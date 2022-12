Mărturiile unui dezertor din infama Brigadă 64, care a comis masacre în Bucea: „Erau descreierați cărora le plăcea să ucidă”

Nikita Cibrin este un soldat din infama Brigadă 164 care a fost acuzată de atrocități împotriva civililor în Bucea și în localități din regiunea Kiev. A dezertat din armata rusă în septembrie și a fugit în Europa, relatează CNN.

Soldatul rus este bântuit de amintirea camarazilor săi pe care i-a văzut fugind după ce au violat o mamă și o fiică în timp ce unitatea lor era desfășurată în regiunea Kiev, în martie.

„Nu au fost niciodată pedepsiți. Doar concediați. Pur și simplu li s-a spus să plece. Au fost demiși din război și asta a fost tot”, a dezvăluit el, precizând că deși li s-a aplicat o pedeapsă corporală, totuși nu au fost propriu-zis trași la răspundere.

Cibrin provine din orașul Iakuțk (Siberia) și a făcut parte din Brigada Motorizată 64, infama unitate rusească căreia i s-au atribuit numeroase atrocități la Bucea, Borodianka și alte localități aflate la nord de Kiev.

Ministerul ucrainean al Apărării i-a desemnat criminali de război pe soldații din această brigadă după ce autoritățile ucrainene au descoperit gropi comune și cadavre de civili pe străzi în urma retragerii trupelor rusești din regiunea Kiev.

Potrivit documentelor militare ale lui Chibrin, consultate de CNN, comandantul brigăzii sale a fost Azatbek Omurbekov, supranumit „Măcelarul de la Bucea". În timp ce SUA, UE și Regatul Unit au impus sancțiuni celor responsabili de aceste crime de război, președintele rus a reușit să stârnească revolta întregii lumi acordând un titlu onorific soldaților și elogiind-o pentru „eroism”.

Kremlinul a negat orice implicare în masacre, reiterând totodată afirmațiile nefondate potrivit cărora imaginile cu cadavrele civililor ar fi false.

Cibrin a acordat un interviu pentru CNN dintr-o țară europeană în care a cerut azil și a oferit detalii despre crimele la care spune că a fost martor și despre care a auzit mărturii. El susține că este pregătit să depună mărturie împotriva unității sale la o curte penală internațională. Cibrin susține că el însuși nu a luat parte la crime.

„Nu am asistat la crime, dar am văzut violatori fugind, fiind urmăriți (de membri de rang superior ai unității) pentru că au comis violuri", a spus el.

El a mai spus că unitatea avea „ordinul direct de a ucide" pe oricine transmitea informații despre pozițiile unității, fie că era vorba de militari sau de civili.

"Dacă vedeam pe cineva cu un telefon, aveam voie să îl împușcăm", a spus el subliniind că fără îndoială unii dintre camarazii săi nu aveau probleme să ucidă civili neînarmați.

„Există descreierați cărora le face plăcere să ucidă un om. Astfel de sălbatici au apărut acolo", a spus el.

Comandanții au închis ochii

Chibrin a descris, de asemenea, jafuri generalizate, soldații ruși furând calculatoare, bijuterii și tot ce era pe gustul lor.

„Nu au ascuns deloc acest lucru. Mulți din unitatea mea, când am părăsit Lipovka și Andreevka la sfârșitul lunii martie, au luat automobile, vehicule, au luat mașini civile și le-au vândut în Belarus", a spus el. "Mentalitatea este că, dacă furi ceva, ești bun. Dacă nu te prinde nimeni, bine! Dacă vezi ceva care este scump și îl furi și nu ești prins, ești bun."

Cât despre comandanții unității, Cibrin susține că aceștia erau la curent cu crimele, violurile și jafurile, dar nu au arătat un interes prea mare pentru a-i pedepsi pentru aceste fapte.

"Au reacționat așa: Mă rog. S-a întâmplat. Și ce dacă? De fapt, nu a existat nicio reacție", a spus el. "Disciplina se duce [pe apa sâmbetei], nu există disciplină".

Chibrin nu are nicio îndoială că Rusia va pierde în cele din urmă războiul împotriva Ucrainei, dar până atunci se vor pierde multe vieți.

„Pentru că Rusia nu se va opri până când nu va fi vărsat extrem de mult sânge, până când nu va muri toată lumea. Soldații sunt carne de tun pentru ei. Ei nu îi respectă", a spus el.

Cibrin, care a avut ocazia să participe la lupte, spune că echipamentul de care dispun soldații ruși este mult inferior armelor la care are acces Ucraina.

Ucraina primește unele dintre cele mai avansate arme disponibile de la aliații săi occidentali, pe când armata rusă se bazează pe echipamente din epoca sovietică folosite în timpul războiului din Afganistan din anii 1980.

