search
Marți, 24 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video „Putin nu a câștigat acest război. Suntem încă aici”, spune Zelenski, în discursul său la 4 ani de la izbucnirea conflictului. Lideri europeni, în vizită la Kiev

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

„Suntem încă aici.” La patru ani de la invazia Rusiei, președintele Volodimir Zelenski a marcat ziua amintind curajul și sacrificiile ucrainenilor care au apărat Kievul și întreaga țară. Lideri europeni, printre care Ursula von der Leyen și Yvette Cooper, au vizitat Kievul pentru a arăta sprijinul pentru Ucraina.

Volodimir Zelenski FOTO: captură video
Volodimir Zelenski FOTO: captură video

Într-un mesaj adresat cetățenilor, președintele Volodimir Zelenski a subliniat semnificația zilei de 24 februarie și spiritul poporului ucrainean.

„Astăzi se împlinesc exact patru ani de când Putin trebuia să cucerească «Kievul în trei zile». Și asta spune multe despre rezistența noastră, despre modul în care Ucraina a luptat în tot acest timp. În spatele acestor cuvinte se află milioane de oameni ai noștri, curaj, muncă asiduă și un drum lung parcurs din 24 februarie”, a spus Zelenski.

Liderul ucrainean a evocat începutul invaziei și a evidențiat forța Ucrainei. „Amintindu-ne de începutul invaziei și privind astăzi, avem tot dreptul să spunem: am apărat independența, nu am pierdut statutul de stat, Putin nu și-a atins scopurile. Nu i-a frânt pe ucraineni, nu a câștigat acest război”, a spus Zelenski.

El a mai afirmat: „Am păstrat Ucraina și vom face tot posibilul pentru a obține pacea și justiția. Glorie Ucrainei!”

Apel către lideri internaționali și Donald Trump

În cadrul discursului, Zelenski a făcut apel către fostul președinte american Donald Trump să viziteze Kievul.

„Îmi doresc cu adevărat să vin aici împreună cu președintele Statelor Unite într-o zi. Știu sigur: doar venind în Ucraina și văzând cu propriii ochi viața și lupta noastră, simțind poporul nostru și amploarea acestei dureri – doar atunci poți înțelege despre ce este cu adevărat acest război”, a spus Zelenski, potrivit The Guardian.

El a explicat că o vizită ar arăta clar cine este agresorul: „Aceasta nu este o bătaie de stradă, este un atac al unui stat bolnav asupra unui stat suveran. El [Putin] este cauza începutului și obstacolul sfârșitului. Iar Rusia trebuie pusă la locul ei. Pentru ca să existe o pace reală.”

Discursul a inclus imagini inedite din buncărul subteran de pe strada Bankova din Kiev, unde Zelenski și consilierii săi au lucrat și au dormit în primele ore după atacul Rusiei din 2022.

Citește și: Ucrainenii au identificat autorul atacului terorist din orașul Liov

Președintele a amintit și apelul telefonic primit de la președintele Joe Biden, care i-a oferit să-l evacueze urgent: „I-am răspuns că am nevoie de muniție, nu de o mașină.”

Zelenski a condamnat asaltul aerian asupra civililor și distrugerea infrastructurii energetice: „Iar acum ucrainenii suportă cea mai grea iarnă din istorie. Și teroare aproape în fiecare noapte. Nu știu cine altcineva ar putea rezista la așa ceva fără să se prăbușească sau să cedeze.”

 Zelenski a depus trandafiri la un memorial din Piața Maidan, pentru miile de militari ucraineni care au murit în ultimii patru ani.

Lideri europeni, la Kiev

Marți, 24 februarie, Zelenski a primit la Kiev un grup de lideri europeni, inclusiv pe ministrul britanic de externe, Yvette Cooper, și pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Au mai fost prezenți prim-miniștri din Danemarca, Suedia, Norvegia, Islanda, Estonia și Letonia, precum și președintele Finlandei, Alexander Stubb.

Oaspeții vor vizita o instalație de infrastructură energetică distrusă în urma recentelor atacuri cu rachete și drone ale Rusiei, care au lăsat milioane de ucraineni fără energie în timpul uneia dintre cele mai reci ierni din ultimii ani. Va avea loc și o videoconferință a „coaliției celor dispuși”, condusă de Franța și Marea Britanie, și a Consiliului Ucraina-Țările Nordice.

