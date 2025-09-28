search
Duminică, 28 Septembrie 2025
Adevărul
13 comandanți ruși implicați în masacrul de la Bucea, identificați de The Times. Cine sunt ofițerii acuzați de execuții, violuri și tortură

0
0
Publicat:

Un amplu material publicat de cotidianul britanic The Times a scos la iveală identitatea a 13 comandanți ruși implicați direct în atrocitățile comise la Bucea, orașul ucrainean devenit simbol al crimelor de război ale Rusiei.

Macelul de la Bucea/FOTO:Arhiva
Macelul de la Bucea/FOTO:Arhiva

Jurnaliștii notează că ofițerii au fost identificați cu ajutorul unor echipe independente de juriști și investigatori, folosind informații din surse deschise, iar datele au fost confirmate de serviciile speciale ucrainene. Opt dintre numele prezentate apar deja în dosarele procurorilor de la Kiev, ca bază pentru viitoare mandate de arestare și pentru sesizarea Curții Penale Internaționale.

Generali și colonei, implicați în violuri și execuții sumare

În fruntea listei se află general-colonelul Aleksandr Chaiko, comandantul Districtului Militar Estic, cel mai înalt ofițer rus prezent în Ucraina în primele săptămâni ale invaziei. Alături de el, generalul-maior Serghei Chubarikin, conducătorul Diviziei 76 de parașutiști – trupă de elită responsabilă pentru cele mai multe atrocități din Bucea: execuții, torturi, jafuri.

Printre cei numiți de The Times se regăsesc:

generali rusi jpg

-colonelul Azatbek Omurbekov, acuzat de crime directe, inclusiv violuri și torturi;

-general-colonelul Aleksandr Sancik, sub comanda căruia civilii au fost agresați și violați;

-general-colonelul Valeri Solodciuk, promovat recent de Vladimir Putin;

-colonelul Iuri Medvedev, comandantul trupelor responsabile de peste 40 de violuri, ucis ulterior de propriii soldați;

-colonelul Andrei Kondrov, implicat în execuții și jafuri;

colonelul Artiom Gorodilov, sancționat de SUA pentru crime împotriva civililor;

-locotenent-colonelul Denis Suvorov, care a răpit, torturat și ucis un ofițer ucrainean;

-colonelul Aleksei Tolmacev, acuzat de execuții simulate și tratamente inumane;

-general-maiorul Vladimir Seliverstov, aflat la punctul de comandă de pe strada Iablunskaia, epicentrul masacrelor;

-general-maiorul Vadim Pankov, care ar fi ordonat uciderea a 30 de civili și forțarea altora să strângă cadavrele rușilor;

-colonelul Serghei Karasiov, acuzat că a agresat o femeie și a împușcat un civil.

Bucea – „Srebrenica acestui război”

„În cele 29 de zile în care Bucea a fost sub ocupație, armata rusă a comis atrocități care fac ca acest oraș să fie pentru totdeauna sinonim cu crimele de război. Este Srebrenica acestui conflict”, scriu jurnaliștii britanici.

Bilanțul este cutremurător: peste 500 de oameni uciși, dintre care peste 100 îngropați în gropi comune lângă biserică. Zeci de persoane sunt încă date dispărute. Organizația Națiunilor Unite a catalogat masacrul drept „epurare etnică” și „crimă împotriva umanității”.

„Nimeni nu va scăpa”

„Cu sprijinul Marii Britanii, al Uniunii Europene și al Statelor Unite, vom ajunge la un proces echitabil și fiecare criminal de război va fi pedepsit. Fie că se va întâmpla peste 10 sau 20 de ani, dar se va întâmpla”, a declarat procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravcenko.

În timp ce Kievul adună probe și construiește dosarele de urmărire penală, Moscova continuă să nege. Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a repetat teza oficială potrivit căreia masacrul de la Bucea ar fi fost o „înscenare”, acuzând ONU că „acoperă regimul de la Kiev”.

Rusia

