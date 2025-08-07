Cum au avariat rușii de două ori radarul unui sistem Patriot în Ucraina. Dezvăluirea unui general NATO

Forțele ruse au reușit să avarieze în două rânduri radarul unui sistem de apărare antiaeriană Patriot aflat în serviciul armatei ucrainene, potrivit unor declarații făcute de general-maiorul Mike Keller, adjunct al comandantului Misiunii NATO pentru Ucraina. Informația a fost prezentată într-un interviu acordat publicației Frankfurter Allgemeine Zeitung, în care Keller a detaliat provocările din spatele menținerii operaționale a tehnicii occidentale pe frontul ucrainean.

Potrivit acestuia, primul atac a avut loc în urmă cu câteva luni, iar daunele suferite de radarul Patriot au fost considerate, inițial, irecuperabile de către producător. Echipamentul a fost transportat în Germania, unde experții au declarat că reparația este imposibilă și că va fi nevoie de înlocuirea completă – proces care ar fi durat câțiva ani. În contextul amenințărilor constante din partea Rusiei, Ucraina nu-și putea permite o astfel de pauză operațională.

În lipsa unei soluții standard, reparația a fost preluată de specialiști ai Comandamentului Forțelor Terestre ale SUA în Europa și Africa (USAREUR-AF), cu sediul în Wiesbaden. „Timp de o săptămână, au lucrat în ture de 16 ore pentru a recondiționa radarul”, a precizat generalul. Efortul a fost încununat de succes: sistemul a fost repus în funcțiune și a revenit în Ucraina în luna iulie.

Însă doar câteva săptămâni mai târziu, radarul a fost din nou lovit, de această dată în urma unui atac recent al forțelor ruse. Keller a confirmat o nouă intervenție a echipelor americane din Germania, în încercarea de a remedia pagubele și a menține sistemul operațional. Până în prezent, autoritățile ucrainene nu au comentat public cele două incidente.

„Nu ne-am resemnat. Am mobilizat din nou specialiștii din Wiesbaden – oameni cu experiență în forțele aeriene, care au reușit să readucă radarul la viață. În iulie, a fost din nou trimis în Ucraina. Iar acum, din păcate, am înregistrat o nouă avarie”, a spus Keller în interviu.

Dinamica ajutorului militar

În cadrul aceleiași discuții, reprezentantul NATO a explicat că o parte a asistenței militare către Ucraina are caracter planificat, în timp ce altă parte reprezintă reacții punctuale la evenimente neprevăzute, cum ar fi pierderea unei componente esențiale precum radarul Patriot.

Keller a mai menționat că ritmul livrărilor a suferit un recul temporar după revenirea lui Donald Trump în fruntea administrației americane, dar fluxul logistic a fost reluat. În medie, NATO transportă lunar în Ucraina aproximativ 18.000 de tone de ajutor – arme, muniție, echipamente și vehicule.

Totodată, există un fond de intervenție rapidă de 100 de milioane de euro, utilizat pentru nevoile urgente ale forțelor ucrainene. Din acest buget au fost achiziționate, de exemplu, 100 de ATV-uri destinate operațiunilor rapide desfășurate în apropierea liniei frontului.

Despre tancuri, drone și noua față a războiului

În ceea ce privește absența tancurilor din ultimele tranșe de sprijin occidental, Keller susține că această schimbare reflectă natura evolutivă a conflictului. Potrivit lui, terenul și tacticile au făcut ca tancurile să nu mai fie o prioritate operațională, în timp ce dronele au devenit esențiale.

Oficialul NATO afirmă că Ucraina își propune o capacitate de producție internă de până la 10 milioane de drone anual – o cifră ambițioasă, care indică transformarea războiului într-un conflict al tehnologiilor ieftine și eficiente, mai degrabă decât al armamentului greu.

În luna iulie, Germania a anunțat că va furniza două sisteme Patriot suplimentare Ucrainei. Declarațiile privind posibile livrări suplimentare din partea SUA au fost ambigue: Donald Trump a evocat cifre între 16 și 17 unități, fără a preciza dacă este vorba despre sisteme complete, lansatoare sau doar rachete.

Analiștii au sugerat că declarația se referă, cel mai probabil, la lansatoare – parte dintr-un pachet mai amplu de sprijin coordonat între SUA și partenerii europeni. Olanda, de pildă, a fost prima țară care a anunțat că va contribui financiar la achiziția de rachete pentru Patriot în cadrul programului PURL.