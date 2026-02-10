Șeful armatei Norvegiei avertizează că Rusia ar putea invada țara sa pentru a-și proteja activele nucleare din zona arctică

Șeful armatei norvegiene a avertizat, marți, că Oslo nu poate exclude posibilitatea unei viitoare invazii rusești, sugerând că Moscova ar putea acționa împotriva Norvegiei pentru a-și proteja activele nucleare amplasate în zona arctică.

„Nu excludem o acaparare de teritoriu din partea Rusiei, ca parte a planului său de a-și proteja propriile capabilități nucleare, care sunt singurul lucru pe care îl mai are și care reprezintă o amenințare reală pentru Statele Unite”, a declarat generalul Eirik Kristoffersen, șeful Apărării din Norvegia, citat de The Guardian.

El a recunoscut că Rusia nu are obiective de cucerire în Norvegia în același mod în care le are în Ucraina sau în alte foste teritorii sovietice, însă a subliniat că o mare parte din arsenalul nuclear al Rusiei este amplasată în peninsula Kola, la mică distanță de granița norvegiană. Acolo se află submarine nucleare, rachete terestre și aeronave capabile să transporte arme nucleare, active esențiale în eventualitatea unui conflict al Rusiei cu NATO în alte regiuni.

„Nu scoatem acest scenariu din calcul, pentru că rămâne o opțiune pentru Rusia, în ideea de a se asigura că își protejează capabilitățile nucleare, capacitatea de al doilea atac. Acesta este, în linii mari, scenariul pentru nordul extrem pe care îl avem în vedere în planificarea noastră”, a explicat el.

Eirik Kristoffersen este șeful Apărării din Norvegia din 2020 și este responsabil atât de forțele armate, cât și de serviciile de informații ale țării. Mandatul său a coincis cu o perioadă de schimbări majore, în contextul în care invazia Rusiei în Ucraina a forțat o regândire a arhitecturii de securitate europene. Suedia și Finlanda s-au alăturat NATO, alături de Norvegia, iar Oslo și-a consolidat zonele de frontieră cu Rusia din nordul extrem.

Kristoffersen a declarat că, deși Norvegia ia în calcul amenințarea unei invazii rusești clasice, tacticile actuale ale Moscovei sunt mai difuze. „Dacă te pregătești pentru ce e mai rău, nimic nu te împiedică să fii capabil și să contracarezi sabotajul sau amenințările hibride”, a explicat el.

Comunicarea cu Moscova

Totuși, a precizat că Norvegia și Rusia mențin în continuare anumite canale directe de comunicare, inclusiv cooperarea în misiuni de căutare și salvare în Marea Barents, precum și întâlniri regulate la frontieră între reprezentanții celor două armate.

Kristoffersen a recomandat chiar înființarea unei linii telefonice militare directe între capitale, pentru a evita escaladările generate de neînțelegeri. El a mai spus că acțiunile Rusiei în nordul extrem au fost, în general, mai puțin agresive decât cele din Marea Baltică.

„Până acum, ceea ce am văzut în materie de încălcări ale spațiului aerian în zona noastră au fost neînțelegeri. Rusia desfășoară mult bruiaj GPS, iar noi credem că acest bruiaj le afectează și propriile aeronave. Nu au spus asta oficial, dar observăm că atunci când au loc astfel de incidente, ele sunt de obicei cauzate de lipsa de experiență a piloților. Când discutăm cu rușii, aceștia răspund într-un mod foarte profesionist și previzibil”, a spus el.

În privința arhipelagului Svalbard, teritoriu norvegian care găzduiește o comunitate rusă și care, potrivit unui tratat din 1920, nu poate fi militarizat, Kristoffersen a declarat că Rusia „respectă tratatul” și că Norvegia nu are intenția de a militariza zona. Moscova a acuzat Oslo de o militarizare mascată a Svalbardului, însă Kristoffersen a catalogat aceste afirmații drept propagandă, pe care Rusia însăși nu o crede cu adevărat.

Pericolul din Groenlanda

Referindu-se la afirmațiile lui Trump potrivit cărora atât China, cât și Rusia ar avea planuri militare în Groenlanda, Kristoffersen a spus că i se par „foarte ciudate”.

„Avem o imagine foarte clară asupra a ceea ce se întâmplă în Arctica, prin serviciile noastre de informații, și nu vedem nimic de acest gen în Groenlanda… Observăm activitatea Rusiei cu submarinele sale și programul subacvatic în zonele tradiționale ale Arcticii, dar nu este vorba despre Groenlanda, ci despre accesul către Atlantic”, a explicat el.

Întrebat dacă Danemarca și aliații săi ar avea vreo șansă să respingă o eventuală preluare militară a Groenlandei de către SUA, în cazul în care Trump ar merge până la capăt cu un astfel de plan, Kristoffersen a răspuns: „Nu se va întâmpla, deci este o întrebare ipotetică”.

Totuși, el a transmis un avertisment pentru Trump și armata americană: „Dacă Rusia învață ceva din războiul din Ucraina, cred că este faptul că nu e niciodată o idee bună să ocupi o țară. Dacă populația nu își dorește asta, te va costa enorm, în bani și efort, iar în final vei pierde. Ocuparea inițială este, de multe ori, ușoară, dar menținerea ocupației este extrem de dificilă. Iar toate puterile expansioniste au ajuns să învețe acest lucru”.