În discursul său aniversar, Zelenski a condamnat asaltul aerian al lui Putin împotriva civililor. El a spus că, deoarece Putin nu este „capabil să învingă Ucraina pe câmpul de luptă”, în schimb „atacă clădiri de apartamente și centrale electrice”.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
digi24.ro
image
Premierul Ilie Bolojan, nemilos cu miniștrii care vor pierde bani din PNRR: ”Revocări din funcție”
stirileprotv.ro
image
În ce regiuni vine primăvara mai devreme, unde plouă și unde va fi POLEI. Prognoză de ultim moment de la ANM
gandul.ro
image
Magazine Auchan din România vizate de un apropiat al premierului maghiar Viktor Orban
mediafax.ro
image
Zeljko Kopic, răspuns pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali: “Este foarte interesant ca marea rivală să dorească victoria lui Dinamo”
fanatik.ro
image
Medic psihiatru, despre efectele dependenței copiilor de social media. Gabriel Diaconu: „Sevrajul vine cu furie, panică, depresie, gânduri suicidare”
libertatea.ro
image
Un bărbat a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au extras numerele. Premiul: 12 milioane de dolari
digi24.ro
image
Decizie șoc luată de Floyd Mayweather, după ce s-a aflat că este falit și nu mai are bani nici pentru serviciile de salubritate
gsp.ro
image
"Nu știe un cuvânt în limba română!" A făcut-o praf pe Julia Sauter, iar acum a primit o replică pe măsură
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește
antena3.ro
image
Ei sunt morții din accidentul din Brăila. Șoferul vinovat s-a răsturnat cu mașina în același loc acum o lună
observatornews.ro
image
Florin Prunea a divorțat, după 35 de ani de căsnicie. Care este motivul real al despărțirii de Lidia
cancan.ro
image
Zi decisivă pentru ajutoare la pensie de 1.000 lei. De ce ezită Bolojan să dea bani în plus pensionarilor?
newsweek.ro
image
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
prosport.ro
image
Poate un șofer Uber sau Bolt să anuleze cursa după ce te-ai urcat în mașină?
playtech.ro
image
Care e starea lui Florin Tănase după o nouă accidentare la FCSB: “Ar trebui să luăm deja un RMN portabil la câte a făcut!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cristiano Ronaldo, surpriză uriașă!
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Se cere ARESTAREA lui Bolojan! Este acuzat de abuz în serviciu!
romaniatv.net
image
Decizie majoră pentru românii care primesc salariul minim pe economie
mediaflux.ro
image
Decizie șoc luată de Floyd Mayweather, după ce s-a aflat că este falit și nu mai are bani nici pentru serviciile de salubritate
gsp.ro
image
Ce a pățit un vlogger danez în timp ce făcea autostopul la noi în țară: „Tot ce ați auzit despre România e greșit”
actualitate.net
image
Planul diabolic pus la punct de o femeie de afaceri acuzată că și-a ucis soțul pentru a pune mâna pe avere
actualitate.net
image
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
click.ro
image
5 zodii care își pot schimba destinul între Dragobete și 1 Martie. Astrele anunță evenimente majore în viața acestor nativi
click.ro
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
click.ro
Prințul Andrew Charles jpg
”Neața, imbecililor!” Andrew, profilul grobianului clasic, abuzator toată viața sa. Cum îi saluta pe angajați la Palat
okmagazine.ro
Trufe cu lamaie Sursa foto shutterstock 2141596615 jpg
Trufe cu lămâie, desertul cu lămâie pe care nu vrei să‑l împarți cu nimeni!
clickpentrufemei.ro
Monede antice (© Pixabay)
Un vas plin cu monede romane, descoperit într-o pădure din Prahova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
image
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa

OK! Magazine

image
Regele Spaniei a pus ochii pe fosta Primă Doamnă a Argentinei? Ce a apărut în presa sud-americană?

Click! Pentru femei

image
Cel mai controversat moment de la BAFTA. Cine a sărit la bătaie chiar pe covorul roșu?

Click! Sănătate

image
3 obiceiuri care te pot face insuportabil pe măsură ce îmbătrânești