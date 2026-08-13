Suma fabuloasă câștigată de un bărbat la loterie. Dilema care îl macină despre cum să încaseze premiul

Un bilet vândut în Illinois a nimerit toate cele șase numere extrase la Powerball și i-a adus unui jucător un jackpot estimat la 1,04 miliarde de dolari. Câștigătorul nu a fost încă identificat, iar suma este una dintre cele mai mari din istoria loteriei americane.

Numerele câștigătoare au fost 4, 26, 66, 67, 69, iar numărul Powerball a fost 9. Jackpotul a fost câștigat după 44 de extrageri consecutive fără un câștigător al marelui premiu, scrie Mediafax.

Pentru noul miliardar începe acum partea cu adevărat interesantă. El are de ales între două variante: să primească jackpotul de 1,04 miliarde de dolari în 30 de plăți, pe parcursul a 29 de ani, sau să ia imediat varianta cash, estimată la 450,5 milioane de dolari, ambele sume fiind înainte de taxe.

450 de milioane de dolari acum sau peste un miliard în 29 de ani

La prima vedere, diferența pare uriașă. În realitate, cele 1,04 miliarde de dolari reprezintă valoarea totală a plăților eșalonate, în timp ce opțiunea cash reflectă valoarea actuală a premiului. În cazul variantei cu plata integrală, câștigătorul ar avea la dispoziție aproximativ 450,5 milioane de dolari înainte de taxe.

Asta înseamnă că, dacă persoana ar investi pur și simplu întreaga sumă și ar obține, de exemplu, un randament mediu de 4% pe an, fără să cheltuiască principalul, investiția ar genera aproximativ 18 milioane de dolari pe an, adică în jur de 1,5 milioane de dolari pe lună, înainte de impozitarea câștigurilor.

La un randament ipotetic de 5%, vorbim despre aproximativ 22,5 milioane de dolari pe an, respectiv aproape 1,9 milioane de dolari pe lună. Este, însă, doar un calcul ilustrativ. Un asemenea randament nu este garantat, iar veniturile din investiții sunt supuse taxării. Cu alte cuvinte, chiar și fără să atingă suma principală, un câștigător care ar administra prudent averea ar putea ajunge să obțină venituri de ordinul milioanelor de dolari anual.

Și dacă alege miliardul?

Varianta de 1,04 miliarde de dolari este plătită în 30 de tranșe, distribuite pe 29 de ani. Plățile cresc progresiv, ceea ce înseamnă că persoana nu primește aceeași sumă în fiecare an. Într-un calcul bazat pe structura standard de creștere a plăților, prima tranșă ar fi de aproximativ 15,65 milioane de dolari, iar ultima ar ajunge la aproximativ 64,4 milioane de dolari, înainte de taxe. Așadar, nici varianta eșalonată nu înseamnă că persoana trebuie să aștepte aproape trei decenii pentru a beneficia de avere. Primele plăți sunt deja de ordinul milioanelor de dolari. Totuși, alegerea dintre cele două variante depinde de fiscalitate, randamentele investițiilor, inflație și modul în care câștigătorul dorește să-și gestioneze averea.

Cât de improbabil a fost câștigul

Șansa de a nimeri jackpotul este de aproximativ 1 la 292,2 milioane. Pentru comparație, o persoană are într-un an o probabilitate mult mai mare de a fi lovită de fulger decât de a câștiga marele premiu Powerball, potrivit datelor citate de CNN de la National Weather Service. Jackpotul de 1,04 miliarde de dolari este al optulea ca valoare din istoria Powerball și cel mai mare câștig al jocului de anul trecut încoace. Recordul rămâne premiul de 2,04 miliarde de dolari, câștigat în California în 2022. Ultimul jackpot Powerball de peste un miliard de dolari fusese câștigat în Arkansas, în Ajunul Crăciunului din 2025, când un jucător a obținut aproximativ 1,8 miliarde de dolari.

Câștigătorul nu este singurul care s-a îmbogățit

Extragererea de miercuri a produs și alte câștiguri importante. Un bilet din Massachusetts a nimerit cele cinci numere albe și, datorită multiplicatorului Power Play, a câștigat 2 milioane de dolari. Alte cinci bilete, vândute în Arizona, California, Florida și Carolina de Nord, au câștigat câte 1 milion de dolari. Pentru marele câștigător din Illinois, însă, viața se poate schimba radical chiar și dacă alege să nu cheltuiască aproape nimic din premiu. La un capital ipotetic de 450,5 milioane de dolari, chiar și un randament modest poate transforma câștigătorul într-o persoană care încasează anual milioane de dolari fără să mai fie nevoită să muncească pentru un venit obișnuit.