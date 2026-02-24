search
Marți, 24 Februarie 2026
Nicușor Dan, după reuniunea Coaliției de Voință: „Securitatea României și a întregului continent este strâns legată de cea a Ucrainei”

Publicat:

Președintele Nicușor Dan a participat marți, 24 februarie, cu prilejul împlinirii a patru ani de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, la reuniunea Coaliției de Voință, alături de lideri europeni și parteneri internaționali care împărtășesc aceeași poziție față de agresiunea Moscovei. În mesajul transmis după întâlnire, șeful statului a reafirmat sprijinul ferm al României pentru Kiev.

Președintele a elogiat rezistența poporului ucrainean. FOTO AFP
Președintele a elogiat rezistența poporului ucrainean. FOTO AFP

Într-o postare pe platforma X, Nicușor Dan a transmis că România va continua să fie un partener de încredere pentru Ucraina, atât pe plan militar, cât și diplomatic  și a subliniat importanța menținerii unității occidentale în fața războiului.

„România va continua să ofere tot sprijinul necesar Ucrainei pentru a se apăra și a negocia pacea dintr-o poziție de forță”, a scris președintele în postarea sa, insistând asupra faptului că securitatea regională depinde de capacitatea Kievului de a rezista agresiunii ruse.

Șeful statului a elogiat rezistența poporului ucrainean, pe care o consideră exemplară.

„Ucraina luptă cu demnitate și curaj pentru a ne apăra pe toți, și pentru asta suntem recunoscători. O perioadă atât de lungă de război face ca reziliența poporului ucrainean să fie cu atât mai admirabilă. Vă suntem alături pentru a obține o pace justă și cuprinzătoare și pentru a stabili garanții de securitate care să prevină posibilitatea unei noi agresiuni din partea Rusiei”, a afirmat Nicușor Dan.

Securitatea României, legată de securitatea Ucrainei

Nicușor Dan a subliniat și necesitatea consolidării garanțiilor de securitate pentru Ucraina, avertizând că stabilitatea întregului continent depinde de capacitatea acesteia de a preveni noi agresiuni.

„Acest lucru rămâne esențial pentru noi, deoarece securitatea României și a întregului continent este strâns legată de cea a Ucrainei”, a punctat președintele.

Palatul Cotroceni va fi iluminat în această seară în culorile drapelului Ucrainei.

Pentru a onora victimele războiului și a transmite un mesaj de solidaritate, Palatul Cotroceni va fi iluminat în această seară în culorile drapelului Ucrainei.

