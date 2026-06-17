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Târguială geopolitică la G7. Trump e de acord să sprijine Ucraina, dar cu un preț: Europa să intervină pentru deminarea Strâmtorii Ormuz

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Război în Ucraina
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Summitul G7 desfășurat la Évian-les-Bains, în Franța, a adus o surpriză pentru liderii occidentali: în locul unor tensiuni așteptate cu Donald Trump în privința Ucrainei și Iranului, discuțiile s-au încheiat într-o notă mai optimistă privind relațiile transatlantice.

Donald Trump și-a schimbat tonul. FOTO AFP
Donald Trump și-a schimbat tonul. FOTO AFP

Potrivit Politico, liderii europeni au intrat în reuniune pregătiți pentru confruntări, însă după prima zi de discuții au ieșit „mai puțin nervoși” și cu un sentiment de relansare a dialogului cu Washingtonul. 

Deschidere față de Ucraina, în schimbul sprijinului pentru Iran

Schimbarea de ton a venit pe fondul disponibilității lui Trump de a crește presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina. În același timp, liderul american ar avea nevoie de sprijin din partea aliaților pentru stabilizarea unui acord de încetare a focului cu Iranul.

În acest context, diplomați europeni citați de Politico spun că prinde contur un posibil compromis.

Trump ar susține mai puternic Ucraina, în schimbul implicării europene în securizarea Strâmtorii Ormuz, zonă strategică pentru transportul global de energie, afectată de conflictul din Orientul Mijlociu.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că discuțiile purtate cu președintele american oferă „un anumit sentiment de optimism”, deși diplomații avertizează că pozițiile lui Trump pot fi imprevizibile.

Inițial, declarațiile lui Trump au generat îngrijorări în rândul aliaților, mai ales după ce a sugerat că un acord cu Iranul i-ar permite să se concentreze pe negocieri de pace între Rusia și Ucraina.

De asemenea, o convorbire telefonică de aproape o oră cu Vladimir Putin a alimentat temerile că Washingtonul ar putea relaxa presiunea asupra Moscovei.

În acest context tensionat, liderii europeni se temeau de o eventuală repoziționare a SUA în detrimentul intereselor Kievului.

Anunțul surpriză: sancțiuni pentru Rusia

Atmosfera s-a schimbat însă după o întâlnire de aproximativ 70 de minute între Donald Trump și Volodimir Zelenski.

În urma discuțiilor, liderul american a anunțat că Statele Unite vor reimpune sancțiuni asupra sectorului petrolier rus.

„Rusia trebuie să ajungă la un acord”, a declarat Trump.

Decizia a fost interpretată de participanți drept un semnal de deschidere către pozițiile europene privind Ucraina.

„Prețul” sprijinului american

În ciuda acestui gest, liderii occidentali subliniază caracterul tranzacțional al abordării lui Trump.

Potrivit diplomaților citați de Politico, președintele american a cerut sprijin politic și logistic pentru acordul cu Iranul, inclusiv ajutor pentru deminarea Strâmtorii Ormuz.

„Va avea nevoie de capacitățile aliaților pentru a curăța Ormuzul de mine”, a declarat unul dintre oficiali, adăugând că „trebuie să existe și concesii pe Ucraina”.

Deși public Trump a minimalizat nevoia de ajutor european, în discuțiile private ar fi insistat asupra acestui sprijin.

Ofensivă diplomatică a liderilor europeni

Rezultatul pozitiv al summitului a fost influențat și de eforturile liderilor europeni de a menține un dialog constructiv cu Trump.

Președintele francez Emmanuel Macron a încercat să prelungească șederea acestuia la summit, invitându-l la o cină la Palatul Versailles, în timp ce alți lideri au avut întâlniri bilaterale pentru a reduce tensiunile.

Italia și Germania au adoptat, la rândul lor, o abordare conciliantă, în timp ce Volodimir Zelenski a apelat la argumente simbolice, prezentând imagini ale distrugerilor provocate de atacurile rusești.

Miza: summitul NATO

Strategia liderilor europeni a avut un obiectiv clar: menținerea SUA pe linia sprijinului pentru Ucraina înaintea summitului NATO programat luna viitoare.

Un oficial european citat de Politico a rezumat situația:

„Trebuie să trecem de acest moment și să ajungem la Ankara”.

Amintim că Donald Trump intenționează să solicite companiilor americane din industria apărării să producă arme sub licență în Europa și Ucraina. Anunțul a fost făcut miercuri la summitul G7 de la Evian, Franța, pe fondul nevoilor urgente ale Ucrainei de sisteme de apărare aeriană.

Președintele Statelor Unite și-a reconsiderat poziția față de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și nu mai crede că Moscova poate obține o victorie militară decisivă. 

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