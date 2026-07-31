Italia suspendă acordul Schengen cu Spania după criza migranților. Și Franța întărește controalele la frontieră. Trump: „O catastrofă”

Criza migranților din enclava spaniolă Ceuta provoacă reacții în lanț în Europa. Italia a anunțat suspendarea temporară a aplicării acordului Schengen în relația cu Spania, în timp ce mai mulți lideri europeni cer înăsprirea controalelor la frontiere. În Statele Unite, președintele Donald Trump a folosit situația din Ceuta pentru a critica politicile liberale în materie de imigrație.

Ministerul italian de Interne a anunțat introducerea unor controale sporite pentru persoanele care sosesc din Spania pe cale aeriană și maritimă și a convenit cu Franța întărirea verificărilor la frontiera franco-italiană, relatează Reuters, citată de News.ro.

Premierul Giorgia Meloni a descris măsura drept una „extraordinară”, menită să protejeze securitatea națională, precizând că va fi aplicată doar atât timp cât situația o impune.

Meloni a susținut că Italia este dispusă să sprijine orice inițiativă europeană care să ajute autoritățile spaniole să recapete controlul asupra frontierei externe a Uniunii Europene și a afirmat că apărarea frontierelor înseamnă combaterea imigrației ilegale și a rețelelor de trafic de persoane.

Danemarca și Finlanda cer măsuri și mai dure

Premierul danez Mette Frederiksen a solicitat Uniunii Europene să ia în calcul „toate opţiunile”, inclusiv suspendarea Spaniei din spațiul Schengen, avertizând că „imigraţia necontrolată reprezintă o ameninţare pentru Europa şi Danemarca”.

La rândul său, ministrul finlandez de Interne, Mari Rantanen, a declarat că Spania a „eşuat complet în protejarea frontierei externe a spaţiului Schengen” și a susținut suspendarea statutului țării în zona de liberă circulație.





Trump: Ceuta este o „catastrofă”

Criza din Ceuta a devenit și subiect de dezbatere în politica americană. Donald Trump a declarat că situația demonstrează efectele unei legislații permisive privind imigrația.

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Președintele SUA a vorbit despre „catastrofa care a avut loc” în Ceuta și a afirmat că migranții „intră cu zecile de mii”, fenomen pe care l-a pus pe seama unei „legislaţii slabe” și a unei gestionări defectuoase a migrației.

Anterior, într-un interviu acordat Fox News, Trump a calificat imaginile din Spania drept „îngrozitoare” și le-a folosit ca argument electoral împotriva Partidului Democrat.

Și vicepreședintele JD Vance a reacționat, descriind scenele din Ceuta drept „o ilustrare nefericită a consecinţelor migraţiei în masă”.

Von der Leyen: „Imaginile care vin din Ceuta sunt inacceptabile”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat situația de la frontiera spaniolă și a cerut măsuri rapide.

„Imaginile care vin din Ceuta sunt inacceptabile”, a transmis șefa executivului european, subliniind că „traversările periculoase trebuie să înceteze imediat”, iar rețelele de trafic de persoane trebuie destructurate.

Von der Leyen a anunțat că a însărcinat doi comisari europeni să sprijine autoritățile spaniole și s-a declarat convinsă că parteneriatul cu Marocul va contribui la gestionarea crizei.

Presiuni asupra Spaniei din partea liderilor europeni

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că protejarea frontierelor externe ale UE este esențială și că toate statele membre trebuie să își îndeplinească obligațiile în acest sens. El a cerut, de asemenea, ca Marocul să preia rapid migranții ilegali.

Premierul polonez Donald Tusk a îndemnat Madridul să înăsprească regimul de azil și să construiască bariere „eficiente”, avertizând că astfel de măsuri sunt necesare pentru ca spațiul Schengen „să supravieţuiască”.

Mesaje similare au venit din Suedia și Olanda, ai căror lideri au cerut autorităților spaniole să redobândească rapid controlul situației.

Franța întărește controalele la frontieră

Președintele francez Emmanuel Macron și președintele Consiliului European, António Costa, au adoptat un ton mai moderat. Ambii și-au exprimat solidaritatea cu Spania și au evidențiat cooperarea cu Marocul, subliniind că persoanele ajunse în Ceuta nu beneficiază automat de libera circulație către restul spațiului Schengen.

Totuși, ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a dispus intensificarea controalelor la frontiera cu Spania, prin mobilizarea poliției și a unor unități ale armatei, potrivit Politico.

Fostul premier Édouard Philippe, candidat al dreptei la alegerile prezidențiale, a cerut un răspuns european coordonat, dar a insistat că Franța trebuie să își consolideze imediat controlul frontierei cu Spania.