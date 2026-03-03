Ce ar face România dacă SUA ar cere folosirea bazelor militare de pe teritoriul românesc. Explicațiile lui Radu Miruță

Tensiunile generate de atacurile Iranului asupra unor baze americane din Orientul Mijlociu au readus în atenție nivelul de securitate al scutului NATO de la Deveselu. Radu Miruță, ministrul Apărării, a explicat marți, 3 martie, la Antena 3, că măsurile suplimentare de vigilență nu indică existența unui pericol pentru România, ci reprezintă o procedură standard în astfel de contexte.

Radu Miruță a subliniat că ridicarea nivelului de alertă la baza scutului NATO de la Deveselu este o practică obișnuită în momente tensionate la nivel internațional. Potrivit ministrului, nu există niciun indiciu de risc direct pentru România, măsurile fiind parte din protocoalele NATO, aplicate ori de câte ori apare un eveniment major în proximitatea intereselor alianței.

Ministrul Apărării a descris concret ce presupune această creștere a vigilenței: monitorizare mai atentă a sistemelor, controale mai riguroase la intrarea în bazele militare, inclusiv verificarea portbagajelor, intensificarea procedurilor interne de securitate.

Radu Miruță a insistat că populația nu trebuie să interpreteze aceste măsuri ca pe un semnal de pericol iminent.

„Nu există niciun indicator de risc care să ne ducă cu gândul că ar exista un pericol suplimentar pentru România”, a spus ministrul.

Evaluările făcute de alte state NATO confirmă aceeași concluzie, potrivit ministrului.

Poziția României în cazul unei solicitări americane

Întrebat ce ar face România dacă Statele Unite ar cere folosirea bazelor militare de pe teritoriul românesc, ministrul a precizat că nu există în prezent o astfel de solicitare și că deciziile se iau la nivelul NATO, nu unilateral.

Radu Miruță a subliniat, însă, că România nu a refuzat niciodată sprijinul cerut de aliați în situații similare.

Miruță a explicat că astfel de cereri nu sunt niciodată generale, ci vin cu detalii precise, iar răspunsul depinde de contextul concret. Până acum, în cazul situației din Iran, României nu i s-a cerut nimic, iar teritoriul țării nu a fost folosit în niciun fel.

NATO nu intră în conflictul din Iran

Ministrul Apărării a reamintit că NATO a anunțat clar că nu se implică în conflictul din Orientul Mijlociu, ceea ce exclude scenariul în care România ar pune la dispoziție baze pentru operațiuni militare:

„NATO a declarat că nu s-a implicat, este o acțiune a SUA cu Israel. Turcia care este membră NATo a fost ocolită chirurgical. Este evident că scopul Teheranului nu este în legătură cu a agresa NATO.Nu ne-a fost cerut sprijin pentru asta. României nu i s-a cerut sprijin. La nivel NATO poziția este de a urmări cu atenție ce se întâmplă, de a mări gradul de prudență și vigilență”.

Amintim că ministrul Apărării Naționale a vorbit și la Interviurile Adevărul despre situația conflictului din Orientul Mijlociu, cum poate fi afectată România în acest context, precum și deciziile care au fost luate pentru repatrierea românilor blocați acolo.

„Trebuie să fim atenți peste tot”

„Trebuie să fim atenți peste tot și suntem atenți peste tot”, subliniază ministrul Apărării, Radu Miruță, indicând însă că „nu există niciun gram de risc” pentru România în privința conflictului din Orientul Mijlociu.

„Sunt consecințe indirecte economice. Orice război care începe, oriunde pe glob, e ca funcția derivată. Produce niște consecințe care se diluează în funcție de distanță. Astfel de lucruri sunt. Cât de profund vor ajunge, e condiționat de cât de mult va dura acest conflict. Dacă conflictul va dura mai mult de două săptămâni, probabil că vom avea niște consecințe mai mari”, a explicat ministrul pentru Adevărul , indicând în special prețul petrolului.