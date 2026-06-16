Turcia avertizează Rusia. Ankara se teme de acțiuni „care ar putea afecta interesele țării noastre în Marea Neagră”

Turcia i-a cerut Rusiei să evite acțiuni în Marea Neagră care ar putea afecta securitatea regională și interesele Ankarei. Ministrul de Externe Hakan Fidan a reiterat, totodată, oferta Turciei de a media negocierile dintre Kiev și Moscova.

În ultimele luni, Ucraina și Rusia s-au acuzat reciproc de atacuri cu drone asupra unor petroliere în apropierea coastei nordice a Turciei, inclusiv asupra unei nave deținute de o companie turcă. Ankara a protestat atât la Kiev, cât și la Moscova în legătură cu aceste incidente.

Vorbind în cadrul unei conferințe de presă susținute la Moscova alături de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, a declarat că prioritatea Turciei este reluarea discuțiilor dintre părți și încheierea războiului cât mai curând posibil, scrie Reuters.

„Am transmis din nou disponibilitatea noastră de a găzdui următoarele runde de negocieri. Dacă părțile sunt de acord, suntem pregătiți să discutăm și despre modul în care negocierile ar putea continua într-o manieră mai orientată spre rezultate”, a spus Fidan.

„I-am transmis omologului meu așteptarea noastră de a evita orice incidente care ar putea afecta interesele țării noastre în Marea Neagră”, a adăugat Fidan, precizând că el și Lavrov au discutat despre posibile modalități de asigurare a siguranței navigației în regiune.

Acesta a mai afirmat că Turcia se opune oricăror atacuri asupra civililor și infrastructurii civile.

Kievul a solicitat Ankarei, în aprilie, să medieze conflictul prin găzduirea unei reuniuni la nivel de lideri. Turcia, care va găzdui summitul NATO din luna iulie, a menținut relații cordiale atât cu Moscova, cât și cu Kievul de la începutul invaziei pe scară largă lansate de Rusia în 2022.

Sinan Ülgen, directorul Centrului pentru Studii Economice și de Politică Externă al Turciei (EDAM), a afirmat în luna ianuarie că țara este dispusă să preia conducerea componentei navale a unui posibil mecanism internațional de securitate pentru Ucraina, în cazul încheierii unui acord de pace cu Rusia.

Președintele Recep Tayyip Erdoğan a avertizat în repetate rânduri împotriva transformării Mării Negre într-o „zonă de confruntare” între Rusia și Ucraina și s-a oferit recent să găzduiască negocieri directe între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. „Turcia este singurul actor care poate vorbi direct atât cu Putin, cât și cu Zelenski, menținând în același timp relații diplomatice echilibrate cu Washingtonul, Bruxelles-ul, NATO și ONU”, a declarat Erdoğan.