Rafinăria NIS din Serbia s-ar putea inchide din cauza sancţiunilor impuse Rusiei

Activitatea singurei rafinării din Serbia, deţinută de compania petrolieră NIS, la care care Rusia deţine o participaţie majoritară, s-ar putea închide din cauza lipsei livrărilor de ţiţei, a anunţat marţi postul de televiziune NOVA.RS TV din Belgrad, acesta fiind cel mai recent semnal că sancţiunile americane ar putea ameninţa aprovizionarea cu carburant a ţării vecine.

NIS deţine singura rafinărie din Serbia, amplasată la Pancevo, în apropiere de capitala Belgrad, precum şi un lanţ de peste 400 de benzinării în Bosnia Herţegovina, Bulgaria şi România.

După o pauză de nouă luni, sancţiunile SUA împotriva firmei NIS au intrat în vigoare în luna octombrie. Două companii ruseşti, Gazprom Neft şi Gazprom, deţin 44,9%, respectiv 11,3% din acţiunile NIS.

După intrarea în vigoare a acestor sancţiuni, băncile au încetat să mai proceseze plăţi pentru NIS iar operatorul croat de oleoducte JANAF a încetat să mai livreze ţiţei rafinăriei de la Pancevo. Între timp, Serbia a căutat cu disperare surse alternative de aprovizionare cu ţiţei pentru iarnă.

Președintele sîrb, Aleksandar Vucic, a spus că le va oferi proprietarilor ruși, printre care se numără și Gazprom Neft și Gazprom, 50 de zile pentru a-și vinde participația la NIS sau statul sârb ar prelua operațiunile și ar face o ofertă de cumpărare.

„Serbia se confruntă cu probleme majore”, a declarat Vucic. „Când impui sancțiuni Rusiei și companiilor sale, acestea ajung să afecteze țara noastră”, a spus el, adăugând că sancțiunile ar putea afecta liniile de aprovizionare și producția de energie electrică, scrie Reuters.

Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA a impus sancțiuni sectorului petrolier rus în ianuarie, inclusiv NIS. SUA au acordat NIS derogări în mod repetat înainte ca sancțiunile să intre în vigoare în octombrie.

Luni, guvernul de la Belgrad a anunţat că există rezerve suficiente de carburanţi pentru aprovizionarea pieţei interne. Însă marţi, postul de televiziune NOVA.RS TV a informat că rafinăria de la Pancevo a încetat activitatea din cauza lipsei de ţiţei, ceea ce înseamnă că nu va mai putea produce benzină, motorină sau combustibil pentru avioane.

O sursă din interiorul rafinăriei a confirmat încetarea activităţii. Rafinăria nu are combustibili în depozite, au precizat NOVA şi sursa citată de Reuters.

Duminică, ministrul sârb al Energiei, Dugravka Djedovic Handanovic a declarat că rezervele operaţionale ale NIS şi toate celelalte rezerve stocate la NIS însumează 89.825 de tone de motorină şi 53.648 de tone de benzină. Săptămâna trecută, Handanovic a declarat că guvernul a aprobat importul a 38.000 de tone de benzină şi 66.000 de tone de motorină pentru rezervele de stat.

Washingtonul solicită ca acţionarii ruşi să îşi vândă toate acţiunile la NIS şi le-a acordat proprietarilor companiei trei luni pentru a găsi un cumpărător pentru participaţia rusească.

Statul sârb, al cărui Guvern nu a impus sancţiuni Rusiei, deţine 29,9% din acţiunile NIS, în timp ce restul aparţine micilor acţionari şi angajaţilor companiei.