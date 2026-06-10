Ucraina a lovit cu drone un muzeu istoric din Crimeea, anexată de Rusia. Guvernatorul regiunii Sevastopol: „Inamicul va plăti pentru acest sacrilegiu!”

Drone ucrainene au lovit miercuri, 10 iunie, un muzeu istoric din Sevastopol, în Crimeea anexată de Rusia, potrivit autorităților locale, în contextul intensificării atacurilor aeriene asupra peninsulei.

Mihail Razvojaev, guvernatorul instalat de Rusia la Sevastopol,a declarat că acoperișul muzeului, unul dedicat Războiului Crimeii din 1853-1856, a fost cuprins de flăcări în urma atacului, potrivit Reuters.

„Inamicul va plăti pentru acest sacrilegiu!”, a transmis acesta pe Telegram, fără a da detalii despre eventuale victime.

În paralel, autoritățile din Crimeea au redus traficul feroviar pe timpul nopții, după un alt atac recent în care un mecanic de tren a fost rănit, iar un coleg de-al său a murit.

Situația de securitate rămâne tensionată și în alte regiuni din Rusia.

În orașul Novokuibîșevsk, un important hub petrolier de pe Volga, autoritățile au anunțat respingerea unor atacuri cu drone, iar populația a fost sfătuită să se adăpostească, în contextul alertelor aeriene și suspendării transportului public.

Incidente au fost raportate și în alte zone, inclusiv în regiunile Rostov și Vladimir, unde resturi de drone au provocat incendii la instalații civile și industriale.

Mai multe regiuni îndepărtate din Rusia, inclusiv din Munții Ural, au emis alerte de raid aerian.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, peste 300 de drone ucrainene au fost interceptate într-o singură noapte, dintre care mai multe se îndreptau spre Moscova.

Reuters notează că nu a putut verifica independent aceste informații.

Amintim că, luna trecută, autoritățile instalate de Rusia în Crimeea au raportat un atac ucrainean de amploare asupra orașului Sevastopol, în timpul căruia ar fi fost folosite drone și rachete, inclusiv Storm Shadow.

Anterior, forțele de Apărare ale Ucrainei loviseră mai multe obiective militare rusești importante, printre care un centru de control al traficului naval din Sevastopolul ocupat.