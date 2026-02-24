search
Marți, 24 Februarie 2026
Adevărul
Ucraina își stabilește obiectivele pentru al cincilea an de război. Apărare aeriană consolidată și presiune maximă asupra resurselor Rusiei

Război în Ucraina
Publicat:

Ministrul Apărării din Ucraina, Mihailo Fedorov, numit în funcție în luna ianuarie, a prezentat marți planul armatei pentru al cincilea an de război. Documentul vizează consolidarea apărării aeriene, stoparea avansului forțelor ruse și privarea Moscovei de resursele necesare continuării conflictului.

Aceste eforturi militare trebuie corelate cu demersuri diplomatice. FOTO: AFP
Aceste eforturi militare trebuie corelate cu demersuri diplomatice. FOTO: AFP

Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării de la Kiev, Fedorov a explicat că noua strategie răspunde directivei trasate de președintele Volodimir Zelenski, respectiv „consolidarea apărării astfel încât inamicul să fie forțat la pace”. Aceste eforturi militare trebuie corelate cu demersuri diplomatice, în condițiile în care securitatea spațiului aerian este considerată esențială pentru funcționarea statului ucrainean, relatează EFE și Agerpres.

Obiective ambițioase în apărarea aeriană

Planul prezentat de ministrul Apărării prevede identificarea în proporție de 100% a amenințărilor aeriene și interceptarea a „cel puțin” 95% dintre rachetele și dronele lansate de Rusia. În acest scop, autoritățile ucrainene urmăresc crearea unui sistem multistratificat de apărare aeriană, bazat pe mai multe tipuri de sisteme interceptoare.

O atenție specială este acordată contracarării dronelor iraniene de tip Shahed, utilizate zilnic de armata rusă în bombardamentele asupra infrastructurii ucrainene. Ministerul Apărării a precizat că au fost deja operate „schimbări organizaționale importante” pentru a asigura un răspuns sistematic și eficient la aceste amenințări.

Presiune pe front și în economie

Pentru a împiedica avansul forțelor ruse pe uscat, pe mare și în spațiul cibernetic, planul prevede reforme ample, inclusiv îmbunătățirea sistemului de achiziții militare, finalizarea reformei corpului armat, modernizarea instruirii și optimizarea gestionării datelor.

Potrivit apărării ucrainene, menținerea frontului este posibilă în pofida ofensivei ruse. În regiunea Donețk, aproape 156 de soldați sunt uciși pe kilometru pătrat. Noul obiectiv anunțat de Kiev este creșterea acestui prag la peste 200 de militari ruși pierduți pe kilometru pătrat, nivel de la care „avansarea devine imposibilă”.

Lovirea resurselor Rusiei

Ministerul Apărării susține că Rusia își menține ofensiva datorită veniturilor obținute din petrol. În acest context, Ucraina pregătește o strategie menită să provoace „cel mai mare deficit bugetar din istoria Rusiei”, prin combaterea așa-numitei „flote fantomă” utilizate de Moscova pentru a ocoli sancțiunile internaționale.

Planul Kievului include înăsprirea sancțiunilor, o coordonare mai strânsă cu partenerii internaționali, măsuri specifice împotriva flotei clandestine rusești și acțiuni comune pe mare alături de aliați, cu scopul de a reduce drastic capacitatea Rusiei de a-și finanța efortul de război.

„Putin nu a câștigat acest război. Suntem încă aici”, spune Zelenski, în discursul său la 4 ani de la izbucnirea conflictului

Marți, 24 februarie, la patru ani de la invazia Rusiei, președintele Volodimir Zelenski a marcat ziua amintind curajul și sacrificiile ucrainenilor care au apărat Kievul și întreaga țară. Lideri europeni, printre care Ursula von der Leyen și Yvette Cooper, au vizitat Kievul pentru a arăta sprijinul pentru Ucraina.

„Astăzi se împlinesc exact patru ani de când Putin trebuia să cucerească «Kievul în trei zile». Și asta spune multe despre rezistența noastră, despre modul în care Ucraina a luptat în tot acest timp. În spatele acestor cuvinte se află milioane de oameni ai noștri, curaj, muncă asiduă și un drum lung parcurs din 24 februarie”, a spus Zelenski.

Europa

