Inițiativă superbă a nemților de la Borussia Dortmund. 50 de copii ucraineni fugiți din calea războiului, îngrijiți într-o tabără de antrenament

Clubul german de fotbal Borussia Dortmund găzduiește 50 de copii ucraineni proveniți din zonele de război, organizând o tabără de antrenament de vară specială.

În timp ce conflictul din Ucraina continuă să afecteze viețile a milioane de oameni, Borussia Dortmund a decis să-și transforme centrele de antrenament într-un paradis al speranței. 45 de băieți și 5 fete, care au fugit din regiunea Dnipropetrovsk (una dintre cele mai afectate de conflictul ruso-ucrainean), sunt protagoniștii unei inițiative speciale care a combinat sportul și solidaritatea.

Tinerii sportivi au fost invitați de clubul german pentru o săptămână intensivă de fotbal. Nu a fost vorba doar despre un simplu antrenament. Invitații au putut purta culorile galben-negru, au folosit facilitățile de ultimă generație și au primit sfaturi tehnice de la antrenorii de tineret galben-negri. De asemenea, au asistat aseară, din tribune, la meciul dintre Borussia Dortmund - Freiburg 4-0, de pe Signal Iduna Park.

Consilierul lui Littbarski se ocupă de tot

În spatele organizării se află agenția „Sport Humagenagement”, condusă de Giorgi Elizbarașvili, care este consultant al fostului campionul mondial Pierre Littbarski și are rădăcini adânci în țara sfâșiată de conflict (mama sa este originară din Ucraina)

„Scopul nostru este să le oferim copiilor un moment de siguranță, bucurie și speranță”, a spus Elizbarașvili, subliniind că, pentru acești tineri sportivi, fotbalul reprezintă singura modalitate de a recâștiga o oarecare aparență de normalitate într-o viață care le-a adus doar violență și tristețe.

Regiunea Dnipropetrovsk, în special, capitala sa, Dnipro, sunt în prezent ținta unuia dintre cele mai feroce valuri de bombardamente rusești de la începutul conflictului. Utilizarea masivă a dronelor și rachetelor a devastat zone civile, iar în ultimele zile au fost raportate numeroase victime și pagube aduse clădirilor, instalațiilor sportive, grădinițelor și spitalelor.