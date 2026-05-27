Explozii în lanţ în Crimeea, în apropierea unor obiective militare. Guvernatorul prorus susţine că Ucraina a folosit rachete Storm Shadow

Autoritățile instalate de Rusia în Crimeea au anunțat un atac ucrainean de amploare asupra orașului Sevastopol, în timpul căruia ar fi fost folosite drone și rachete, inclusiv Storm Shadow.

Noapte de foc în Crimeea, unde unitățile de apărare antiaeriană din Sevastopol au respins, potrivit autorităților instalate de Moscova, un atac ucrainean de amploare desfășurat în noaptea de marți spre miercuri asupra orașului-port.

Guvernatorul prorus Mihail Razvojaev a declarat pe Telegram că aproximativ 20 de drone au fost doborâte și a susținut că în atac ar fi fost utilizate și rachete Storm Shadow. Potrivit acestuia, nu au fost înregistrate victime, însă mai multe clădiri au fost avariate, inclusiv un sediu regional al băncii centrale ruse și un bloc de locuințe cu opt etaje.

Rachetele Storm Shadow sunt dezvoltate de un consorțiu franco-britanic, iar utilizarea lor în conflict a generat în mod repetat reacții dure din partea Moscovei. Rusia, care a anexat Crimeea în 2014, a protestat anterior față de furnizarea acestor arme Ucrainei, convocând ambasadorii Marii Britanii și Franței.

În acelaşi timp, surse media ucrainene, citate de Agerpres, au relatat că atacul ar fi vizat mai multe obiective militare și strategice din peninsulă, inclusiv comandamentul Flotei ruse din Marea Neagră, utilizat ca centru de coordonare pentru operațiunile din Ucraina.

Publicația ucraineană Dialog a scris că explozii au fost raportate în apropierea mai multor aerodromuri militare din Crimeea, inclusiv Belbek, Kacea și Saki, în timp ce alte comentarii pe reţelele sociale au indicat explozii în proximitatea unor instalații militare din mai multe zone ale peninsulei.

În sudul Rusiei, un alt atac a fost raportat în orașul Taganrog, unde o unitate de reparații și întreținere a avioanelor militare ar fi fost ținta unei lovituri. Autoritățile locale au anunțat că două persoane au fost rănite, după ce sistemele de apărare aeriană ar fi interceptat o rachetă.

Ministerul rus al Apărării a transmis, prin agenția Interfax, că în total 140 de drone au fost doborâte în cursul nopții de marți spre miercuri, fără a preciza toate regiunile vizate.

De partea cealaltă, autoritățile ucrainene au anunțat pe Telegram că atacurile rusești asupra regiunilor Dnipropetrovsk și Zaporojie au provocat 21 de răniți.

Totodată, în nordul Ucrainei, orașul Cernigău a fost ținta unui atac masiv cu drone în cursul aceleiași nopți, în urma căruia au fost raportate cel puțin 15 explozii. Șeful administrației militare locale, Dmitro Brîjinski, a declarat că o întreprindere a fost lovită, fără a oferi detalii suplimentare.