„Bineînțeles că Rusia va pierde. Pentru că întreaga lume sprijină Ucraina. Să crezi că ei (rușii) vor câștiga este o prostie", a spus el. "Ei au crezut că vor ocupa Kievul în trei zile. Ce zi este acum [de război]? A 260-a? Au crezut că vor veni în Ucraina și vor fi întâmpinați cu flori. Dar li s-a spus să se ducă dracului și ucrainenii au aruncat în ei cu cocktailuri Molotov".

'Ne-au mințit'

Bărbații din unitatea sa erau la fel de prost pregătiți pentru luptă pe cât de vechi le erau echipamentele, potrivit lui Cibrin. Antrenamentul pe care l-a primit unitatea sa a constat în faptul că comandanții le dădeau o armă, o țintă și 5.000 de gloanțe.

"Continuați să trageți și apoi sunteți liberi să plecați. Nimeni nu făcea nimic. Nu exista o pregătire reală. Am lucrat cu un computer, la birou, am lucrat ca tăietor de iarbă...", a spus el.

Lipsa de pregătire a devenit evidentă odată ajuns în Ucraina. Aceiași oameni care se lăudau că sunt "ca Rambo" înainte de a fi desfășurați s-au întors frânți, a spus el. "Cei care spuneau că vor împușca ușor ucraineni, când s-au întors de pe front... nici măcar nu puteau vorbi cu mine. Au văzut războiul, au văzut înfrângerea, și-au văzut [camarazii] combatanți uciși, au văzut cadavre. Și-au dat seama - dar nu au putut fugi".

El a spus că mulți dintre bărbați erau slab pregătiți și că majoritatea nu aveau nicio idee despre destinația lor.

„A fost o mare minciună. A fost un antrenament militar cu armata belarusă. Și ne-au mințit. Pe 24 februarie au spus pur și simplu că toată lumea va merge la război", a spus Chibrin, adăugând că inițial a refuzat să meargă.

„Primul lucru pe care l-am spus a fost: Comandante, du-te dracului, nu vreau să merg la război, iar el a replicat: Hei tu, vei avea mari probleme, vei merge la închisoare și familia ta va avea mari probleme... și m-a atacat, m-a pus într-un vehicul special și a închis ușa. Iar eu nu am putut să o deschid [din interior]. Așa am plecat în Ucraina".

Cibrin a petrecut luni întregi în Ucraina, cu intermitențe. Când Brigada 64 s-a retras la sfârșitul lunii martie de la nord-vest de Kiev, în urma ofensivei eșuate de acolo, el și unitatea sa s-au întors în Belarus.

Dezertarea

Rănit la spate, a fost dus la un spital militar din Rusia, dar a fost nevoit să se întoarcă în Ucraina în luna mai. De data aceasta, a fost trimis în regiunea Harkov din estul Ucrainei, și apoi a ajuns în pădurile din jurul orașului Izium. A fost momentul când a prins ocazia să evadeze - s-a urcat într-un camion ce părăsea frontul după ce comandanții unităților din apropiere au început să fugă.

"Am sărit și am fost mirat să văd băieți care plecau și ei din Ucraina. Ei spuneau că nu vor să [lupte] în război, că au plătit bani comandantului (pentru a conduce). Și aștept și aștept și aștept și apoi suntem aproape de granița cu Rusia și mașina se oprește și sărim cu toții. Ajung la granița cu Rusia și spun că am nevoie de ajutor medical", a dezvăluit soldatul rus.

Odată întors în Rusia, Chibrin a spus că a petrecut aproape o lună în spital, cea mai mare parte din această perioadă fiind țintuit la pat din cauza unor dureri de spate cumplite.

„Mi-au spus că, dacă vreau să merg la un sanatoriu special, trebuie să semnez o hârtie prin care să spun că mă voi întoarce să lupt în război", a spus el.

Refuzând să semneze, Chibrin a spus că se pregătea să depună actele pentru a obține anularea contractului său militar atunci când guvernul rus a anunțat o mobilizare parțială în septembrie.

„Prietenii mei mi-au spus: 'Trebuie să găsești un loc și să te ascunzi, contractul tău nu va fi anulat din cauza mobilizării", a spus el. Știind că trebuie să plece cât mai departe posibil de orașul Habarovsk, în estul îndepărtat, unde era staționat, Cibrin a fugit la Sankt Petersburg de unde a luat un tren spre Belarus. A mers mai departe în Kazahstan, de unde a călătorit în cele din urmă în țara europeană în care a cerut azil.

Acum este hotărât să vorbească despre evenimentele la care a fost martor în Ucraina, scriind chiar și un cântec împotriva războiului. "Sute de suflete, sute de trupuri de oameni pierduți. Sute de mame fără copii", spune refrenul.