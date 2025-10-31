Video Brațul lung al justiției ucrainene a ajuns până în Siberia. Un locotenent-colonel rus a fost eliminat într-un atac condus de GRU

Serviciul de informații militare (HUR) a publicat imagini cu explozia unei mașini în regiunea Kemerovo, sud-vestul Siberiei. La volan se afla locotenent-colonelul Veniamin Mazzherin, acuzat de Kiev de implicare în crime de război în prima lună a invaziei rusești, relatează presa ucraineană.

Explozia a avut loc pe 25 octombrie. Veniamin Mazzherin, născut în 1980, a servit în unitatea specială OMON „Obereg” din cadrul Rosgvardia (Garda Națională) din regiunea Kemerovo.

Într-un comunicat publicat pe canalul său Telegram, GUR a anunțat: „Pedeapsă pe măsura faptelor: un locotenent-colonel rus din OMON implicat în crime de război în regiunea Kiev a fost eliminat în Rusia”.

Potrivit HUR, „Obereg” se numără printre mai multe unități din cadrul Rosgvardia legate de numeroase crime comise în regiunea Kiev în perioada februarie-martie 2022.

În această perioadă, forțele ruse au ocupat mai multe orașe din regiunea Kiev, între care Bucea, Irpin și Hostomel, ca parte a ofensivei în cele din urmă eșuate de a cuceri capitala Ucrainei.

După retragerea trupelor ruse la sfârșitul lunii martie - începutul lunii aprilie, autoritățile ucrainene și observatorii internaționali au documentat dovezi ale a ceea ce au descris drept crime de război sistematice împotriva civililor. Potrivit Poliției Naționale Ucrainene și Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, peste 1.000 de cadavre ale civililor, unele prezentând semne de tortură, au fost găsite în regiunea Kiev, aproximativ 450 doar în Bucea.

HUR a declarat că Procuratura Generală a inițiat proceduri penale împotriva militarilor din unitate pe baza probelor colectate și a mărturiilor martorilor oculari, în special pentru presupuse încălcări ale legislației de război.

Serviciile de informații militare au precizat că a identificat numele militarilor unității „Obereg” în aprilie 2022 și a promis o „pedeapsă justă” pentru crimele de război.