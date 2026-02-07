search
Sâmbătă, 7 Februarie 2026
Adevărul
Video Atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice din vestul Ucrainei. Armata ucraineană a publicat imagini cu apărarea aeriană în acțiune

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Armata ucraineană a publicat o înregistrare video cu  apărarea ucraineană în acțiune în urma atacului masiv cu drone și rachete din noaptea de vineri spre sâmbătă care a lovit infrastructura energetică din mai multe regiuni ale țării, relatează presa ucraineană.

Rusia a lansat un atac masiv asupra infrastructurii energetice FOTO Forțele aeriene via UP
Rusia a lansat un atac masiv asupra infrastructurii energetice FOTO Forțele aeriene via UP

Rusia a atacat infrastructura energetică critică din vestul Ucrainei folosind rachete de croazieră și drone kamikaze.

În noaptea de 6 spre 7 februarie, forțele ruse au lansat peste 400 de drone și aproximativ 40 de rachete de diferite tipuri în aproape toate regiunile țările, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski,

Unitățile ucrainene de apărare aeriană au distrus 24 de rachete de croazieră Kalibr și Kh-101, precum și 65 de drone de tip Shahed.

Rusia a lovit sistemele de producere şi distribuţie a curentului electric, a anunţat sâmbătă ministrul ucrainean al energiei, Denis Şmihal, citat de Reuters.

„Criminalii ruşi au efectuat încă un atac masiv asupra instalaţiilor energetice ale Ucrainei. Atacul continuă. Energeticienii sunt gata să înceapă reparaţiile imediat ce va permite situaţia de securitate”, a transmis acesta sâmbătă dimineață pe Telegram, adăugând că au fost operate întreruperi de urgenţă ale curentului în întreaga ţară.

Zelenski a scris pe X că principalele ținte au fost „rețeaua energetică, instalațiile de generare și substațiile de distribuție”, în regiunile Volîni, Ivano-Frankivsk, Liov și Rivne, dar și în regiunile Kiev și Harkov.

„Noaptea trecută, rușii au atacat și instalații vitale pentru funcționarea centralelor nucleare. Asta reprezintă un pericol pentru Ucraina și pentru întreaga noastră regiune, pentru Europa.”

„Astăzi, unitățile de la centralele noastre nucleare au o producție redusă, iar una s-a oprit automat. Este un nivel de atacuri pe care niciun terorist din lume nu și l-a permis vreodată.”

Potrivit lui Şmihal, atacurile rusești au lovit centralele electrice Burștinska și Dobrotvirska din vestul Ucrainei, iar Kievul a cerut asistență de urgență din partea Poloniei vecine.

Atacurile asupra vestului Ucrainei au determinat desfăşurarea aviaţiei militare poloneze pentru protejarea spaţiului aerian al Poloniei, care nu a fost însă încălcat

Două aeroporturi din sud-estul Poloniei au suspendat temporar zborurile sâmbătă, în urma atacurilor.

Rzeszow și Lublin sunt aproape de granița cu Ucraina, Rzeszów fiind principalul centru NATO pentru aprovizionarea cu arme a Ucrainei.

Europa

