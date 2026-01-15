search
Joi, 15 Ianuarie 2026
Trupe militare din Franța, Germania, Norvegia și Suedia au început să sosească în Groenlanda

Publicat:

Trupe militare din mai multe țări europene, printre care Franța, Germania, Norvegia și Suedia, au început să sosească în Groenlanda pentru a contribui la consolidarea securității acestei insule arctice.

Militari francezi FOTO: Shutterstock
Militari francezi FOTO: Shutterstock

Acest lucru se întâmplă după ce discuțiile de miercuri dintre reprezentanții Danemarcei, Groenlandei și Statelor Unite au evidențiat „dezacordul fundamental” dintre administrația Trump și aliații europeni, notează Associated Press.

Primele elemente militare franceze sunt deja pe drum” și „altele vor urma”, a anunțat miercuri președintele francez Emmanuel Macron, în timp ce autoritățile franceze au transmis că aproximativ 15 soldați francezi din unitatea de infanterie montană se aflau deja în Nuuk pentru un exercițiu militar.

Germania va trimite joi o echipă de recunoaștere formată din 13 persoane în Groenlanda, a anunțat și Ministerul Apărării german.

Danemarca a precizat că își va spori prezența militară în Groenlanda, alături de aliații NATO, chiar în momentul în care miniștrii de externe danez și groenlandez s-au văzut miercuri la Washington cu reprezentanți ai Casei Albe. Aceștia s-au întâlnit pentru a discuta despre intențiile președintelui american Donald Trump de a prelua controlul asupra insulei, în scopul exploatării resurselor minerale și protejării securității regiunii arctice, pe fondul interesului crescând al Rusiei și Chinei.

Joi, ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen, a declarat că intenția este „de a stabili o prezență militară permanentă, cu o contribuție daneză mai mare”, potrivit postului de televiziune danez DR. El a spus că soldați din mai multe țări NATO vor fi în Groenlanda, într-un sistem de rotație.

Ministrul danez de externe, Lars Løkke Rasmussen, însoțit de omologul său groenlandez, Vivian Motzfeldt, a declarat miercuri că rămâne o „dezacord fundamental” cu Trump în privința Groenlandei, după ce au purtat discuții foarte așteptate la Casa Albă cu vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio.

Rasmussen a adăugat că rămâne „clar că președintele are această dorință de a cuceri Groenlanda”.

„Avem cu adevărat nevoie de ea”, a declarat Trump presei în Biroul Oval după întâlnire. „Dacă nu intrăm noi, va intra Rusia și va intra China. Danemarca nu poate face nimic în această privință, dar noi putem face totul”.

Trump a declarat că nu fusese încă informat cu privire la conținutul întâlnirii de la Casa Albă când a făcut aceste declarații.

În capitala Groenlandei, Nuuk, locuitorii au declarat pentru Associated Press că sunt bucuroși că a avut loc prima întâlnire între oficialii groenlandezi, danezi și americani, dar au sugerat că aceasta a lăsat mai multe întrebări decât răspunsuri.

Mai multe persoane au spus că decizia Danemarcei de a trimite mai multe trupe, precum și promisiunile de sprijin din partea altor aliați NATO, le văd ca o protecție împotriva unei posibile acțiuni militare a SUA. Însă oficialii militari europeni nu au sugerat că scopul este de a descuraja o acțiune a SUA împotriva insulei.

Cu toate acestea, NATO analizează modul în care membrii pot consolida colectiv prezența alianței în Arctica, potrivit unui oficial NATO care nu a fost autorizat să comenteze public și a vorbit sub condiția anonimatului.

Rasmussen, ministrul danez de externe, a anunțat crearea unui grup de lucru cu americanii pentru a discuta modalități de a depăși diferențele.

„În opinia noastră, grupul ar trebui să se concentreze pe modul de abordare a preocupărilor americane în materie de securitate, respectând în același timp limitele impuse de Regatul Danemarcei”, a spus el.

Comentând rezultatul întâlnirii de joi de la Washington, Poulsen a spus că grupul de lucru este „mai bun decât niciun grup de lucru” și „un pas în direcția bună”. El a adăugat totuși că dialogul cu SUA nu înseamnă că „pericolul a trecut”.

Miercuri, după discuțiile de la Casa Albă, Rasmussen a respins atât preluarea militară, cât și potențiala achiziție a insulei de către SUA, într-un interviu acordat FOX News Channel’s Special Report. Întrebat dacă crede că SUA vor invada insula, el a răspuns: „Nu, cel puțin nu sper asta, pentru că, adică, ar fi sfârșitul NATO.”

Rasmussen a spus că este puțin probabil ca groenlandezii să voteze pentru dominația SUA, chiar dacă li s-ar oferi stimulente financiare, „pentru că, sincer să fiu, nu cred că SUA ar plăti pentru un sistem de asistență socială scandinav în Groenlanda”.

„Nu ați introdus un sistem de asistență socială scandinav în propria țară”, a adăugat el.

Trump, în cadrul întâlnirii cu reporterii din Biroul Oval, a declarat: „Vom vedea cum se vor desfășura lucrurile. Cred că se va rezolva ceva”.

