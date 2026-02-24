Video „Putin nu a câștigat acest război. Suntem încă aici”, spune Zelenski, în discursul său la 4 ani de la izbucnirea conflictului. Lideri europeni, în vizită la Kiev

„Suntem încă aici.” La patru ani de la invazia Rusiei, președintele Volodimir Zelenski a marcat ziua amintind curajul și sacrificiile ucrainenilor care au apărat Kievul și întreaga țară. Lideri europeni, printre care Ursula von der Leyen și Yvette Cooper, au vizitat Kievul pentru a arăta sprijinul pentru Ucraina.

Într-un mesaj adresat cetățenilor, președintele Volodimir Zelenski a subliniat semnificația zilei de 24 februarie și spiritul poporului ucrainean.

„Astăzi se împlinesc exact patru ani de când Putin trebuia să cucerească «Kievul în trei zile». Și asta spune multe despre rezistența noastră, despre modul în care Ucraina a luptat în tot acest timp. În spatele acestor cuvinte se află milioane de oameni ai noștri, curaj, muncă asiduă și un drum lung parcurs din 24 februarie”, a spus Zelenski.

Liderul ucrainean a evocat începutul invaziei și a evidențiat forța Ucrainei. „Amintindu-ne de începutul invaziei și privind astăzi, avem tot dreptul să spunem: am apărat independența, nu am pierdut statutul de stat, Putin nu și-a atins scopurile. Nu i-a frânt pe ucraineni, nu a câștigat acest război”, a spus Zelenski.

El a mai afirmat: „Am păstrat Ucraina și vom face tot posibilul pentru a obține pacea și justiția. Glorie Ucrainei!”

Apel către lideri internaționali și Donald Trump

În cadrul discursului, Zelenski a făcut apel către fostul președinte american Donald Trump să viziteze Kievul.

„Îmi doresc cu adevărat să vin aici împreună cu președintele Statelor Unite într-o zi. Știu sigur: doar venind în Ucraina și văzând cu propriii ochi viața și lupta noastră, simțind poporul nostru și amploarea acestei dureri – doar atunci poți înțelege despre ce este cu adevărat acest război”, a spus Zelenski, potrivit The Guardian.

El a explicat că o vizită ar arăta clar cine este agresorul: „Aceasta nu este o bătaie de stradă, este un atac al unui stat bolnav asupra unui stat suveran. El [Putin] este cauza începutului și obstacolul sfârșitului. Iar Rusia trebuie pusă la locul ei. Pentru ca să existe o pace reală.”

Discursul a inclus imagini inedite din buncărul subteran de pe strada Bankova din Kiev, unde Zelenski și consilierii săi au lucrat și au dormit în primele ore după atacul Rusiei din 2022.

Citește și: Ucrainenii au identificat autorul atacului terorist din orașul Liov

Președintele a amintit și apelul telefonic primit de la președintele Joe Biden, care i-a oferit să-l evacueze urgent: „I-am răspuns că am nevoie de muniție, nu de o mașină.”

Zelenski a condamnat asaltul aerian asupra civililor și distrugerea infrastructurii energetice: „Iar acum ucrainenii suportă cea mai grea iarnă din istorie. Și teroare aproape în fiecare noapte. Nu știu cine altcineva ar putea rezista la așa ceva fără să se prăbușească sau să cedeze.”

Zelenski a depus trandafiri la un memorial din Piața Maidan, pentru miile de militari ucraineni care au murit în ultimii patru ani.

Lideri europeni, la Kiev

Marți, 24 februarie, Zelenski a primit la Kiev un grup de lideri europeni, inclusiv pe ministrul britanic de externe, Yvette Cooper, și pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Au mai fost prezenți prim-miniștri din Danemarca, Suedia, Norvegia, Islanda, Estonia și Letonia, precum și președintele Finlandei, Alexander Stubb.

Oaspeții vor vizita o instalație de infrastructură energetică distrusă în urma recentelor atacuri cu rachete și drone ale Rusiei, care au lăsat milioane de ucraineni fără energie în timpul uneia dintre cele mai reci ierni din ultimii ani. Va avea loc și o videoconferință a „coaliției celor dispuși”, condusă de Franța și Marea Britanie, și a Consiliului Ucraina-Țările Nordice.

În discursul său aniversar, Zelenski a condamnat asaltul aerian al lui Putin împotriva civililor. El a spus că, deoarece Putin nu este „capabil să învingă Ucraina pe câmpul de luptă”, în schimb „atacă clădiri de apartamente și centrale electrice”.