Ucraina a primit de la Israel un sistem antiaerian PATRIOT, anunță Zelenski

„Un sistem israelian (de tip PATRIOT) funcționează în Ucraina, este o lună de când funcționează”, a spus Zelenski într-o conferință de presă la Kiev.

Președintele nu a precizat dacă sistemul a fost achiziționat de Ucraina sau oferit gratuit de Israel. Sistemul PATRIOT este unul dintre cele mai avansate echipamente de apărare antirachetă și va întări semnificativ capacitatea Ucrainei de a contracara atacurile aeriene rusești.