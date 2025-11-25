Armata ucraineană anunță că a interceptat o rachetă hipersonică Kinjal în timpul atacului masiv al Rusiei din cursul nopții

Apărarea antiaeriană a Ucrainei a interceptat în timpul nopţii şi în această dimineaţă cele trei rachete balistice Iskander lansate de Rusia şi una dintre cele trei rachete hipersonice Kinjal lansate de forţele Kremlinului asupra teritoriului ucrainean, transmit Forţele aeriene ucrainene, potrivit EFE, citată de Agerpres.

În timpul atacurilor anterioare, Ucraina nu reuşise să intercepteze nicio rachetă balistică sau hipersonică lansată de armata rusă.

Bilanţul Forţelor aeriene confirmă o tendinţă pozitivă a procentelor de interceptare ucrainene, care coincide cu sosirea în ţară a noilor sisteme antiaeriene Patriot şi a rachetelor pentru această tehnologie.

Apărarea antiaeriană ucraineană a neutralizat, în total, 438 din cele 464 de drone utilizate de Rusia în atacul de noaptea trecută şi 14 din cele 22 de rachete.

Un număr nedeterminat de rachete şi 26 de drone de atac au lovit 15 obiective în Ucraina, nespecificate de către Forţele aeriene ucrainene, care au raportat, de asemenea, căderi de fragmente de drone interceptate în 12 locuri.

Șase morți și 13 răniți la Kiev

La Kiev, șase persoane au fost ucise şi alte 13 rănite în urma acestui atac combinat al Rusiei, care a avariat mai multe clădiri rezidenţiale, infrastructura energetică din mai multe regiuni ucrainene şi infrastructura portuară din regiunea sudică Odesa.

Președintele Volodimir Zelenski a precizat că patru dintre dronele ruseşti au pătruns în spaţiul aerian al României şi Republicii Moldova în timpul atacului.