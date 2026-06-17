Anunț istoric la G7: Trump dă undă verde pentru producția de rachete americane în Europa și Ucraina

Donald Trump intenționează să solicite companiilor americane din industria apărării să producă arme sub licență în Europa și Ucraina. Anunțul a fost făcut miercuri la summitul G7 de la Evian, Franța, pe fondul nevoilor urgente ale Ucrainei de sisteme de apărare aeriană.

Președintele Donald Trump intenționează să solicite companiilor americane din domeniul apărării să producă arme sub licență în Europa și Ucraina, potrivit unor oficiali.

„Ei ar dori să poată face acest lucru, vom analiza situația”, a declarat Trump reporterilor miercuri, 17 iunie, când a fost întrebat despre aceste planuri în cadrul unei conferințe de presă organizate la summitul G7 de la Evian, Franța.

Ucraina are nevoie critică de rachete interceptoare pentru a opri rachetele balistice rusești. Aceste sisteme pot fi produse deocamdată doar de SUA, iar stocurile americane sunt sub presiune după livrările anterioare. Trump le-a spus aliaților că va analiza posibilitățile de acordare a licențelor de producție, scrie Bloomberg.

Ce înseamnă producția sub licență

Acordurile de licențiere permit companiilor europene sau ucrainene să fabrice arme americane pe teritoriul lor, sub supervizarea producătorului original. SUA au mai acordat astfel de licențe – rachetele Patriot sunt produse sub licență în Germania – dar păstrează în general controlul strict asupra acestor acorduri din cauza preocupărilor legate de proprietatea intelectuală.

Ce au spus liderii europeni la G7

Cancelarul german Friedrich Merz a confirmat că discuțiile vizează licențe cuprinzătoare acordate producătorilor europeni și ucraineni. El a subliniat că toate țările se confruntă cu o capacitate de producție insuficientă și că licențierea este o soluție pentru a compensa acest deficit.

Reuniunea de la Evian a fost considerată un succes pentru Ucraina. Președintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu Trump și a fost semnată o declarație comun de către toți aliații, inclusiv SUA. Trump și-a exprimat totodată disponibilitatea de a intensifica sancțiunile împotriva Rusiei.