serviciului de securitate (SBU) au fost lansate în apropierea bazelor în camioane deturnate - rușii ar mai putea avea doar patru  A-50U funcționale. Cinci dacă au reușit să repare un astfel de avion, avariat în urma unui atac cu drone în februarie 2023.

Campania ucraineană de vânare a avioanelor radar, una de succes 

Ucraina a vizat sistematic flota rusească de aeronave A-50U pe tot parcursul războiului, distrugând sau avariind mai multe astfel de aeronave.

O dronă ucraineană a avariat o aeronavă A-50U aflată la sol în Belarus în februarie 2023.

În ianuarie 2024, o rachetă ucraineană cu rază lungă de acțiune – probabil o Patriot de fabricație americană – a doborât un A-50U deasupra Mării Azov, în sudul Ucrainei.

Șase săptămâni mai târziu, în februarie 2024, o altă rachetă ucraineană lansată de un sistem S-200 sovietic, a lovit o altă aeronavă A-50U în aceeași zonă.

Rusia se grăbește să înlocuiască echipamente de neînlocuit

Forțele aeriene ruse au imobilizat la sol restul de aeronave A-50U și s-au grăbit să le înlocuiască pe cele pierdute. Asta a însemnat să repare cel puțin un A-50U mai vechi din câteva zeci de aparate Beriev construite în anii 1980 - la uzina din Taganrog.

Când lucrurile s-au liniștit, rușii aveau cel mult cinci de aeronave A-50U funcționale, majoritatea staționate în nordul Rusiei sau în Extremul Orient rusesc, pentru a fi protejate de atacurile ucrainene.

Este posibil ca două aparate A-50U să fi fost staționate în vestul sau sudul Rusiei. Două avioane A-50U sunt însă cel mai probabil insuficiente, estimarea fiind că ar fi necesare cel puțin trei pentru a asigura supravegherea continuă a unei anumite zone.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
digi24.ro
image
Începe potopul în România: Apă cât să umple o cadă pe fiecare metru pătrat. „Luați alimente pentru 72 de ore”
stirileprotv.ro
image
Ce categorii de angajați primesc tichete de masă în România. Cine stabilește acest beneficiu extrasalarial
gandul.ro
image
Metrorex anunță că au apărut infiltrații și în infrastructura subterană în urma ploilor abundente
mediafax.ro
image
Andrei Nicolescu, răspuns dur după atacurile lui Angelescu: „Dacă există un război la Rapid, nu e problema clubului Dinamo!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Care e treaba cu codurile roșii pentru ploaie. De ce sunt menținute, deși afară nu este furtună
libertatea.ro
image
Temperatura optimă în casă toamna: La câte grade recomandă medicii specialiști să setezi centrala termică pentru un somn odihnitor
digi24.ro
image
Japonezii au lansat azi noua mașină „copiată după Dacia”: „E doar o versiune rebranduită”
gsp.ro
image
Când era mic, era sărac lipit. Acum a devenit miliardar celebru și urmează să se însoare, la 41 de ani
digisport.ro
image
Bicicleta reprezintă moartea lentă a planetei
stiripesurse.ro
image
Un nou „Transfăgărășan” se construiește în România: Investiția va lega trei județe și va costa 90 milioane euro
antena3.ro
image
Satul cu 8 locuitori, bijuteria ascunsă din Harghita, caută noi rezidenţi. Oamenii vin aici pentru linişte
observatornews.ro
image
Modificare în grilă Antena 1: Asia Express, scoasă din grila TV de duminică. Ce se întâmplă cu show-ul prezentat de Irina Fodor
cancan.ro
image
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
prosport.ro
image
Tabel actualizat cu vârsta de pensionare pentru femei și bărbați până în 2030
playtech.ro
image
Marius Şumudică anunţă colapsul pentru campioana României. “FCSB va ieşi rapid din cupele europene!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Conor McGregor și-a primit sentința. În vara lui 2026 este așteptat la Casa Albă
digisport.ro
image
Tsunami în Justiție: ÎCCJ, lovitură pentru Nicușor Dan, cu efecte în valuri în toată țara
stiripesurse.ro
image
Tragedie în Italia! Marian, un muncitor român, și-a pierdut viața într-un teribil accident rutier. Bărbatul plecase în căutarea unui trai mai bun, dar și-a găsit sfârșitul
kanald.ro
image
Acvaplanarea: ce este, semnele pericolului pe șosea și cum o eviți în siguranță
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Codul Roşu continuă, ce se întâmplă cu şcolile în Bucureşti de joi. Ministrul Educaţiei a făcut anunţul oficial
romaniatv.net
image
Avertisment pentru români. Anii care NU se iau în calcul la pensie
mediaflux.ro
image
Japonezii au lansat azi noua mașină „copiată după Dacia”: „E doar o versiune rebranduită”
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Femeile care au înfruntat foamea, frica și moartea: adevărul despre cum a distrus Uniunea Sovietică Moldova anilor ’40
actualitate.net
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
image
Saveta Bogdan și-a stricat silueta în vacanța de peste Ocean. De ce s-a îngrășat și ce salarii au americanii: „Gata, trec la dietă”
click.ro
image
Octavian Ursulescu rupe tăcerea. Ce relație era, de fapt, între Alexandru Arșinel și Stela Popescu? Mulți îi credeau soț și soție: „Un cuplu sudat numai pe scenă”
click.ro
Eva Longoria și Alexandre Grimaldi pe covorul roșu al Global Gift Gala, profimedia 1043500119 jpg
Alexandre Grimaldi, fiul cel mare al Prințului Albert de Monaco, a impresionat la Monte Carlo alături de Eva Longoria
okmagazine.ro
Joan Collins foto Profimedia, Instagram jpg
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Trei zodii termină această săptămâna în forță. Norocul le surâde din plin, bunăstare și bogății pe bandă rulantă pentru acești native
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”

OK! Magazine

image
Neliniște la palat! Ce crede familia regală britanică despre apariția lui Meghan Markle la Săptămâna Modei de la Paris

Click! Pentru femei

image
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani