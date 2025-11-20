Ucraina a identificat un comandant rus care ar fi ordonat masacrul de la Bucea, din 2022. Iuri Vladimirovici Kim este acuzat de 17 crime

Ucraina a identificat un comandant rus suspectat de crime de război la Bucea, afirmând că acesta ar fi contribuit la masacrul din 2022, când peste 450 de civili au fost ucişi şi aruncaţi într-o groapă comună.

Autoritățile ucrainene au anunțat că au identificat un comandant rus ca principal suspect în cazul crimelor comise în 2022 la Bucea, suburbie a Kievului, considerând că această măsură reprezintă un pas crucial în stabilirea lanțului de comandă responsabil pentru execuțiile în masă ale civililor care au avut loc acolo, informează CNN.

În 2022, după ce forțele ruse au ocupat orașul Bucea timp de aproximativ o lună la începutul invaziei, acestea au lăsat în urmă sute de cadavre pe străzi, oficialii ucraineni estimând că peste 450 de corpuri au fost recuperate din gropi comune, în timp ce sute de persoane au fost ucise în localitățile din apropiere.

Până acumr, procurorii ucraineni au emis notificări de suspiciune pentru zeci de soldați ruși implicați în masacrul de la Bucea, etapă procedurală care poate conduce ulterior la emiterea unui mandat de arestare. Totuși, această notificare recentă este prima care vizează un comandant al armatei ruse, un pas pe care autoritățile îl consideră esențial pentru tragerea la răspundere a celor aflați la nivel înalt.

„Notificarea de suspiciune pe numele unui comandant al unei unități a forțelor armate ruse reprezintă un pas extrem de important către justiție pentru crimele de război sistematice și la scară largă comise în Bucea”, a declarat procurorul general adjunct al Ucrainei, Andrii Leșcenko, citat de fundația internațională Global Rights Compliance, organizație care sprijină autoritățile ucrainene în anchetă.

Kremlinul, în schimb, a calificat evenimentele de la Bucea drept „o înscenare și o falsificare”.

Comandantul rus este acuzat de 17 crime

Comandantul acuzat, Iuri Vladimirovici Kim, care nu se află în arest, este vizat pentru 17 crime și patru cazuri de rele tratamente aplicate civililor de trupele aflate sub comanda sa.

Avocații de la Global Rights Compliance au precizat că dosarul împotriva lui se bazează pe un volum semnificativ de dovezi, incluzând mărturii ale martorilor şi analize criminalistice, și că idatele colectate arată că acesta ar fi ordonat în mod deliberat soldaţilor săi „să vâneze”, să rănească și să ucidă persoane percepute ca sprijinind forțele ucrainene și, ulterior, să ardă cadavrele victimelor pentru a ascunde crimele.

„Cazul evidențiază o abordare metodică a crimelor de război comise de forțele rusești, indicând faptul că multe atrocități din Bucha au făcut parte dintr-un plan criminal extrem de coordonat care implică conducerea rusă”, a comunicat Global Rights Compliance.

„Probele arată că Iuri Vladimirovici Kim este suspectat de răspundere penală pentru 17 omoruri și patru cazuri de maltratare comise intenționat de forțele aflate sub comanda sa în Bucea”, se mai arată în notificarea oficială a autorităților ucrainene.

Iuri Vladimirovici Kim, care a condus un pluton din Divizia 76 Aeriană a armatei ruse, nu se află deocamdată în custodia autorităților ucrainene, a precizat Jeremy Pizzi, consilier juridic la Global Rights Compliance, amintind că, în mai 2022, o anchetă jurnalistică identificase deja rolul acestei divizii, printre altele, în evenimentele tragice de la Bucea.

„Am trecut de etapa de a trage la răspundere autorii de rang inferior; acum descoperim lanțul deciziilor de comandă prin care ordinele obișnuite s-au transformat în execuții în masă ale civililor”, a declarat Maksîm Ţuţkiridze, prim-adjunct al șefului Poliției Naționale și șef al Departamentului de Investigații.

Potrivit aceleiaşi surse, probele disponibile indică existența unui plan sistematic orchestrat de conducerea rusă, care constituie un element fundamental pentru anchetele viitoare, care vor avea rolul de a stabili întreaga responsabilitate a liderilor militari implicați în atrocitățile comise la Bucea.